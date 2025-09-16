Transport Ile-de-France: Hinter den Werken steht eine Revolution des Alltags

In Anlehnung an die Anliegen der Europäischen Mobilitätswoche für barrierefreien Verkehr für alle und die internationalen Ziele für nachhaltige Entwicklung hat Île-de-France Mobilités eine historische Revolution der kollektiven Mobilität in der gesamten Region eingeleitet, beginnend mit Tarifen und Ticketing.

Zwei Tarife, um überall hin zu gelangen, wo Sie wollen

Stellen Sie sich vor, vor dem 1. September 2025 galten 50.000 verschiedene Tarife für Fahrten in der Île-de-France. Heute ermöglichen zwei einzigartige Tarife den Zugang zur gesamten Region:

ein 2-Euro-Ticket für eine Fahrt mit Bus oder Straßenbahn

für eine Fahrt mit Bus oder Straßenbahn ein Ticket für 2,50 € für eine Fahrt mit der U-Bahn, dem Zug oder der RER

Ob Sie in Fontainebleau oder Saint-Denis wohnen, ob Sie in die Vororte oder ins Zentrum von Paris ziehen, Mobilität steht im Dienst der Gleichheit, der Preis bleibt für alle gleich.

Und weil Mobilität kein Luxus, sondern ein Recht ist, bieten Île-de-France Mobilités, die Region und die Departements Tarife an, die sich an die Situation und die Bedürfnisse jedes Einzelnen anpassen.