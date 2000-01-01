Con la automatización de los metros, Île-de-France Mobilités pretende aumentar la eficiencia y fiabilidad de la red.

Esta automatización está a la vanguardia de la innovación. Se desarrolla en varios niveles, desde la asistencia al conductor hasta un sistema totalmente automatizado, sin conductor a bordo.

Île-de-France Mobilités planea extender esta tecnología avanzada al nuevo metro de Île-de-France y prevé la automatización de las líneas históricas para un futuro en el que los viajes sean más fluidos, regulares y puntuales.

Tras las líneas 1 y 14, ahora es el turno de la línea 4 de automatizarse completamente, una conversión que se ha producido sin detener nunca la operación de la línea.