Île-de-France Mobilités:
Gobernanza sin precedentes

Una misión: orquestar el transporte público en la región de Île-de-France

Île-de-France Mobilités es una estructura pública con 600 empleados que orquesta, planifica, organiza y financia el transporte público en toda la región de Île-de-France.

¿Su misión principal?

Diseñar, junto con la Región, transportistas, cargos electos locales, representantes de usuarios y empresas de la región de Île-de-France, una oferta de movilidad colectiva coherente y sostenible para los 12,3 millones de habitantes de la región de Île-de-France y los 21,5 millones de visitantes que utilizan la red cada año para descubrir París y Île-de-France.

En términos concretos, Île-de-France Mobilités está a cargo de:

  • Planificación de la oferta de transporte: servicios, niveles de oferta, objetivos de calidad del servicio y precios
  • Planificación para la movilidad del mañana, que incluye el desarrollo del Plan de Movilidad 2030 en la región de Île-de-France
  • El desarrollo y la organización de las nuevas formas actuales de movilidad : coche compartido, coche compartido, alquiler a largo plazo de bicicletas eléctricamente asistidas, etc.
  • Estudios y gestión de inversiones para modernizar y desarrollar la red
  • Licitación competitiva y contratación con los operadores de transporte que operan la red, así como el control de sus actividades
  • Todo esto: asegurando un equilibrio financiero sostenible, al servicio de una región de Île-de-France libre de carbono

Gobernanza representativa de los equilibrios regionales

La gobernanza de Île-de-France Mobilités refleja la diversidad de los actores de la región de la capital francesa.

Presidida por Valérie Pécresse, que también es presidenta de la región de Île-de-France desde 2015, Île-de-France Mobilités está gestionada diariamente por Laurent Probst, director ejecutivo, junto con los subdirectores ejecutivos: Élodie Hanen y Pierre Ravier.

Reuniéndose 6 a 7 veces al año, el Consejo de Administración de Île-de-France Mobilités está compuesto por 31 miembros: representantes locales electos, representantes de usuarios y empresas de Île-de-France, bajo el impulso de la región de Île-de-France.

Un modelo de financiación único en el mundo

Île-de-France Mobilités tiene un presupuesto anual de 12.000 millones de euros para la operación del transporte, a los que se suman 3.000 millones de euros en inversiones para desarrollar la red.

También es un modelo de financiación único, en el que las empresas regionales desempeñan un papel central, comprometidas con el desarrollo de una oferta de transporte densa, moderna y cómoda que sirva al dinamismo económico del territorio.

Île-de-France en pocas cifras

12,3Millones de habitantes
20% de la población francesa
6,2Un millón de empleos
Primera área de empleo en Europa
21,5Millón
turistas al año