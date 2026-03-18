Dieser Service, der 7 Tage die Woche von 6 bis Mitternacht (und 2 Uhr morgens am Freitag und Samstag in Paris) verfügbar ist, erfordert eine Reservierung mindestens 48 Stunden im Voraus für einmalige Anfragen. Dies kann telefonisch, per Post oder per E-Mail an die Agentur seiner Abteilung (Liste unten) erfolgen.

Um diesen Service in Anspruch nehmen zu können, müssen Sie die Mitgliedschaft bei der Pam-Agentur beantragen, von der Ihr Wohnsitz abhängt. Die Zugangsbedingungen sind auf den Websites des jeweiligen Netzwerks angegeben. Sobald die Anfrage angenommen wurde, ist es möglich, auf den Dienst zuzugreifen.