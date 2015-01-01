Île-de-France Mobilités es una estructura pública con 600 empleados que orquesta, planifica, organiza y financia el transporte público en toda la región de Île-de-France.

¿Su misión principal?

Diseñar, junto con la Región, transportistas, cargos electos locales, representantes de usuarios y empresas de la región de Île-de-France, una oferta de movilidad colectiva coherente y sostenible para los 12,3 millones de habitantes de la región de Île-de-France y los 21,5 millones de visitantes que utilizan la red cada año para descubrir París y Île-de-France.