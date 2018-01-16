[Die Arbeiten schreiten voran] Neue Straßenbahnlinie 9

Die neue Linie Tram 9 wird das öffentliche Verkehrsangebot in Paris und Val-de-Marne verbessern , indem sie eine neue schnelle und zuverlässige Verbindung zwischen den Beschäftigungs- und Kulturzentren der Region bietet. Die Unterzeichnung der Finanzierungsvereinbarung durch die Finanzierungspartner des Projekts ist ein wichtiger Schritt nach vorne für das Projekt, der es Île-de-France Mobilités, dem Projektträger, ermöglicht, die Arbeiten abzuschließen. Valérie Pécresse, Präsidentin der Region Île-de-France und Île-de-France Mobilités, Laurent Prévost, Präfekt von Val-de-Marne, Christian Favier, Präsident des Departementsrats Val-de-Marne, und Michel Leprêtre, Präsident der territorialen öffentlichen Einrichtung Grand-Orly Seine Bièvre, waren alle bei der Veranstaltung anwesend.