Wie funktioniert es?

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Ein begleitender Fahrer holt die Person mit einem an ihr Zuhause angepassten Fahrzeug ab und setzt sie dann an ihrer Zieladresse ab. Es ist auch möglich, regelmäßige Fahrten zu planen, insbesondere um zu Ihrem Unternehmen zu gelangen.

Dieser Service, der 7 Tage die Woche von 6 bis Mitternacht (und 2 Uhr morgens am Freitag und Samstag in Paris) verfügbar ist, erfordert eine Reservierung mindestens 48 Stunden im Voraus für einmalige Anfragen. Dies kann telefonisch, per Post oder per E-Mail an die Agentur seiner Abteilung (Liste unten) erfolgen.

Um diesen Service in Anspruch nehmen zu können, müssen Sie die Mitgliedschaft bei der Pam-Agentur beantragen, von der Ihr Wohnsitz abhängt. Die Zugangsbedingungen sind auf den Websites des jeweiligen Netzwerks angegeben. Sobald die Anfrage angenommen wurde, ist es möglich, auf den Dienst zuzugreifen.

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