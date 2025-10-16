Mit dem Navigo Easy-Pass können Sie Folgendes aufladen:

Gut zu wissen

Sie können bis zu 20 Fahrkarten für jede Fahrkartenart kaufen (Metro-Zug-RER-Ticket und Bus-Straßenbahn-Ticket) Ein Navigo Easy-Pass kann nicht sowohl Voll- als auch ermäßigte Tickets enthalten Ein Navigo Easy-Pass enthält maximal 40 Tickets derselben Kategorie Sie können bis zu zwei Navigo Day-Pakete in einem einzigen Kaufvorgang kaufen. Ein Navigo Easy-Pass kann bis zu zwei Navigo Jour-Pakete enthalten. Sie können bis zu 9 tickets Roissybus in einem einzigen Kaufvorgang kaufen. Ein Navigo Easy-Pass kann maximal 30 tickets RoissyBus enthalten. Sie können bis zu 20 Tickets für Paris Region<>Aéroports kaufen, aber kein Metro-Train-TER-Ticket und ein Paris Region<>Airports-Ticket kombinieren Wenn Sie noch t+ Tickets haben, können Sie keine Metro-Train-RER-Tickets oder Paris Region<>Airports-Tickets kaufen. Sie können maximal 4 tickets unterschiedlichen Typs auf denselben starren Navigo Easy-Pass und 2 tickets unterschiedlichen Typs auf denselben flexiblen Navigo Easy-Pass legen. Es ist möglich, dass das Metro-Zug-RER-Ticket nicht zum Kauf angeboten wird. Dies erklärt sich durch das Vorhandensein eines inkompatiblen ticket auf Ihrem Pass (normalerweise ein t+-Ticket oder ein Paris Region<>Airports-Ticket). In diesem Fall müssen Sie entweder alle Tickets verwenden, die nicht bereits auf dem Pass vorhanden sein können, oder ein anderes Medium verwenden. Sobald Sie alle t+ Tickets genutzt haben, können Sie das gewünschte ticket innerhalb von 4 Stunden laden.

