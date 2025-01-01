Île-de-France Mobilités s'engage au quotidien pour penser et transformer les mobilités franciliennes.

Chaque jour, Île-de-France Mobilités planifie, finance et organise les transports pour plus de 12 millions de Franciliens et 21 millions de visiteurs. Son rôle : penser l’avenir des mobilités, faire vivre le réseau au quotidien, accompagner les transitions sociales et écologiques.

Avec ses partenaires publics et privés, l’autorité organise l’un des réseaux de transports les plus denses et fréquentés au monde - et pilote son évolution à grande échelle. Découvrez nos engagements, notre organisation et l’ensemble des décisions stratégiques qui façonnent les mobilités franciliennes.