Quels titres de transport puis-je acheter depuis mon téléphone ou ma montre connectée ?

Titres disponibles

Depuis votre téléphone, vous pouvez acheter les titres de transport suivants :

Titres non disponibles

Liste des titres non disponibles à l’achat depuis un téléphone ou une montre connectée (liste non exhaustive) :

Pour les bénéficiaires de la Tarification Solidarité Transport :

Vous pouvez charger sur votre passe Navigo les forfaits suivants :

Ce qui n’est pas encore proposé à l’achat depuis un téléphone ou depuis une montre connectée (liste non exhaustive) : forfait Navigo Annuel, forfait Navigo imagine R,

Note 1 : La liste des titres proposés à l’achat depuis l’app Cartes d’Apple est décrite dans la question "quels titres puis-je acheter depuis l'app cartes d'Apple ?"



Règles d’achat pour les titres sur téléphone ou montre connectée

1. Disponibilité des titres : les titres proposés à l’achat dépendent du support (téléphone, passe Navigo ou montre connectée) et des titres déjà achetés sur ce support.

2. Cohabitation des titres : certains titres ne peuvent pas coexister en même temps dans un support : si l’un est présent sur le support, l’autre ne sera pas proposé à la vente. C’est le cas par exemple pour les Tickets t+ plein tarif et tarif réduit ou bien les tickets Paris <>Aéroports avec un ticket Métro-Train-RER. Il est nécessaire d’utiliser l’intégralité de vos Tickets t+ avant de pouvoir acheter des tickets Métro-Train-RER ou tickets Bus-Tram.

Attention : si l'un est présent sur le support, l'autre ne sera pas proposé à la vente.

3. Validation des titres : tant que vous n’avez pas validé au moins une fois avec votre téléphone ou votre montre connectée, vous ne pouvez acheter qu’une seule fois les titres suivants : Ticket t+, Ticket OrlyBus et RoissyBus. Après validation, ils seront de nouveau disponibles à l’achat.

4. Authentification requise : l’achat des forfaits Navigo Mois et Navigo Semaine nécessite d'être connecté à votre compte IDFM Connect sur l'application Île-de-France Mobilités.

5. Priorité des forfaits : si vous avez un forfait Navigo Jour et des Tickets t+ sur votre téléphone ou montre connectée, le forfait sera utilisé en priorité le jour de sa validité.

6. Forfaits en cours de validité : si vous avez un forfait Navigo Annuel ou Imagine R en cours de validité sur votre passe Navigo, aucun autre titre ou forfait ne sera proposé à l’achat pour éviter les doublons.

7. Remboursement et réachat : si vous avez demandé le remboursement d’un forfait, le même forfait (avec les mêmes dates et zones) ne vous sera plus proposé à l’achat.