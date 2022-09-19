Mobilität(en) und nachhaltige Entwicklung, Île-de-France Mobilités engagiert sich

2030: 100% sauberer Transport

Île-de-France Mobilités arbeitet täglich an der Dekarbonisierung ihrer Ausrüstungsflotte. Zusätzlich zu Straßenbahnen und Zügen, die elektrisch sind, werden die Reisebusse und Busse, die Sie täglich nutzen, nach und nach auf sauberere Energie umgestellt - BioNGV und Strom.

Seit 2016 hat Île-de-France Mobilités daher die Anschaffung von Dieselbussen eingestellt und investiert mit seinen Betreibern in einen Prozess der Energiewende seiner Busflotte.

Heute fahren 700 Busse von Île-de-France Mobilités mit 100 % erneuerbarem Gas und bis Ende 2021 werden 1400 Busse mit BioNGV betrieben.

Ein Ziel: 100 % der Flotte bis 2025 in dicht besiedelten städtischen Gebieten und bis 2029 für die gesamte Region mit sauberen Fahrzeugen auszustatten.