Die RER-Linien für Réseau Express Régional unterscheiden sich von anderen Zuglinien, da sie nicht in Paris enden, sondern unterirdisch durch die Hauptstadt fahren, so dass sich die Fahrgäste mit derselben Verkehrslinie von einem Ende der Region zum anderen bewegen können. Allein diese 5 Linien haben zusammen mehr als 3 Millionen Nutzer, sie werden entweder von RATP und SNCF (Linien A und B) oder von SNCF allein betrieben (Linien C, D und E).

Eine kurze Geschichte der RER

Die erste RER-Linie, die in den 1970er Jahren geschaffen wurde, ist die heutige RER A. Sie durchquert die Île-de-France von West nach Ost für 109 km (davon 26 unterirdisch) und ist heute die wichtigste Zuglinie Europas mit regelmäßigen Spitzen bei mehr als 1,3 Millionen Fahrgästen pro Tag. Während der Hauptverkehrszeit nutzen ihn 640.000 Reisende, mehr als die Bevölkerung der Stadt Lyon! Beachten Sie, dass die zweitverkehrsreichste Linie in Europa auch eine RER-Linie ist, da es sich um die Linie B handelt, die zwischen dem Norden und dem Süden der Île-de-France verkehrt und regelmäßig eine Million Fahrgäste pro Tag überschreitet.