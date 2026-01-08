Menschen und Territorien zusammenbringen
Der am 6. Juli 2022 gestartete T13 bringt Saint-Germain-en-Laye in etwa dreißig Minuten näher an Saint-Cyr-l'Ecole heran, um dank seiner speziellen Fahrspur und hohen Frequenz eine schnellere und komfortablere Fahrt im Herzen des Departements Yvelines zu fördern.
Die Straßenbahn T13 bedient sieben Städte:
- Saint-Germain
- Mareil-Marly
- L'Étang-la-Ville
- Noisy
- Bailly
- Versailles
- Saint-Cyr
Dank seiner Verbindungen zu vielen Buslinien, aber auch mit dem RER und dem Zug ist der T13 vollständig in das regionale Verkehrsnetz integriert, um den täglichen Verkehr im Westen von Paris zu verbessern.
Die T13, eine schnelle, zugängliche und komfortable Straßenbahn!
Der T13 ist jeden Tag der Woche, auch am Wochenende, von 6 Uhr morgens bis Mitternacht im Einsatz.
Nach einer Einlaufphase beträgt die geplante Frequenz während der Hauptverkehrszeiten 15 Minuten und den Rest des Tages und abends alle 20 bis 30 Minuten.
Ab Ende September 2022 erhöht sich die Frequenz auf 10 Minuten während der Hauptverkehrszeit, 20 Minuten außerhalb der Hauptverkehrszeiten und alle 30 Minuten von 22 Uhr bis Mitternacht.
Automaten an allen Stationen, um Ihren Transport ticket zu kaufen oder Ihren Pass aufzuladen.
Angepasste und zugängliche Bahnhöfe und Züge, um alle Fahrgäste (Kinderwagen, Personen mit eingeschränkter Mobilität usw.) unterzubringen.
Echtzeit-Informationen über Straßenbahnfahrpläne und Verbindungslinien an Bord und in Bahnhöfen.
Ein elegantes, modernes und helles Design.
USB-Buchsen an den Haltegriffen zum Aufladen Ihres Smartphones.
Um mehr über die Realisierung des T13 zu erfahren, gehen Sie zu der ihm gewidmeten Playlist:
Kennzahlen
- 19 Kilometer
- 12 Stationen
- 7 bediente Städte
- Etwa 30 Minuten zwischen Saint-Germain-en-Laye und Saint-Cyr-l'Ecole
- 21.000 tägliche Reisende erwartet
- 11 geräumige und helle Züge
Praktische Informationen
Die Straßenbahn T13 ist erreichbar mit:
- eine Navigo-Monats- oder Jahreskarte
oder
- ein am Bahnhof zu kaufendes Ticket, dessen Höhe nach dem Ausgangs- und Zielort der Fahrt berechnet wird (gültig zwischen zwei Stationen der T13 oder in Verbindung mit einem anderen Bahnmittel)
Kontakt
- Per Telefon: 36 58 (Montag bis Sonntag von 7 bis 20 Uhr - 0,25 € / Min. ohne zusätzliche Kosten)
- Per E-Mail: [email protected]
- Per Twitter: @T13_IDFM