Um die Zuverlässigkeit der Strecke zu verbessern, betrifft ihre Modernisierung sowohl die Züge, die renoviert werden, als auch die Infrastruktur:

Die Beseitigung des Bahnübergangs in Antony durch Verlegung der Gleise;

Der Austausch von 9 Weichen und die Erneuerung von 50 Metern Gleis im Bahnhof Austerlitz;

Modernisierung der Infrastruktur (Beschilderung, Gleise, Oberleitungen usw.) in der François-Mitterrand-Bibliothek;

Der Austausch von 6 Weichen und die Erneuerung von 363 Metern Gleis in Brétigny-sur-Orge;

Bau eines Umspannwerks (Stromversorgung) in Égly-Arpajon;

Zugänglichkeit der Bahnhöfe Ivry-sur-Seine, Saules, Versailles Chantiers und Viroflay Rive Gauche;

Der Austausch von 4 Weichen und die Erneuerung von 2055 Metern Gleis in Saint-Cyr.

Darüber hinaus finden die berühmten "Biber"-Arbeiten, die Reisende, die die Linie nutzen, wahrscheinlich kennen, jeden Sommer und noch einige Jahre statt. Ihr Ziel? Konsolidieren Sie das Gewölbe der Tunnel des Pariser Untergeschosses mit einer Betonhülle und führen Sie gleichzeitig die notwendigen Wartungsarbeiten in den Bahnhöfen durch.