Transporte en Île-de-France: tras las obras, una revolución en la vida cotidiana

Reflejando las preocupaciones de la Semana Europea de la Movilidad por un transporte accesible para todos y los objetivos internacionales de desarrollo sostenible, Île-de-France Mobilités ha iniciado una revolución histórica en la movilidad colectiva en toda la región, comenzando por las tarifas y la venta de billetes.

Dos tarifas para viajar donde quieras

Imagina que, antes del 1 de septiembre de 2025, se solicitaban 50.000 tarifas diferentes para viajes en Île-de-France. Hoy en día, dos aranceles únicos dan acceso a toda la región:

Un billete de 2 € para un viaje en autobús o tranvía

para un viaje en autobús o tranvía un billete de 2,50 € para un viaje en metro, tren o RER

Vivas en Fontainebleau o Saint-Denis, tanto si viajas por los suburbios como por el centro de París, la movilidad está al servicio de la igualdad, el precio sigue siendo el mismo para todos.

Y dado que la movilidad no es un lujo, sino un derecho, Île-de-France Mobilités, la Región y los departamentos ofrecen tarifas diseñadas para adaptarse a las situaciones y necesidades de cada individuo.