Mobilität(en) und nachhaltige Entwicklung, Île-de-France Mobilités engagiert sich
2030: 100% sauberer Transport
Île-de-France Mobilités arbeitet täglich an der Dekarbonisierung ihrer Ausrüstungsflotte. Zusätzlich zu Straßenbahnen und Zügen, die elektrisch sind, werden die Reisebusse und Busse, die Sie täglich nutzen, nach und nach auf sauberere Energie umgestellt - BioNGV und Strom.
Seit 2016 hat Île-de-France Mobilités daher die Anschaffung von Dieselbussen eingestellt und investiert mit seinen Betreibern in einen Prozess der Energiewende seiner Busflotte.
Heute fahren 700 Busse von Île-de-France Mobilités mit 100 % erneuerbarem Gas und bis Ende 2021 werden 1400 Busse mit BioNGV betrieben.
Ein Ziel: 100 % der Flotte bis 2025 in dicht besiedelten städtischen Gebieten und bis 2029 für die gesamte Region mit sauberen Fahrzeugen auszustatten.
Véligo Rental: Es rollt für das Elektrofahrrad
Was für ein Erfolg! Kaum 2 Jahre Existenz und bereits 65.000 kumulierte Abonnements... Wir können es ruhig sagen: Véligo Location hat sein Publikum gefunden.
Dieser 2019 ins Leben gerufene Langzeitverleih von Elektrofahrrädern (VAE) zielte darauf ab, diese neue Form der Mobilität vorzustellen und den Kauf eines persönlichen E-Bikes zu unterstützen (mit Hilfe eines Bonus von 500 € Kaufhilfe).
Das Ergebnis? 90 % der Nutzer von Véligo Location planen, mehr oder genauso viel mit dem Fahrrad zu reisen, und es wurden mehr als 200.000 Anträge auf das Kaufunterstützungssystem gestellt. Ein Erfolg, sagen wir Ihnen:)
Intermodalität: die nachhaltige Wahl für die Fortbewegung
Öffentliche Verkehrsmittel, Fahrgemeinschaften, Carsharing, Park-and-Ride-Anlagen oder Fahrradparkplätze: Île-de-France Mobilités setzt sich dafür ein, dass jeder die Verkehrsmittel, die ihm ähneln, so nah wie möglich an seinen Bedürfnissen, Zwängen, Wünschen und seiner täglichen Realität kombinieren kann.
Denn nachhaltiger Transport ist in erster Linie der Transport, den Sie wählen.
Nachhaltiges Bauen
Busdepots, die die Kriterien für eine hohe Umweltqualität erfüllen, kompensierte Arbeiten, renaturierte Standorte: Um die erste europäische Metropole mit 100 % kohlenstofffreiem Verkehr zu werden, bedarf es auch eines nachhaltigen Bauansatzes.