Mobilité(s) et développement durable, Île-de-France Mobilités s'engage
2030 : des transports 100 % propres
Île-de-France Mobilités œuvre au quotidien pour décarboner son parc de matériels. En plus des trams et trains, qui sont électriques, les cars et bus que vous empruntez chaque jour passent progressivement à des énergies plus propres - BioGNV et électricité.
Depuis 2016, Île-de-France Mobilités a donc mis fin aux acquisitions de bus diesel et s’investit, avec ses opérateurs, dans un processus de transition énergétique de son parc de bus et de cars.
Aujourd’hui, 700 bus d’Île-de-France Mobilités roulent avec des gaz 100 % renouvelables et d’ici fin 2021, ce seront 1400 bus et cars qui rouleront au BioGNV.
Un objectif : équiper 100 % de la flotte en véhicules propres dès 2025 en zones urbaines denses, et 2029 pour l’ensemble de la Région.
Véligo Location : ça roule pour le vélo électrique
Quel succès ! À peine 2 ans d'existence et déjà 65 000 abonnements cumulés... On peut l'affirmer sereinement : Véligo Location a trouvé son public.
Lancé en 2019, ce service de location longue durée de vélos à assistance électrique (VAE) avait pour ambition de faire découvrir cette nouvelle forme de mobilité et d'accompagner à l'achat d'un VAE personnel (avec l'aide d'une prime de 500 € d'aide à l'achat).
Résultat ? 90 % des utilisateurs Véligo Location prévoient de se déplacer plus ou autant à vélo et plus de 200 000 demandes ont été déposées concernant le dispositif d’aide à l’achat. Un succès, on vous dit :)
Intermodalité : le choix durable pour se déplacer
Transports en commun, covoiturage, auto-partage, parking relais ou parc vélos : Île-de-France Mobilités s'engage pour permettre à tous de combiner les modes de transports qui leur ressemblent, au plus près de leurs besoins, de leurs contraintes, de leurs envies et de leur réalité quotidienne.
Parce que des transports durables, ce sont d'abord les transports que vous choisissez.
Construire durable
Dépôts de bus qui respectent les critères Haute Qualité Environnementale, travaux compensés, sites renaturés : devenir la première métropole européenne aux transports 100 % décarbonés, cela passe aussi par une approche durable de la construction.