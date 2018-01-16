[El trabajo avanza] Nueva línea de tranvía 9

La nueva línea del tranvía 9 impulsará la oferta de transporte público en París y el Val-de-Marne al ofrecer un nuevo enlace rápido y fiable entre los centros de empleo y cultura de la región. La firma del acuerdo de financiación por parte de los socios financiadores del proyecto supone un gran avance para el proyecto, que permitirá a Île-de-France Mobilités, el propietario del proyecto, llevar a cabo los trabajos hasta su finalización. Valérie Pécresse, presidenta de la Región de Île-de-France y de Île-de-France Mobilités, Laurent Prévost, prefecto de Val-de-Marne, Christian Favier, presidente del Consejo Departamental de Val-de-Marne, y Michel Leprêtre, presidente del Establecimiento Público Territorial de Gran Sena Bièvre, estuvieron todos presentes en el evento.