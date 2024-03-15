¿La ambición de Île-de-France Mobilités? Actuar en favor de un entorno más limpio mediante mejoras constantes en el equipamiento para lograr la descarbonización total de su flota.

Por eso, con el objetivo de reducir significativamente las emisiones de CO2 en Île-de-France y promover la movilidad sostenible, Île-de-France Mobilités ha puesto en marcha un ambicioso programa destinado a descarbonizar todos los modos de transporte público en Île-de-France.