Semana Europea de la Movilidad 2022: ¡viva la intermodalidad!

Organizada cada año durante los últimos 21 años, en toda Europa, la Semana Europea de la Movilidad tiene como objetivo animar a ciudadanos y autoridades locales a optar por modos de transporte más sostenibles.

¿El tema de este año 2022? "Para mejores conexiones, ¡combina movilidad!"

Al mismo tiempo, el público de la Rentrée du transport desea concienciar a los no usuarios y a los ocasionales del transporte público, para animarles a cambiar sus hábitos de viaje.

¿Intermodalidad, cambios en los hábitos de viaje y transporte público...? ¡Pensamos que teníamos algunas soluciones para compartir contigo!