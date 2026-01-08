Die T13, eine schnelle, zugängliche und komfortable Straßenbahn!

Der T13 ist jeden Tag der Woche, auch am Wochenende, von 6 Uhr morgens bis Mitternacht im Einsatz.

Nach einer Einlaufphase beträgt die geplante Frequenz während der Hauptverkehrszeiten 15 Minuten und den Rest des Tages und abends alle 20 bis 30 Minuten.

Ab Ende September 2022 erhöht sich die Frequenz auf 10 Minuten während der Hauptverkehrszeit, 20 Minuten außerhalb der Hauptverkehrszeiten und alle 30 Minuten von 22 Uhr bis Mitternacht.

Automaten an allen Stationen, um Ihren Transport ticket zu kaufen oder Ihren Pass aufzuladen.

Angepasste und zugängliche Bahnhöfe und Züge, um alle Fahrgäste (Kinderwagen, Personen mit eingeschränkter Mobilität usw.) unterzubringen.

Echtzeit-Informationen über Straßenbahnfahrpläne und Verbindungslinien an Bord und in Bahnhöfen.

Ein elegantes, modernes und helles Design.

USB-Buchsen an den Haltegriffen zum Aufladen Ihres Smartphones.

Um mehr über die Realisierung des T13 zu erfahren, gehen Sie zu der ihm gewidmeten Playlist: