Archivo
Île-de-France Mobilités:
Movilidad libre de carbono
¿La ambición de Île-de-France Mobilités? Actuar en favor de un entorno más limpio mediante mejoras constantes en el equipamiento para lograr la descarbonización total de su flota.
Por eso, con el objetivo de reducir significativamente las emisiones de CO2 en Île-de-France y promover la movilidad sostenible, Île-de-France Mobilités ha puesto en marcha un ambicioso programa destinado a descarbonizar todos los modos de transporte público en Île-de-France.
Autobuses sostenibles, para un fuerte compromiso ecológico
Objetivo: 0 autobuses diésel para finales de 2025, autobuses 100% limpios para 2029
Para que todos puedan viajar de forma respetuosa con el medio ambiente, Île-de-France Mobilités está plenamente comprometida con la transición energética.
Biometano o vehículos eléctricos, la sustitución del diésel por HVO (aceite vegetal hidrotratado), depósitos e infraestructuras rediseñados, innovaciones: todo el ecosistema de autobuses se está volviendo sostenible.
- La mezcla energética de Île-de-France Mobilités aspira a un 70% de biometano y un 30% de electricidad
- En 2025, la red de autobuses y autocares funcionará con energía limpia en las zonas urbanas
- Entre 2025 y 2028 llegarán 3.500 autocares y autobuses limpios nuevos
- Conversión: no autobuses sostenibles "verdes" sin depósitos (o "COB" para "autobuses del centro operativo")
- Digestión anaeróbica: apoyo a sectores productivos locales y virtuosos
Digestión anaeróbica local
Promover la ecomovilidad también significa apoyar activamente el desarrollo del sector de la digestión anaeróbica en la región de Île-de-France.
Más biometano es estupendo. Pero es aún mejor cuando esta energía verde se produce localmente. Por eso Île-de-France Mobilités está invirtiendo en la estructuración de este sector local de producción.
En enero de 2024, la región de París cuenta con 57 instalaciones operativas de digestión anaeróbica
La transformación de los depósitos de autobuses en Île-de-France
Île-de-France Mobilités está trabajando activamente en la transición energética de los autobuses con la modernización de los Centros Operativos de Autobuses (COB).
Estos centros, los centros neurálgicos de este medio de transporte, deben transformarse para satisfacer las necesidades de los vehículos ecológicos y garantizar su mantenimiento, suministro y almacenamiento.
En enero de 2024, ya están equipados 30 COBs para alojar una flota de autobuses verdes, lo que subraya el compromiso de Île-de-France Mobilités con una red de transporte público sin emisiones para 2030.
Red ferroviaria: ¡100% electrificada (o casi)!
Para 2030, toda la red ferroviaria de Île-de-France estará electrificadacon los trabajos previstos en el último eje sin equipar, La Ferté-Milon, en la línea P.
Tras años de esfuerzo, esta transformación, que está a punto de completarse, da testimonio del gran compromiso de Île-de-France Mobilités con una movilidad cada vez más sostenible.
Ecológico y económico
Una red ferroviaria electrificada significa trenes que utilizan energía más limpia y económica que el diésel. Pero también trenes más modernos, menos consumientes de energía, más cómodos y silenciosos.
Así, como parte de la renovación masiva del material rodante (trenes, RER NG, metros), el objetivo es reducir el consumo energético hasta en un 25% gracias a nuevos sistemas de tracción y frenado que mejoran el rendimiento de aceleración y desaceleración en comparación con generaciones anteriores, optimizando al mismo tiempo la sobriedade energética.
Este es un activo medioambiental central en la visión de Île-de-France Mobilités, que se compromete a invertir cada día para dar vida a una movilidad cada vez más sostenible en la región de Île-de-France.
Intermodalidad: una herramienta para la descarbonización
Desde 2016, Île-de-France Mobilités se ha comprometido con el programa más ambicioso de Europa para lograr la descarbonización total de todos los modos de transporte público. Un programa que también implica el desarrollo de la intermodalidad.
Ofrecer material rodante moderno y no contaminante es esencial. Permitir que todos, en Île-de-France, compongan la ruta que más les convenga es aún mejor.
Al hacer que las transiciones entre diferentes modos de transporte limpio y eficiente sean más fluidas, modernizando su flota y reforzando las conexiones, Île-de-France Mobilités se apoya en la intermodalidad como eje central de su estrategia medioambiental.
Bicicleta + tren + metro o coche compartido + RER + autobús: de eso va la intermodalidad. Significa cambiar sin problemas (o lo menos posible) de un medio de transporte a otro, gracias a la red unificada de Île-de-France (con un pase Navigo).
Intermodalidad facilitada: este es el otro desafío en el que se compromete Île-de-France Mobilités. Porque cuanto más interesante sea elegir el transporte público en lugar del coche, más rápido avanzará la región de París hacia la descarbonización —y un aire más limpio.
Intermodalidad al servicio de los Juegos de París 2024
La mayor intermodalidad para todos los residentes de Île-de-France y la modernización de todo el material rodante harán posible celebrar Juegos Olímpicos y Paralímpicos libres de carbono en 2024. Por primera vez en la historia de los Juegos Olímpicos, el 100% de los pasajeros podrán llegar a los recintos en transporte público
Enfoque en: Park & Ride
Para facilitar el uso del tren a los residentes de Île-de-France, las plazas de aparcamiento etiquetadas como "Parking Relais" cerca de las estaciones de los suburbios periféricos permiten aparcar el vehículo sin perder tiempo.
Céntrate en Véligo Ubicación: la bicicleta eléctrica de alquiler a largo plazo... por Île-de-France Mobilités
Con Véligo Location, los residentes de Île-de-France han tenido el mayor servicio de alquiler a largo plazo de bicicletas asistidas eléctricamente (EABs) del mundo desde septiembre de 2019.
El servicio Véligo Location tiene como objetivo fomentar el desarrollo de la movilidad sostenible, permitiendo que todos los residentes de Île-de-France prueben el uso de la bicicleta eléctrica en sus trayectos diarios, durante 6 a 9 meses (1 a 3 meses para modelos de carga).
La idea es crear una ruta virtuosa: "Pruebo la e-bike con Véligo", luego "Me uno a la e-bike" hasta "Quiero comprarme mi propia bici".
Y aquí es donde vuelve a intervenir Île-de-France Mobilités, ayudando económicamente a los residentes de Île-de-France a dar este paso, con una subvención para la compra de hasta 400 € que se puede combinar para una e-bike clásica y 600 € para una e-bike de carga con asistencia eléctrica.
Las encuestas de Véligo Location muestran el éxito de esta ruta: entre los usuarios de Véligo Location, solo 1 de cada 2 personas iba en bicicleta regularmente. Al final de la ubicación de Véligo, 7 de cada 10 continúan con esta práctica.
Céntrate en: el VIF
Mientras Île-de-France Mobilités acelera la ayuda para la compra de bicicletas y el despliegue de aparcamientos para bicicletas de bajo coste (o incluso gratuitos para los suscriptores) lo más cerca posible de las estaciones de tren, la región de Île-de-France trabaja en el despliegue del VIF para Vélo Île-de-France.
El VIF es una red de 11 carriles bici, de más de 750 km, que garantizará la continuidad de los trayectos, sin obstáculos, sin paradas o ralentizaciones constantes, con suficiente espacio para acomodar a un gran número de ciclistas, en total seguridad. ¿El objetivo? Haciendo que el ciclismo sea una forma más fácil de desplazarse a diario para los residentes de Île-de-France.
La Región está invirtiendo 300 millones de euros en esta red, lo que permitirá llegar a París desde todos los frentes. El despliegue del VIF está previsto entre 2025 y 2030.
Mejora de la calidad del aire interior
Mejorar y controlar la calidad del aire en las estaciones de metro y RER es una misión esencial para Île-de-France Mobilités.
Pionera en este campo, observada por otras capitales, la autoridad organizadora de transporte de Île-de-France trabaja mano a mano con su socio experto AirParif (el observatorio de calidad del aire en Île-de-France) para diseñar un plan ambicioso y acciones concretas, implementadas sobre el terreno por los operadores de las líneas, RATP y SNCF Transilien.
Un plan cuyo objetivo es limitar las emisiones de partículas finas y ultrafinas, y cuyos métodos operativos evolucionan a medida que se desarrollan el conocimiento, los estándares y las innovaciones tecnológicas.
Las acciones se agrupan en 3 ejes principales:
- Mejorar el conocimiento sobre las partículas finas y la información pública
- Desarrollar herramientas existentes y probar nuevas
- Modernización de los trenes de metro y RER para reducir las fuentes de emisiones
Mapeo 2023 de la calidad del aire en recintos subterráneos
¿El propósito de esta tarjeta? Establecer un inventario preciso de la calidad del aire para informar a los pasajeros y optimizar el plan de acción priorizando iniciativas en las estaciones con los umbrales más altos.