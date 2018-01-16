[Die Arbeiten schreiten voran] Neue Straßenbahnlinie 9
Die neue Linie Tram 9 wird das öffentliche Verkehrsangebot in Paris und Val-de-Marne verbessern , indem sie eine neue schnelle und zuverlässige Verbindung zwischen den Beschäftigungs- und Kulturzentren der Region bietet. Die Unterzeichnung der Finanzierungsvereinbarung durch die Finanzierungspartner des Projekts ist ein wichtiger Schritt nach vorne für das Projekt, der es Île-de-France Mobilités, dem Projektträger, ermöglicht, die Arbeiten abzuschließen. Valérie Pécresse, Präsidentin der Region Île-de-France und Île-de-France Mobilités, Laurent Prévost, Präfekt von Val-de-Marne, Christian Favier, Präsident des Departementsrats Val-de-Marne, und Michel Leprêtre, Präsident der territorialen öffentlichen Einrichtung Grand-Orly Seine Bièvre, waren alle bei der Veranstaltung anwesend.
Die Infrastruktur des Projekts, das eine Investition von 404 Millionen Euro darstellt, wird von der Region Île-de-France (52,5 %), dem Staat (22,5 %), dem Departementsrat Val-de-Marne (21 %), der Stadt Paris (3 %) und der EPT Grand-Orly Seine Bièvre (1 %) finanziert. Es sei darauf hingewiesen, dass Île-de-France Mobilités auch den Betrieb der Strecke (10 Mio. EUR/Jahr) und des rollenden Materials (75 Mio. EUR), d. h. 22 Züge, finanziert.
Infografik: Finanzierung und Projektakteure. Infrastruktur d.h. 404 Mio. € bzw. 75 Mio. €, Betrieb (prognostizierte Kosten in Konsolidierung)
In Arbeit
Nach einer ersten Phase mit Vorbereitungsarbeiten und einer Verlegung der unterirdischen Netze beginnen 2018 die Infrastrukturarbeiten. Dazu gehören der Bau des Straßenbahnbahnsteigs, die Neuorganisation des öffentlichen Raums und die Neugestaltung der Straßen, die Entwicklung städtischer und landschaftlich gestalteter Umgebungen in der Nähe der Strecke oder die Realisierung von Bahnhöfen (Bahnsteige, Einrichtungen für Fahrgäste usw.).
Der Wartungs- und Lagerstandort in Orly befindet sich ebenfalls im Bau, um die 22 Züge der Straßenbahn 9-Flotte und den zentralen Kommandoposten unterzubringen, der für die Verwaltung aller Regulierungsfunktionen der Linie verantwortlich sein wird.
Die Inbetriebnahme der Straßenbahn 9 ist für Ende 2020 geplant.
Das Projekt auf einen Blick
Die Straßenbahn 9 durchquert 6 Städte, Ivry-sur-Seine, Vitry-sur-Seine, Choisy-le-Roi, Thiais, Orly und Paris, und bietet den Fahrgästen eine effiziente und regelmäßige Verbindung mit einer Fahrzeit von etwa 30 Minuten von Endstation zu Endstation. Die neue Strecke besteht aus 19 Stationen für 10 km neue Gleise. Mehrere Verbindungen werden auch die Route der Straßenbahn 9 mit RER C, Straßenbahn 3a und Metro 7 markieren, zusätzlich zur zukünftigen Metrolinie 15 in Vitry-sur-Seine und Bus Tzen 5 in Choisi-le-Roi.
Die Strecke der Straßenbahn 9 von Orly-ville nach Porte de choisy
Die sanfte Mobilität kommt nicht zu kurz, da zwei sichere Véligo-Schließfächer in der Nähe der zukünftigen Metrolinie 15 in Vitry-sur-Seine und auf dem Place Gaston Viens in Orly-Ville sowie Fahrradbügel an jeder Station und Radwege entlang der gesamten Strecke installiert werden.
Die Ankunft der Straßenbahn 9, auf der täglich 80.000 Fahrgäste erwartet werden, wird die Buslinien auf der gleichen Achse Paris-Orly entlasten. Im Vergleich zu 100 Personen in einem Bus kann die Straßenbahn 9 300 Personen pro Zug aufnehmen. Die Fahrgäste werden Zugang zu einem neuen Verkehrsmittel haben, das komfortabel, sauber, effizient und vor allem zugänglich ist, insbesondere für Menschen mit eingeschränkter Mobilität.
Weitere Informationen finden Sie auf der dem Projekt gewidmeten Website: www.tram9.fr.
Bildnachweis: Célia Pernot.