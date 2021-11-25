Veröffentlichte Beiträge

Bus

Plutôt favoriser l'accès au plateau autrement qu'en passant par Massy serait plus judicieux.

Das vorgeschlagene Projekt wird in keiner Weise auf die aktuellen Probleme des Zugangs zum Plateau des polytechnischen Viertels mit öffentlichen Verkehrsmitteln reagieren. Die Schaffung eigener Busspu

Veröffentlicht am

Das Projekt|Palaiseau

Stations 3 et 4

Es ist verfrüht, eine Station am Eingang der École Polytechnique zu definieren (4, Variante 2), die Société du Grand Paris plant Vorsichtsmaßnahmen für den Bau eines zusätzlichen Bahnhofs am Croix d

Veröffentlicht am

Das Projekt|Palaiseau

Une voie spécifique bus non nécessaire autour de l'IP Paris

Hallo, Vielen Dank für die Gelegenheit, meine Meinung zu sagen. Obwohl ich von der Nützlichkeit der Strecke überzeugt bin, die den Bahnhof Massy-Palaiseau mit dem Kreisverkehr am Eingang des Poly

Veröffentlicht am

Das Projekt|Massy Palaiseau

Insertion de type latéral extérieur

Hallo, Ich möchte meine Meinung zum Projekt der Entwicklung des Busses im Viertel der École Polytechnique äußern. Mir scheint, dass ein Aspekt des äußeren seitlichen Einfügens nicht berücksichti

Veröffentlicht am

Das Projekt|Palaiseau

TCSP inutile dans Polytechnique

Vorbemerkung: Im Gesamtentwicklungsprojekt wurde die bestehende Umgebung nicht berücksichtigt. Viele alte, schöne und gesunde Bäume wurden unnötig gefällt. Einige wurden sogar geschnitten, um Erdhau

Veröffentlicht am

Das Projekt|Palaiseau

Préservation des espaces verts commun

Hallo, Die Verdoppelung der Buslinie durch eine Straße für Autos rund um die Polytechnique reduziert die Grünflächen NOCH erheblich. Eine gemeinsame Fahrspur zwischen Autos und vorrangigen Bussen (mi

Veröffentlicht am

Das Projekt|Massy Palaiseau

Contribution des antennes de Palaiseau, Massy et Paris Saclay de l'association Mieux se Déplacer à Bicyclette

Beitrag der Zweigstellen Palaiseau, Massy und Paris Saclay des Vereins Mieux se Déplacement à Bicyclette Die vorgelegten Dokumente heben das erhebliche Potenzial des Fahrradverkehrs in der Region her

Veröffentlicht am

Das Projekt|Palaiseau

Le maillage cyclable principal du quartier Polytechnique

Das primäre Bedürfnis von Radfahrern ist es, schnelle, sichere und durchgehende Radwege über lange Strecken zu haben. Hier sind es vor allem Ost-West-Achsen. Diese Frage würde den Rahmen des IDFM-Proj

Veröffentlicht am

Das Projekt|Palaiseau

Projet interessant a condition de ne pas faire un circuit de course automobile

Ich verstehe die Logik des Projekts, eine geeignete Straße für Busse zu gewährleisten, wenn sie den Campus umgehen. Die Möglichkeit, dass dies mit dem Bau eines Radwegs einhergeht, ist eindeutig etwas

Veröffentlicht am

Das Projekt|Palaiseau

Suggestions aménagements vélos

Ich begrüße diese notwendige Initiative. Es gibt kein Argument für die Nutzung des Autos auf dem Plateau und seiner Umgebung, wenn die Radwege vorhanden sind. Neben Radwegen ist es sehr wichtig, sich