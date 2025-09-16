Trasporti nella regione Ile-de-France: dietro le opere, una rivoluzione nella vita di tutti i giorni

Facendo eco alle preoccupazioni della Settimana europea della mobilità per trasporti accessibili a tutti e agli obiettivi internazionali di sviluppo sostenibile, Île-de-France Mobilités ha intrapreso una rivoluzione storica nella mobilità collettiva in tutta la regione, a partire dalle tariffe e dalla bigliettazione.

Due tariffe per spostarti dove vuoi

Immagina, prima del 1 ° settembre 2025, 50.000 diverse tariffe applicate per i viaggi nell'Île-de-France. Oggi, due tariffe uniche danno accesso all'intera regione:

Un biglietto da 2 € per un viaggio in autobus o in tram

per un viaggio in autobus o in tram un biglietto a 2,50 € per un viaggio in metro, treno o RER

Che tu viva a Fontainebleau o Saint-Denis, che tu viaggi in periferia o nel centro di Parigi, la mobilità è al servizio dell'uguaglianza, il prezzo rimane lo stesso per tutti.

E poiché la mobilità non è un lusso, ma un diritto, Île-de-France Mobilités, la Regione e i dipartimenti offrono tariffe progettate per adattarsi alle situazioni e alle esigenze di ciascuno.