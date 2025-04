Parking Relais, comment ça fonctionne ?

Quel tarif dans les Parkings Relais ?

Les places de stationnement sont accessibles à un tarif mensuel attractif négocié pour les abonnés Navigo, pouvant même aller jusqu'à un "tarif à zéro euro" dans certains parkings et dans la limite des places disponibles.

Focus sur le tarif à zéro euro

L'abonnement à zéro euro est mis en place par l'exploitant du parking (ville ou intercommunalité d'implantation). Il est réservé aux usagers ayant un forfait annuel éligible chargé sur leur passe Navigo et utilisant régulièrement le Parking Relais (minimum 9 stationnements de rabattements par mois) et dans la limite des places disponibles avec cet avantage tarifaire*.

Comment avoir accès au tarif à zéro euro ?

Ces parkings n’appartenant pas à Île-de-France Mobilités, le voyageur doit se renseigner auprès de l’exploitant du Parking Relais qu’il souhaite utiliser pour savoir si cette offre est disponible.

Si cette offre tarifaire est accessible, l’abonnement sera établi par l’exploitant dès que le voyageur aura déposé une demande d’abonnement incluant le justificatif de son forfait annuel Navigo**.

Le tarif à zéro euro peut être résilié si l’abonné utilise le parking moins de neuf fois pour prendre le train dans le mois et si son forfait annuel Navigo n’est plus actif. De plus, l’abonné doit régulièrement prouver la validité de son forfait annuel. L’exploitant informera l’abonné de la procédure de résiliation au moment de l’inscription.

*Pour en savoir plus, veuillez contacter directement l’exploitant du parking.

**Dans la limite des places disponibles.