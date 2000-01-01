Archivo
Estas inversiones masivas incluyen la compra y renovación de trenes, RER, metros, autobuses y tranvías para un servicio que no solo es más moderno y seguro, sino también más fiable y cómodo.
A diario, Île-de-France Mobilités trabaja para facilitar viajes respetuosos con el medio ambiente, integrando tecnologías limpias y diseños innovadores que hacen que cada viaje sea más seguro, regular y accesible para todos.
Nuevo material rodante
En 2024, Île-de-France Mobilités planea invertir casi 3.000 millones de euros en nuevos trenes, autobuses, tranvías y metro para mayor confort, fiabilidad y sostenibilidad.
"Para 2030, habrá 73.000 millones de euros para trenes nuevos, protegidos por vídeo, accesibles, autobuses limpios y más por todas partes, extensiones y nuevas líneas, así como transporte bajo demanda para zonas rurales. ¡El tamaño de la red de metro se duplicará! »
Valérie Pécresse, presidenta de Île-de-France Mobilités y de la región de Île-de-France
RER NG y MF19: una mirada a dos nuevos equipos que cambiarán la forma en que las personas viajan para los residentes de Île-de-France
RER NG: ha llegado el RER del futuro
Fiable, seguro, cómodo y, diseñado específicamente para zonas densas, el RER de Nueva Generación (NG) equipa la línea RER E desde otoño de 2023. A finales de 2024, también circulará por la línea D.
El RER NG: nuevo equipamiento con una alta capacidad de carga para mejorar el nivel de confort ofrecido a los residentes de Île-de-France y la regularidad en estas dos líneas.
MF19: el metro de París reinventado
A partir de 2025, llegará un nuevo metro ferroviario a las líneas 3, 3bis, 7, 7bis, 8, 10, 12 y 13. Accesible, fiable e increíblemente versátil, el MF19 pone la tecnología al servicio del confort de los pasajeros.
Metros automatizados, para + eficiencia y fiabilidad
Con la automatización de los metros, Île-de-France Mobilités pretende aumentar la eficiencia y fiabilidad de la red.
Esta automatización está a la vanguardia de la innovación. Se desarrolla en varios niveles, desde la asistencia al conductor hasta un sistema totalmente automatizado, sin conductor a bordo.
Île-de-France Mobilités planea extender esta tecnología avanzada al nuevo metro de Île-de-France y prevé la automatización de las líneas históricas para un futuro en el que los viajes sean más fluidos, regulares y puntuales.
Tras las líneas 1 y 14, ahora es el turno de la línea 4 de automatizarse completamente, una conversión que se ha producido sin detener nunca la operación de la línea.
El regreso de los tranvías en Île-de-France
Île-de-France Mobilités está convencida de las muchas ventajas del tranvía
Este medio de transporte combina respeto por el medio ambiente, completa accesibilidad y comodidad, así como un servicio continuo durante toda la semana. En menos de 20 años, los tranvías de Île-de-France han superado el millón de pasajeros diarios.
Para los residentes de Île-de-France, las líneas de tranvía que riegan la región permiten un viaje más fluido y un ahorro diario de tiempo para todos los que viajan, especialmente de un barrio a otro, evitando un viaje por París.
Al rehabilitar parte de la Grande Ceinture y reutilizar infraestructuras existentes para reducir los costes del proyecto, los tranvías y tranvías-tren enriquecen aún más la oferta de movilidad de los residentes de Île-de-France.
Las ventajas del tranvía (y del tranvía-tren)
- Respetuoso con el medio ambiente
- Movilidad blanda
- 100% accesible
-Cómodo
- Reutilizar, cuando sea posible, de partes no utilizadas de la red ferroviaria nacional
T12: descubriendo un tranvía-tren
El tranvía-tren es un tranvía 2 en 1 que circula tanto por vías convencionales de tranvía, en zonas urbanas, como por las vías de la red ferroviaria nacional.
T9: el tranvía que ilumina la ciudad
Desde su inauguración en abril de 2021, el tranvía T9 ha transportado a más de 70.000 pasajeros cada día entre París y Orly. El T9 tiene 22 trenes accesibles, cómodos y seguros, pero también es un diseño exterior y una firma luminosa icónica que han sido elegidos directamente por la gente de la región de Île-de-France.
Transporte público de Île-de-France: un diseño rediseñado
En cuanto al diseño de nuevos equipos, Île-de-France Mobilités ancla mejoras en el transporte en los principios de confort, ergonomía y solidez.
Cada vehículo está diseñado para mejorar los desplazamientos de los viajeros, ofreciendo diferentes tipos de espacios, aire acondicionado adaptado, iluminación optimizada y asientos cómodos, para que los trayectos sean lo más agradables posible, transportando al máximo número de pasajeros.
Aire acondicionado: comodidad en un rápido progreso
Ante el calentamiento global y porque el confort de los pasajeros es el centro de sus preocupaciones, Île-de-France Mobilités está acelerando el aire acondicionado de su material rodante, equipando el 100% del nuevo equipo.
Pensando en movilidad innovadora
Île-de-France Mobilités está constantemente pensando en nuevos modos de movilidad. Autobuses o góndolas articuladas: ¡el futuro de los viajes se está construyendo en Île-de-France!
Tzen 4, cable C1: céntrate en dos equipos innovadores nuevos.
Ofrecer a los residentes de Île-de-France Mobilités mayor fiabilidad, mayor comodidad y medios de transporte que respondan de forma innovadora a las necesidades específicas de sus territorios: esta es la misión de Île-de-Mobilités
Por ejemplo, el autobús Tzen 4, que equipará la futura línea más transitada de los Suburbios Metropolitanos, es un autobús biarticulado 100% eléctrico de 24 metros, cuya carga ultrarrápida por tierra es un hito mundial.
En cuanto al cable C1, será el primer teleférico de Île-de-France. Un nuevo medio de transporte en la región de París, elegido porque permitía resolver problemas muy complejos en el territorio al que servirá.
Tzen 4: Still + Big, Always + Clean
De 24 metros, biarticulado (tres elementos conectados), totalmente eléctrico, el futuro autobús Tzen 4 se recargará desde tierra en solo 5 minutos. Un primer en el mundo.
Circulando entre Viry-Châtillon y Corbeil-Essonnes, el Tzen 4 recibirá 40.000 pasajeros al día.
Cable C1: Île-de-France vista desde arriba
El cable C1 conectará Créteil con Villeneuve-Saint-Georges pasando por Limeil-Brévannes y Valenton a lo largo de un recorrido de 4,5 km y 5 estaciones, con menos de 30 segundos entre las cabinas durante la hora punta.
El innovador transporte por cable proporcionará una respuesta concreta a las dificultades diarias de desplazamiento de los habitantes de esta zona, conectándolos con la línea 8 del metro. En definitiva, el cable C1 servirá a más de 20.000 habitantes y varias zonas de empleo.