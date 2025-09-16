Transporte en Île-de-France: tras las obras, una revolución en la vida cotidiana
Es volver al colegio. El trabajo ha estado en pleno apogeo durante todo el verano, con sus gestos de desprecio, pero también buenas noticias. Estos proyectos, aunque incómodos a corto plazo, anuncian mejoras concretas para los viajes de millones de pasajeros:
- Nuevas líneas y ampliaciones para reducir tus tiempos de viaje
- Material rodante modernizado para viajes más cómodos
- Conexiones reforzadas entre territorios previamente aislados
Transporte que transforma más que solo tu trayecto
El transporte público es una palanca poderosa para mejorar la calidad de vida, proteger el medio ambiente, fortalecer la justicia social y la igualdad de oportunidades (nada menos). Ellos moldean nuestro acceso al empleo, la educación, el cuidado, el ocio y nuestros seres queridos.
Y en este mes de septiembre, los momentos destacados nos invitan a reflexionar sobre su impacto en nuestra sociedad :
- La Semana Europea de la Movilidad (del 16/09 al 22/09): que este año defiende la movilidad "para todos": más equitativa, asequible y accesible.
- Semana del Desarrollo Sostenible (del 18/09 al 08/10): centrada en el logro de la Agenda 2030, el plan de 17 objetivos de la ONU para un futuro más justo y verde, en el que el transporte desempeña un papel esencial (el 34% de las emisiones nacionales de gases de efecto invernadero provienen del transporte en Francia en 2023).
- La Vuelta al Colegio del Transporte Público (del 16 al 22 de septiembre): cada año, las redes de transporte público, las autoridades locales y sus socios y usuarios se reúnen por toda Francia para debatir una movilidad más sostenible y accesible para todos. Este año, el foco estará en los jóvenes y estudiantes, y en su acceso a la movilidad.
Dos billetes, dos tarifas, multitud de destinos y más justicia para tus viajes
Reflejando las preocupaciones de la Semana Europea de la Movilidad por un transporte accesible para todos y los objetivos internacionales de desarrollo sostenible, Île-de-France Mobilités ha iniciado una revolución histórica en la movilidad colectiva en toda la región, comenzando por las tarifas y la venta de billetes.
Dos tarifas para viajar donde quieras
Imagina que, antes del 1 de septiembre de 2025, se solicitaban 50.000 tarifas diferentes para viajes en Île-de-France. Hoy en día, dos aranceles únicos dan acceso a toda la región:
- Un billete de 2 € para un viaje en autobús o tranvía
- un billete de 2,50 € para un viaje en metro, tren o RER
Vivas en Fontainebleau o Saint-Denis, tanto si viajas por los suburbios como por el centro de París, la movilidad está al servicio de la igualdad, el precio sigue siendo el mismo para todos.
Y dado que la movilidad no es un lujo, sino un derecho, Île-de-France Mobilités, la Región y los departamentos ofrecen tarifas diseñadas para adaptarse a las situaciones y necesidades de cada individuo.
Ampliaciones y nuevas líneas: cuando el transporte de mañana repare los errores del pasado
Las nuevas líneas y extensiones no son solo líneas en un mapa: son puentes entre territorios, ahorrando tiempo diario, oportunidades de empleo, estudio y ocio, para millones de personas.
Durante décadas, los suburbios interiores y exteriores han sido los grandes y olvidados en las políticas de transporte. Hoy en día, la red se está desarrollando, adaptando y corrigiendo los errores de planificación urbana del pasado, para lograr una movilidad más equitativa en toda la región.
Algunos ejemplos emblemáticos:
Imagen 1 de 5
- Línea 14: desde 2024, conecta Saint-Denis con el aeropuerto de Orly, desde el norte hasta el sur de Île-de-France, con un metro automático, climatizado y rápido (circula cada 85 segundos en hora punta).
- Desde 2024, el RER E ofrece una alternativa al RER A, que suele estar saturado en hora punta, con nuevas paradas entre Saint-Lazare y Nanterre-La Folie. Continuará su curso un poco más al oeste de la región de Île-de-France, en Mantes-la-Jolie (Yvelines), para 2027.
- Línea 15 sur (en progreso): simplificará, a partir de finales de 2026, los trayectos suburbio-suburbio con una circunvalación de 75 km alrededor de París (finalizada para 2031 tras la apertura de los tramos oeste y este).
- Línea 18 (en proceso): Orly, Massy, Saclay, Versalles, esta nueva línea automática conectará los centros de innovación con zonas residenciales, para impulsar el empleo y la formación en el sur de Île-de-France. La puesta en marcha comenzará con una primera sección en el
- El tranvía T12: cruza el Essonne y mejora la movilidad local en el departamento desde 2023, conectando barrios previamente aislados con estaciones de tren y parques empresariales.
Una oferta de transporte que cubre todos los territorios
Île-de-France es un mosaico de paisajes y estilos de vida: bosque, adoquines, viñedos, una capital, densas zonas urbanas, grandes monumentos y pueblos muy pequeños. Para que todos puedan moverse, la red debe ser capaz de adaptarse a esta diversidad.
Transporte bajo demanda: el autobús, pero solo cuando lo necesites
En casi 70 zonas de los suburbios exteriores, el Transporte Responsivo a la Demanda (DRT) funciona como un autobús que reservas según tus necesidades. Al precio de un billete estándar (2,50 €), conecta municipios remotos con estaciones de tren, centros urbanos y servicios esenciales.
Servicios que se adaptan a tu estilo de vida
Trabajar temprano, llegar tarde a casa, salir con amigos... La vida nunca se detiene, y tampoco lo hace el transporte :
- Autobús de la tarde: ¿Ha llegado el último tren? El autobús te espera para terminar tu viaje.
- Bájate a petición : Después de las 22:00, pide al conductor que te deje lo más cerca posible de tu destino, incluso entre dos paradas.
Una red que se adapta a todos los pasajeros
Île-de-France Mobilités está invirtiendo enormemente para garantizar que la red de transporte sea realmente accesible para todos.
Mujeres embarazadas, personas mayores, padres con carritos, turistas con equipaje, pasajeros en silla de ruedas o personas con discapacidad : trabajamos para asegurar que la red transporte a todos los residentes de Île-de-France en su vida diaria.
Y el progreso es tangible:
- + 300 estaciones accesibles desde 2016 (es decir, el 95% del tráfico)
- El 100% de las líneas de tranvía son accesibles en Île-de-France
- Se pueden acceder a 540 líneas de autobús y autocar en Île-de-France, incluyendo el 100% de las líneas parisinas desde 2010
- 2.400 millones de euros invertidos desde 2016
Transporte más limpio para un aire más respirable
Por último, pero no menos importante, la movilidad colectiva es una de las palancas más poderosas en lo que respecta a la huella de carbono y la mejora ambiental, especialmente en las ciudades.
Reducir el número de coches, una flota de autobuses 100% limpia, ingeniería para reducir la emisión de partículas finas y CO2: vivir mejor en Île-de-France también significa respirar mejor y cambiar nuestros hábitos, para controlar el termómetro descontrolado.
Y esto requiere inversiones concretas, especialmente en el ámbito de los autobuses:
- A finales de 2025, el fin del diésel gracias al combustible HVO, una alternativa vegetal al diésel
- Para 2029, el 100% de los 10.500 autobuses y autocares de la red emitirán 0 CO2 gracias a la electricidad y BioNGV
En Île-de-France, el transporte público ya no consiste solo en conectar puntos en un mapa: reduce las desigualdades, abre nuevas oportunidades, protege el medio ambiente y marca una verdadera diferencia en la vida de millones de personas.
Ya sean tarifas más justas, rutas extendidas, servicios a medida o una flota más limpia, cada paso adelante allana el camino hacia una movilidad más sostenible, accesible y justa para todos.