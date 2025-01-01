Archivo
Île-de-France Mobilités: orquestando la mayor revolución de la movilidad en Europa
"Bienvenidos a Île-de-France, bienvenidos a la segunda red más densa del mundo. Bienvenidos a una región comprometida con la descarbonización de su transporte, que verá cómo sus líneas de metro se duplican para 2030 y ofrece a sus pasajeros una red unificada, rica en multitud de soluciones para que todos puedan componer el viaje que más les convenga. Descubre la revolución del transporte liderada por Île-de-France Mobilités."
Valérie Pécresse, presidenta de la región de Île-de-France, presidenta de Île-de-France Mobilités
El transporte público en Île-de-France, en términos concretos, es:
Nuevos trenes, autobuses, tranvías y metros
RER NG, Regio 2N, cable C1... todos estos nombres no significan nada para ti, pero para los habitantes de la región de Île-de-France, se traducen en viajes más cómodos y fiables.
Descubre cómo Île-de-France Mobilités está comprometida con la renovación del material rodante.
Un compromiso ultraconcreto con la movilidad libre de carbono
Île-de-France Mobilités es un actor clave en la transición energética, no solo en el transporte público sino también en toda la región de Île-de-France.
Un compromiso sostenible que incluso implica la estructuración de un sector local de producción de biogás, para una región parisina que respira con más tranquilidad
Soluciones para que todos puedan disfrutar de la movilidad que le conviene, hoy y mañana
Intermodalidad, accesibilidad y transporte adaptados a las especificidades de los diferentes territorios de Île-de-France.
Una red de metro cuyo tamaño se multiplicará por 2 para 2030
Anticipar y responder a los cambios demográficos y económicos en la región de París.
Transporte cada vez más seguro
Refuerzo de personal, centro de mando operativo unificado, + cámaras y medios sencillos para dar la alarma: la seguridad en el transporte es una prioridad.
Innovaciones para un viaje cada vez más sencillo y cómodo
Valida con tu teléfono, averigua lo ocupado que está el tren o aprovecha agentes de información multilingües...
Île-de-France Mobilités: una estructura pública y un modelo único en el mundo
Dirigida por un grupo de funcionarios electos locales, empresas regionales y usuarios del transporte público, Île-de-France Mobilités es una verdadera palanca para el desarrollo económico de la región de Île-de-France.
Metros, trenes, RER, tranvías, autobuses e incluso bicicletas: ¡eres bienvenido en la red Île-de-France Mobilités!