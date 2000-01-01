Más de un millón de personas han descargado la aplicación móvil Île-de-France Mobilités.

Una app de referencia para organizar tus viajes en Île-de-France —en transporte público, por supuesto, pero también en bici o en coche compartido— y para comprar billetes de transporte.

Tiempos de tránsito en tiempo real, posicionamiento en el tren del metro para salir más rápido, marcadores de modos de transporte y direcciones, cálculo de rutas en tiempo real para optimizar todos los viajes, apiñamiento en los trenes...

La aplicación Île-de-France Mobilités ofrece una serie de funciones para navegar de forma eficiente en la red de Île-de-France.