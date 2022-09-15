Semana Europea de la Movilidad 2022: ¡viva la intermodalidad!
Organizada cada año durante los últimos 21 años, en toda Europa, la Semana Europea de la Movilidad tiene como objetivo animar a ciudadanos y autoridades locales a optar por modos de transporte más sostenibles.
¿El tema de este año 2022? "Para mejores conexiones, ¡combina movilidad!"
Al mismo tiempo, el público de la Rentrée du transport desea concienciar a los no usuarios y a los ocasionales del transporte público, para animarles a cambiar sus hábitos de viaje.
¿Intermodalidad, cambios en los hábitos de viaje y transporte público...? ¡Pensamos que teníamos algunas soluciones para compartir contigo!
Intermodalidad: movilidad a medida
¿Transporte público? Es bueno para el planeta, porque usarlos ahorra CO2 y es bueno para tu bolsillo (encuentra el billete o abono de temporada que te convenga), una consideración que tiene sentido en estos tiempos de crisis energética.
Pero también sabemos que, a veces, la emisora está un poco lejos de tu casa. O que ese autobús que te convendría no llega a la hora que te convenga.
Y es para responder a esto, para reducir estos irritantes tanto como sea posible, que una de las misiones de Île-de-France Mobilités es, por supuesto, hacer crecer y mejorar la red de transporte público en la región de Île-de-France... Pero también para desarrollar y facilitar la intermodalidad.
Intermodalidad: ¿pero qué es?
Y eso es bueno, porque este año la Semana Europea de la Movilidad, que se celebra del 16 al 22 de septiembre, ha decidido destacar las (¡inmensas!) virtudes de la intermodalidad.
¿Intermediar qué? Intermodalidad: es la posibilidad de combinar diferentes modos de transporte dentro de la misma red.
En Île-de-France, por ejemplo, practicar la intermodalidad significa llevar tu bicicleta de Véligo Location para ir a la estación de tren o RER, a pocos kilómetros de tu casa. Un alquiler de Véligo que dejarás por el día, sin coste adicional, en el seguro aparcamiento para bicicletas Île-de-France Mobilités .
A menos que sea tu coche, que has aparcado gratis en un parque con remoción, gracias a tu suscripción anual a Navigo.
Cuando llegues a tu estación de destino, puedes terminar el trayecto con unos minutos en tranvía, autobús o metro.
Intermodalidad también significa combinar viajes compartidos o de coche compartido con viajes de transporte público.
App, identificador único y servicios asociados: con Île-de-France Mobilités, la intermodalidad se está digitalizando
Facilitar el desarrollo de la intermodalidad también implica el desarrollo de herramientas y soluciones digitales que faciliten tu transición de un modo de transporte a otro. Esto es lo que llamamos MaaS (Movilidad como Servicio).
En términos concretos, MaaS se traduce en una aplicación de Île-de-France Mobilités (y un espacio personal en nuestra web) que te abre cada vez más puertas. Compra tus billetes de transporte, suscríbete a ofertas de motos de autoservicio, coche compartido o coche compartido : puedes hacerlo todo directamente en la app, ¡con un identificador único !
Y mañana, ¡tu app incluso te permitirá validar directamente con tu teléfono! ¡Pero shhh, hablaremos de nuevo muy pronto!
De hecho, la intermodalidad consiste en permitirte componer el viaje que TE conviene a TI. La que hace tu vida diaria más fácil, la que adaptas a tus imperativos.