Test auto titre et tarif détail

Tarifs réduits
Le forfait est remboursé à hauteur de 50 % minimum par les employeurs aux salariés pour les zones nécessaires aux déplacements domicile-travail.
Économisez 1 mois avec le forfait Navigo Annuel.
Voyager en illimité tout au long du mois !
86,40 € par moistoutes zones
|Zones du forfait
|Tarif
|Toutes zones 1 à 5
|86,40 €
|2 à 3
|78,80 €
|3 à 4
|76,80 €
|4 à 5
|74,80 €
Chaque mois vous depensez uniquement le montant de votre forfait Navigo Mois.
Ainsi vous évitez de dépasser votre budget transport mensuel.
