Arbeiten und Projekte an der RER A
Île-de-France Mobilités, RATP und SNCF arbeiten zusammen, um den Anstieg der Fahrgastzahlen auf der RER A zu unterstützen, darunter:
- Im Bahnhof Bussy-Saint-Georges der Bau eines neuen Gleises, das es ermöglicht, Verspätungen aufzufangen ;
- Der Bau von Wendegleisen in Etoile und Val-de-Fontenay sowie der Bau eines Wende- und Abstellgleises in Marne-la-Vallée Chessy werden einen flüssigeren und regelmäßigeren Verkehr ermöglichen;
- Der Bau des Single Command Center in Vincennes, um eine bessere Reaktionsfähigkeit und Effizienz bei der Bewältigung von Verkehrsvorfällen zu gewährleisten;
- Im Jahr 2022 wird die Linie E (EOLE) La Défense und den Gare du Nord (Magenta) in 10 Minuten verbinden. Die Linien RER A und RER B werden um 15 % bzw. 10 % ihrer Fahrgastzahlen entlastet.
Um Ihre Verbindungen zu vereinfachen, verbessern Sie die Routen zwischen Gare de Lyon, Bercy und Austerlitz.
Arbeiten und Projekte an der RER B
Da die RER B besonders stark frequentiert ist, sind viele Renovierungsarbeiten an Bahnhöfen und Gleisen, Signalanlagen und Weichen im Gange, um die Zuverlässigkeit der Linie zu verbessern und eine bessere Fließfähigkeit zu gewährleisten:
Arbeiten und Projekte an der RER C
Um die Zuverlässigkeit der Strecke zu verbessern, betrifft ihre Modernisierung sowohl die Züge, die renoviert werden, als auch die Infrastruktur:
- Die Beseitigung des Bahnübergangs in Antony durch Verlegung der Gleise;
- Der Austausch von 9 Weichen und die Erneuerung von 50 Metern Gleis im Bahnhof Austerlitz;
- Modernisierung der Infrastruktur (Beschilderung, Gleise, Oberleitungen usw.) in der François-Mitterrand-Bibliothek;
- Der Austausch von 6 Weichen und die Erneuerung von 363 Metern Gleis in Brétigny-sur-Orge;
- Bau eines Umspannwerks (Stromversorgung) in Égly-Arpajon;
- Zugänglichkeit der Bahnhöfe Ivry-sur-Seine, Saules, Versailles Chantiers und Viroflay Rive Gauche;
- Der Austausch von 4 Weichen und die Erneuerung von 2055 Metern Gleis in Saint-Cyr.
Darüber hinaus finden die berühmten "Biber"-Arbeiten, die Reisende, die die Linie nutzen, wahrscheinlich kennen, jeden Sommer und noch einige Jahre statt. Ihr Ziel? Konsolidieren Sie das Gewölbe der Tunnel des Pariser Untergeschosses mit einer Betonhülle und führen Sie gleichzeitig die notwendigen Wartungsarbeiten in den Bahnhöfen durch.
Biberarbeiten an der RER C
Arbeiten und Projekte an der RER D
Da die Zahl der Fahrgäste auf der Linie jedes Jahr zunimmt, wurde neben umfangreichen Infrastrukturmodernisierungen auch eine Reorganisation der RER D durchgeführt. Ziel ist es, die Umsteigezeiten zu optimieren, die Zuverlässigkeit, aber auch die Fahrgastinformation auf der gesamten Linie für einen besseren Fahrgastkomfort zu verbessern.
Entdecken Sie die Details der Arbeiten an der RER D:
- Der Austausch von 4 Weichen und die Erneuerung von 2055 Metern Gleis in Juvisy;
- Modernisierung der Bahnsteige auf den Achsen Juvisy-Melun / Corbeil-Malesherbes, um neue Züge aufnehmen zu können;
- Bau von 6 Kommandoposten zwischen Creil und Compiègne;
- Der Austausch von 4 Weichen und die Erneuerung von 2055 Metern Gleis in Vert de Maisons;
- Modernisierung des Stellwerks Villeneuve Saint-Georges;
- Die Erneuerung von 31,2 km Strecke zwischen Persan und Creil;
- Die Zugänglichkeit von 11 Bahnhöfen, darunter Brunoy, Juvisy, Louvres, Saint-Denis und Villeneuve Saint-Georges.
Arbeiten und Projekte an der RER E
Das Eole-Projekt, eine Verlängerung der RER E nach Westen nach Mantes-la-Jolie (78), wird den Service im Westen der Ile-de-France verbessern , indem es eine Alternative zur RER A bietet, deren zentraler Abschnitt während der Hauptverkehrszeit stark frequentiert ist. Es besteht aus der Sanierung der bestehenden Strecke zwischen Mantes-la-Jolie und La Défense und der Bohrung eines Tunnels von La Défense nach Haussmann Saint-Lazare.
Diese Erweiterung, die eines der größten Verkehrsprojekte in der Region ist, betrifft täglich 650.000 Fahrgäste! Dies geschieht in zwei Phasen, mit:
- eine erste Inbetriebnahme zwischen Haussmann Saint-Lazare und Nanterre;
- dann eine zweite zwischen Nanterre und Mantes-la-Jolie.
3 neue Bahnhöfe befinden sich in Porte Maillot, La Défense und Nanterre im Bau. Zwischen Houilles-Carrières-sur-Seine und Mantes-la-Jolie werden für diese Erweiterung 10 Bahnhöfe komplett renoviert .
Plan für die Verlängerung der RER E nach Westen
Modernisierung der bestehenden RER-E-Infrastruktur
Um den Fahrgastkomfort zu verbessern, steht auch die Renovierung der bereits bedienten Infrastrukturen und Bahnhöfe auf der Tagesordnung, mit:
- Die Erneuerung von 18,8 km Strecke in Paris-Nord;
- die Erneuerung von 15 km Strecke in Verneuil l'Etang;
- in Pantin, die Renovierung des Daches, der Austausch der 2 Treppen, Arbeiten an der Fußgängerbrücke;
- in Body die Installation von automatischen Toiletten;
- in Rosny-sous-Bois die Installation von automatischen Toiletten, die Einrichtung von Coworking Spaces, die Renovierung aller Treppenhäuser;
- in Haussmann Saint-Lazare, die Regeneration der Beleuchtung.