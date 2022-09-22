Die Straßenbahn T9 ist an das Verkehrsnetz der Ile-de-France angeschlossen

Eine Straßenbahn in Verbindung mit der U-Bahn, eine weitere Straßenbahn und die RER
Die ultravernetzte Straßenbahn T9 ist die Straßenbahn, die Ihre Reise im Süden von Paris erleichtert! Beweis durch Beispiel.
In Porte de Choisy erreichen Sie bequem die Straßenbahn von der Metrolinie 7 auf dem Zweig La Courneuve – Mairie d'Ivry sowie von der Linie T3a, die die Pont de Garigliano mit der Porte de Vincennes verbindet.
So ist das Rathaus von Vitry-sur-Seine jetzt eine halbe Stunde von der Porte de Vincennes entfernt, gegenüber 46 Minuten mit der alten Linie 183. Das MAC VAL Museum ist nur 20 Minuten vom Place d'Italie entfernt, 10 Minuten gespart!
Der Süden der RER-Linie C ist jetzt mit der T9 leicht zu erreichen: Die Verbindung wird am Bahnhof Choisy-le-Roi, mit der Straßenbahnhaltestelle T9 Rouget de Lisle sowie am Bahnhof Saules in Orly bereitgestellt.
Vom RER C-Bahnhof Massy-Palaiseau aus ist es jetzt möglich, das MAC VAL-Museum in weniger als 40 Minuten zu erreichen, gegenüber 1h10 heute.
Starke Verbindungen zu Buslinien
Die Straßenbahn T9 ist mit mehr als einem Dutzend wichtiger Buslinien im Val-de-Marne verbunden: Ob TVM oder die Linien 103, 172, 180 und 393, die Verbindungen sind jetzt einfacher und die Fahrten werden mit der Straßenbahn T9, die der Route der alten Linie 183 folgt, vereinfacht.
Überprüfen Sie Ihre Anschlussfahrten im Abschnitt "Bewegen"
Ab dem 12. April bewegt sich Ihr Busnetz mit der Ankunft der Straßenbahn T9. Weitere Informationen finden Sie in der Karte und in den Informationsbroschüren:
Und morgen?
Mit Blick auf die Zukunft wird die Straßenbahn T9 mit den zukünftigen Verkehrslinien verbunden, die im Rahmen der großen Entwicklungsprojekte des regionalen Mobilitätsnetzes der Île-de-France entstehen werden.
So wird beispielsweise die künftige Buslinie Tzen 5, die die François-Mitterrand-Bibliothek mit dem Rathaus von Choisy-le-Roi verbinden wird, mit der Straßenbahnlinie T9 an der Station Rouget de Lisle verbunden sein. Die zukünftige automatische U-Bahn-Linie 15 wird an der Haltestelle Mairie de Vitry-sur-Seine an die Straßenbahn T9 angeschlossen.
Mit ihren zahlreichen intermodalen Verbindungen im Herzen des Val-de-Marne erfüllt die Straßenbahn T9 die Mobilitätsbedürfnisse der Einwohner der Ile-de-France von heute und morgen!