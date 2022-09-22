Die Straßenbahn T9 ist an das Verkehrsnetz der Ile-de-France angeschlossen

In Porte de Choisy erreichen Sie bequem die Straßenbahn von der Metrolinie 7 auf dem Zweig La Courneuve – Mairie d'Ivry sowie von der Linie T3a, die die Pont de Garigliano mit der Porte de Vincennes verbindet.



So ist das Rathaus von Vitry-sur-Seine jetzt eine halbe Stunde von der Porte de Vincennes entfernt, gegenüber 46 Minuten mit der alten Linie 183. Das MAC VAL Museum ist nur 20 Minuten vom Place d'Italie entfernt, 10 Minuten gespart!

Der Süden der RER-Linie C ist jetzt mit der T9 leicht zu erreichen: Die Verbindung wird am Bahnhof Choisy-le-Roi, mit der Straßenbahnhaltestelle T9 Rouget de Lisle sowie am Bahnhof Saules in Orly bereitgestellt.

Vom RER C-Bahnhof Massy-Palaiseau aus ist es jetzt möglich, das MAC VAL-Museum in weniger als 40 Minuten zu erreichen, gegenüber 1h10 heute.