Transport Ile-de-France: Hinter den Werken steht eine Revolution des Alltags
Es geht wieder in die Schule. Die Arbeiten waren den ganzen Sommer über in vollem Gange mit ihren vielen Grimassen, aber auch guten Nachrichten. Obwohl diese Projekte kurzfristig unbequem sind, kündigen sie konkrete Verbesserungen für die Reisen von Millionen von Passagieren an:
- Neue Linien und Erweiterungen zur Verkürzung Ihrer Reisezeiten
- Modernisiertes Rollmaterial für komfortableres Reisen
- Verbesserte Verbindungen zwischen zuvor isolierten Gebieten
Transportmittel, die mehr als nur Ihre Reisen verändern
Der öffentliche Verkehr ist ein mächtiger Hebel, um die Lebensqualität zu verbessern, die Umwelt zu schützen, soziale Gerechtigkeit und Chancengleichheit zu stärken (nicht weniger). Sie prägen unseren Zugang zu Beschäftigung, Bildung, Pflege, Freizeit und unseren Lieben.
Und in diesem Monat September laden uns einige Highlights ein, eine Bestandsaufnahme ihrer Auswirkungen auf unsere Gesellschaft zu machen :
- Die Europäische Mobilitätswoche (vom 16.09. bis 22.09.): die sich in diesem Jahr für Mobilität "für alle" einsetzt: gerechter, erschwinglicher und zugänglicher.
- Woche der nachhaltigen Entwicklung (vom 18.09. bis 08.10.): konzentriert sich auf die Verwirklichung der Agenda 2030, dieses 17-Ziele-Plans der Vereinten Nationen für eine gerechtere und grünere Zukunft, bei dem der Verkehr eine wesentliche Rolle spielt (34 % der nationalen Treibhausgasemissionen stammen in Frankreich im Jahr 2023 aus dem Verkehr).
- Die Rentrée du transport public (vom 16. bis 22. September): Jedes Jahr treffen sich öffentliche Verkehrsnetze, lokale Behörden und ihre Partner und Nutzer in ganz Frankreich, um über eine nachhaltigere und zugänglichere Mobilität für alle zu diskutieren. In diesem Jahr werden sich die Überlegungen auf junge Menschen und Studierende und ihren Zugang zur Mobilität konzentrieren.
Zwei tickets, zwei Tarife, eine Vielzahl von Zielen und mehr Fairness für Ihre Reisen
In Anlehnung an die Anliegen der Europäischen Mobilitätswoche für barrierefreien Verkehr für alle und die internationalen Ziele für nachhaltige Entwicklung hat Île-de-France Mobilités eine historische Revolution der kollektiven Mobilität in der gesamten Region eingeleitet, beginnend mit Tarifen und Ticketing.
Zwei Tarife, um überall hin zu gelangen, wo Sie wollen
Stellen Sie sich vor, vor dem 1. September 2025 galten 50.000 verschiedene Tarife für Fahrten in der Île-de-France. Heute ermöglichen zwei einzigartige Tarife den Zugang zur gesamten Region:
- ein 2-Euro-Ticket für eine Fahrt mit Bus oder Straßenbahn
- ein Ticket für 2,50 € für eine Fahrt mit der U-Bahn, dem Zug oder der RER
Ob Sie in Fontainebleau oder Saint-Denis wohnen, ob Sie in die Vororte oder ins Zentrum von Paris ziehen, Mobilität steht im Dienst der Gleichheit, der Preis bleibt für alle gleich.
Und weil Mobilität kein Luxus, sondern ein Recht ist, bieten Île-de-France Mobilités, die Region und die Departements Tarife an, die sich an die Situation und die Bedürfnisse jedes Einzelnen anpassen.
Erweiterungen und neue Linien: Wenn der Verkehr von morgen die Fehler der Vergangenheit repariert
Neue Linien und Erweiterungen sind nicht nur Merkmale auf einer Karte: Sie sind Brücken zwischen Gebieten, sparen täglich Zeit, Beschäftigungs-, Studien- und Freizeitmöglichkeiten für Millionen von Menschen.
Jahrzehntelang wurden die kleinen und großen Vororte von der Verkehrspolitik vergessen. Heute wächst, passt sich das Netzwerk an und repariert die städtebaulichen Fehler der Vergangenheit, um eine gerechtere Mobilität in der gesamten Region zu erreichen.
Einige emblematische Beispiele:
Bild 1 von 5
- Linie 14: verbindet seit 2024 Saint-Denis mit dem Flughafen Orly, vom Norden in den Süden der Île-de-France, mit einer automatischen, klimatisierten und schnellen U-Bahn (sie fährt alle 85 Sekunden während der Hauptverkehrszeit).
- Die RER E: bietet seit 2024 eine Alternative zur RER A, die während der Hauptverkehrszeit oft gesättigt ist, mit neuen Haltestellen zwischen Saint-Lazare und Nanterre-La Folie. Er wird sein Rennen bis 2027 etwas weit westlich der Ile-de-France in Mantes-la-Jolie (Yvelines) fortsetzen.
- Linie 15 Süd (in Arbeit): wird ab Ende 2026 die Fahrten zwischen Vororten und Vororten mit einer 75 km langen Ringstraße um Paris vereinfachen (Fertigstellung bis 2031 nach der Eröffnung des westlichen und östlichen Abschnitts).
- Zeile 18 (in Bearbeitung): Orly, Massy, Saclay, Versailles, diese neue automatische Linie wird Innovationszentren mit Wohngebieten verbinden, um Beschäftigung und Ausbildung im Süden der Île-de-France zu fördern. Die Inbetriebnahme beginnt mit einem ersten Abschnitt am
- Die Straßenbahn T12: überquert die Essonne und verbessert seit 2023 die lokale Mobilität im Departement, indem sie zuvor isolierte Viertel mit Bahnhöfen und Gewerbegebieten verbindet.
Ein Transportangebot, das alle Gebiete abdeckt
Die Île-de-France ist ein Mosaik aus Landschaften und Lebensweisen: Wald, Kopfsteinpflaster, Weinberge, eine Hauptstadt, dichte Stadtgebiete, große Denkmäler und sehr kleine Dörfer. Damit sich alle bewegen können, muss sich das Netzwerk an diese Vielfalt anpassen können.
Transport auf Abruf: der Bus, aber nur, wenn Sie ihn brauchen
In fast 70 Außenbezirken verkehrt Transport on Demand (TàD) als Bus, den Sie nach Ihren Bedürfnissen buchen. Zum Preis eines Standardtickets (2,50 €) verbindet es abgelegene Gemeinden mit Bahnhöfen, Stadtzentren und wichtigen Dienstleistungen.
Dienstleistungen, die sich Ihrem Lebensstil anpassen
Früh arbeiten, spät nach Hause kommen, mit Freunden ausgehen... Das Leben hört nie auf, und der Transport auch nicht :
- Abendbus: Der letzte Zug ist da? Der Bus wartet auf Sie, um Ihre Reise zu beenden.
- On-Demand-Abfahrt : Bitten Sie den Fahrer nach 22 Uhr, Sie so nah wie möglich an Ihrem Ziel abzusetzen, auch zwischen den Haltestellen.
Ein Netzwerk, das sich an alle Reisenden anpasst
Île-de-France Mobilités investiert massiv, um sicherzustellen, dass das Verkehrsnetz wirklich für alle zugänglich ist.
Schwangere, ältere Menschen, Eltern mit Kinderwagen, Touristen mit Gepäck, Passagiere im Rollstuhl oder Menschen mit Behinderungen : Wir arbeiten daran, dass das Netzwerk alle Einwohner der Ile-de-France in ihrem täglichen Leben transportiert.
Und die Fortschritte sind greifbar:
- + 300 Stationen, die seit 2016 barrierefrei gemacht wurden (95% des Verkehrs)
- 100% der Straßenbahnlinien in der Île-de-France sind barrierefrei
- 540 Buslinien sind seit 2010 in der Île-de-France zugänglich, darunter 100% der Pariser Linien
- 2,4 Milliarden Euro seit 2016 investiert
Saubererer Transport für mehr Atemluft
Nicht zuletzt ist die kollektive Mobilität einer der stärksten Hebel, wenn es um den ökologischen Fußabdruck und die Verbesserung der Umwelt geht, insbesondere in Städten.
Reduzierung der Anzahl der Autos, Flotte von 100% sauberen Bussen, Technik zur Reduzierung der Emissionen von Feinstaub und CO2: Ein besseres Leben in der Île-de-France bedeutet auch, besser zu atmen und unsere Gewohnheiten zu ändern, um das außer Kontrolle geratene Thermometer zu kontrollieren.
Und das erfordert konkrete Investitionen, vor allem auf der Busseite:
- Bis Ende 2025 das Ende des Dieselkraftstoffs dank HVO-Kraftstoff, einer pflanzlichen Alternative zu Diesel
- Im Jahr 2029 werden 100 % der 10.500 Busse des Netzes dank Elektro und BioNGV 0 CO2-Emissionen aufweisen
In der Île-de-France verbindet der öffentliche Verkehr nicht mehr nur Punkte auf einer Karte: Er verringert Ungleichheiten, eröffnet neue Möglichkeiten, schützt die Umwelt und verbessert das Leben von Millionen von Menschen.
Ob gerechtere Tarife, erweiterte Strecken, maßgeschneiderte Dienste oder eine sauberere Flotte, jeder Schritt nach vorne ebnet den Weg für eine nachhaltigere, zugänglichere und gerechtere Mobilität für alle.