Mobilité(s) et développement durable, Île-de-France Mobilités s'engage

2030 : des transports 100 % propres

Île-de-France Mobilités œuvre au quotidien pour décarboner son parc de matériels. En plus des trams et trains, qui sont électriques, les cars et bus que vous empruntez chaque jour passent progressivement à des énergies plus propres - BioGNV et électricité.

Depuis 2016, Île-de-France Mobilités a donc mis fin aux acquisitions de bus diesel et s’investit, avec ses opérateurs, dans un processus de transition énergétique de son parc de bus et de cars.

Aujourd’hui, 700 bus d’Île-de-France Mobilités roulent avec des gaz 100 % renouvelables et d’ici fin 2021, ce seront 1400 bus et cars qui rouleront au BioGNV.

Un objectif : équiper 100 % de la flotte en véhicules propres dès 2025 en zones urbaines denses, et 2029 pour l’ensemble de la Région.