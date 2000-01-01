Muévete sin restricciones
En constante búsqueda de más fluidez para los pasajeros, Île-de-France Mobilités y sus socios desarrollan continuamente nuevos servicios para simplificar su vida diaria y ahorrarles tiempo.
Ya sea la venta de billetes desmaterializada para todos, una aplicación móvil ultrapersonalizable que promueve la intermodalidad ola modernización de la información para los pasajeros —más precisa, más accesible—, todas las innovaciones que ofrece Île-de-France Mobilités tienen un objetivo: ofrecer a cada pasajero las condiciones para un viaje más tranquilo.