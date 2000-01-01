Archivo

Île-de-France Mobilités:

Movilidad conectada

Muévete sin restricciones

En constante búsqueda de más fluidez para los pasajeros, Île-de-France Mobilités y sus socios desarrollan continuamente nuevos servicios para simplificar su vida diaria y ahorrarles tiempo.

Ya sea la venta de billetes desmaterializada para todos, una aplicación móvil ultrapersonalizable que promueve la intermodalidad ola modernización de la información para los pasajeros —más precisa, más accesible—, todas las innovaciones que ofrece Île-de-France Mobilités tienen un objetivo: ofrecer a cada pasajero las condiciones para un viaje más tranquilo.

La app Île-de-France Mobilités para viajes ultra personalizados

Más de un millón de personas han descargado la aplicación móvil Île-de-France Mobilités.

Una app de referencia para organizar tus viajes en Île-de-France —en transporte público, por supuesto, pero también en bici o en coche compartido— y para comprar billetes de transporte.

Tiempos de tránsito en tiempo real, posicionamiento en el tren del metro para salir más rápido, marcadores de modos de transporte y direcciones, cálculo de rutas en tiempo real para optimizar todos los viajes, apiñamiento en los trenes...

La aplicación Île-de-France Mobilités ofrece una serie de funciones para navegar de forma eficiente en la red de Île-de-France.

Los secretos de la aplicación Île-de-France Mobilités

¿Validar con tu smartphone o smartwatch? ¡Es posible!

¡Comprar, cargar y validar tu viaje con tu smartphone o reloj conectado es posible en la red de Île-de-France Mobilités! Smartphones con iPhone o Android, Apple Watch o Galaxy Watch, la venta de billetes se está volviendo sin papel para todos en Île-de-France.

Île-de-France Mobilités en tu móvil

La información para pasajeros se está reinventando

¿Nuevas pantallas accesibles en los andenes del metro, terminales de información modernas para paradas de autobús y agentes de información multilingües? ¡La información para los pasajeros se está modernizando en Île-de-France! Aquí tienes una actualización sobre las nuevas funciones.

Panam: las nuevas pantallas de información para pasajeros del metro

¿Cuál es la diferencia entre las pantallas antiguas y las nuevas?

Estas nuevas pantallas muestran:

  • El tiempo de espera entre las dos siguientes áreas metropolitanas
  • Información de tráfico en tiempo real
  • Información 100% accesible (con una fuente aumentada, contrastes y definición mejorados, y mejor transmisión sonora de los mensajes informativos).
Nuevas terminales de información al aire libre para autobuses

Entre 2025 y 2032 se renovarán 9.000 terminales de información externa para autobuses. Objetivos: armonizar la información de los pasajeros en toda la región de Île-de-France y mejorar la calidad de la información de pasajeros con la visualización de los tiempos de espera para el primer y segundo autobuses, el número de autobuses entrantes e información relacionada con el tráfico en caso de interrupciones.

Tráfico ferroviario en tiempo real

Por primera vez en Francia, se ha desplegado un sistema de información de pasajeros en tiempo real sobre la saturación en todas las líneas de tren H, J, K, L, N y R, en parte de la línea P y en la línea RER E.

Este sistema, financiado al 100% por Île-de-France Mobilités, ofrece, desde las pantallas informativas de los andenes, indicaciones en tiempo real sobre el número de trenes que se acercan.

¿El objetivo? Desplegar el sistema en todos los trenes con contador (es decir, la mitad de la flota actual) y hacer que la red sea más cómoda y regular.

TRAdivIA: los oficiales de información hablan ahora 17 idiomas

Ahora es posible en Île-de-France poder pedir indicaciones en coreano, rumano, turco, árabe, hindi o otros 12 idiomas, gracias a TRAdivIA, un sistema de traducción de alto nivel financiado íntegramente por Île-de-France Mobilités.

Basada en inteligencia artificial, TRAdivIA se despliega en todas las líneas de metro, así como en las líneas RER A y B y en las líneas de tranvía T3a y T3b.

Instalado en las tabletas utilizadas por 3.300 responsables de información en la red, TRAdivIA permite:

  1. Traducir un texto de un idioma al texto de otro idioma
  2. Transcripción del habla de un idioma al texto de otro idioma
  3. La vocalización del texto de un idioma en el habla de otro idioma

TRAdivIA será un legado de los Juegos de París 2024 que perdurará, ya que la región de París recibe a casi 50 millones de turistas cada año.

