Test auto titre et tarif détail

Voyager en illimité tout au long du mois !

MétroRERBusTramTrain

86,40 €  par moistoutes zones

  • Économisez sur vos déplacements quotidiens
  • Liberté de déplacement adaptée à vos besoins
  • Recharge facile et rapide via l'application
Tarification

﻿Zones du forfaitTarif
Toutes zones 1 à 586,40 €
2 à 378,80 €
3 à 476,80 €
4 à 574,80 €

Tarifs du forfait applicables au 1er janvier 2024.

Ces forfaits sont dézonés les week-ends, les jours fériés, pendant les petites vacances scolaires de la zone C et de mi-juillet à mi-août.

Tarifs réduits
Le forfait est remboursé à hauteur de 50 % minimum par les employeurs aux salariés pour les zones nécessaires aux déplacements domicile-travail.

Économisez 1 mois avec le forfait Navigo Annuel.

Un budget maîtrisé

Chaque mois vous depensez uniquement le montant de votre forfait Navigo Mois.

Ainsi vous évitez de dépasser votre budget transport mensuel.

