Afin de faciliter et de favoriser les déplacements en train des Franciliens de grande couronne, le label Parking Relais a été créé.

Son but ? Identifier des parkings en Île-de-France où il est possible de garer son véhicule rapidement et en toute sécurité, à quelques pas de la gare, tout en bénéficiant d'un tarif préférentiel.

Les places labellisées répondent aux critères de qualité de service fixés par Île-de-France Mobilités. Elles peuvent accueillir des véhicules non autorisés dans la zone à faible émission (ZFE), permettant ainsi aux voyageurs de poursuivre leur trajet vers le cœur de la région en transports en commun.