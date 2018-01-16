[El trabajo avanza] Nueva línea de tranvía 9
La nueva línea del tranvía 9 impulsará la oferta de transporte público en París y el Val-de-Marne al ofrecer un nuevo enlace rápido y fiable entre los centros de empleo y cultura de la región. La firma del acuerdo de financiación por parte de los socios financiadores del proyecto supone un gran avance para el proyecto, que permitirá a Île-de-France Mobilités, el propietario del proyecto, llevar a cabo los trabajos hasta su finalización. Valérie Pécresse, presidenta de la Región de Île-de-France y de Île-de-France Mobilités, Laurent Prévost, prefecto de Val-de-Marne, Christian Favier, presidente del Consejo Departamental de Val-de-Marne, y Michel Leprêtre, presidente del Establecimiento Público Territorial de Gran Sena Bièvre, estuvieron todos presentes en el evento.
La infraestructura del proyecto, que supone una inversión de 404 millones de euros, está financiada por la región de Île-de-France (52,5%), el Estado (22,5%), el Consejo Departamental de Val-de-Marne (21%), la ciudad de París (3%) y el EPT Grand-Orly Seine Bièvre (1%). Cabe señalar que Île-de-France Mobilités también financia la explotación de la línea (10 millones de euros/año) y del material rodante (75 millones de euros), es decir, 22 trenes.
Infografía: La financiación y los actores del proyecto. Infraestructuras, es decir, operación de 404 millones de euros, o 75 millones de euros, (costes estimados actualmente en consolidación)
Obras en progreso
Tras una fase inicial, que incluye trabajos preparatorios y la reubicación de las redes subterráneas, el año 2018 verá el inicio de las obras de infraestructura. El objetivo es construir el andén de tráfico del tranvía, reorganizar el espacio público y remodelar las carreteras, desarrollar los entornos urbanos y paisajísticos cercanos a la línea y construir las estaciones (andenes, instalaciones dedicadas a pasajeros, etc.).
El Sitio de Mantenimiento y Almacenamiento también está en construcción en Orly para alojar los 22 trenes de la flota del Tranvía 9 y el Puesto de Mando Centralizado, que será responsable de gestionar todas las funciones regulatorias de la línea.
La puesta en servicio del tranvía 9 está prevista para finales de 2020.
El proyecto de un vistazo
Cruzando 6 ciudades, Ivry-sur-Seine, Vitry-sur-Seine, Choisy-le-Roi, Thiais, Orly y París, el tranvía 9 ofrecerá a los pasajeros una conexión eficiente y regular con un tiempo de viaje de unos 30 minutos de terminal a terminal. La nueva línea consta de 19 estaciones para 10 km de vía nueva. Varias conexiones también marcarán el recorrido del tranvía 9, con el RER C, el tranvía 3a y el metro 7, además de la futura línea 15 del Metro en Vitry-sur-Seine y el Bus Tzen 5 en Choisi-le-Roi.
El trazado del tranvía 9 desde Orly-ville hasta Porte de Choisy
La movilidad blanda no se queda atrás, ya que se instalarán dos taquillas seguras Véligo cerca de la futura estación de la línea 15 del metro en Vitry-sur-Seine y en la Place Gaston Viens en Orly-Ville, así como portabicicletas en cada estación y carriles bici a lo largo de toda la línea.
La llegada del tranvía 9, en el que se esperan 80.000 pasajeros diarios, aliviará las líneas de autobús en el mismo eje París-Orly. Frente a 100 personas en autobús, el tranvía 9 podrá acomodar a 300 personas por tren. Los pasajeros tendrán acceso a un nuevo medio de transporte que sea cómodo, limpio, eficiente y, sobre todo, accesible, especialmente para personas con movilidad reducida.
Para más información, puedes visitar la página web dedicada al proyecto: www.tram9.fr.
Crédito de la foto: Célia Pernot.