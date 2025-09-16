Trasporti nella regione Ile-de-France: dietro le opere, una rivoluzione nella vita di tutti i giorni
Si torna a scuola. Il lavoro è stato in pieno svolgimento per tutta l'estate con la sua dose di smorfie, ma anche buone notizie. Questi progetti, sebbene scomodi a breve termine, preannunciano miglioramenti concreti per le rotte di milioni di passeggeri:
- Nuove linee ed estensioni per ridurre i tempi di viaggio
- Materiale rotabile modernizzato per viaggi più confortevoli
- Connessioni rafforzate tra territori precedentemente isolati
Trasporti che trasformano molto più dei tuoi viaggi
Il trasporto pubblico è una potente leva per migliorare la qualità della vita, proteggere l'ambiente, rafforzare la giustizia sociale e le pari opportunità (nientemeno). Modellano il nostro accesso all'occupazione, all'istruzione, all'assistenza sanitaria, al tempo libero e ai nostri cari.
E in questo mese di settembre, i punti salienti ci invitano a fare il punto sul loro impatto sulla nostra società :
- Settimana europea della mobilità (dal 16/09 al 22/09): quest'anno si batte per una mobilità "per tutti": più equa, più economica e accessibile.
- Settimana dello sviluppo sostenibile (dal 18/09 al 08/10): incentrata sul raggiungimento dell'Agenda 2030, questo piano in 17 obiettivi delle Nazioni Unite per un futuro più equo e più verde, in cui i trasporti svolgono un ruolo essenziale (il 34% delle emissioni nazionali di gas serra proviene dai trasporti in Francia nel 2023).
- La Rentrée du transport public (dal 16 al 22 settembre): ogni anno, le reti di trasporto pubblico, le autorità locali e i loro partner e utenti si incontrano in tutta la Francia per discutere di una mobilità più sostenibile e accessibile a tutti. Quest'anno, le riflessioni si concentreranno su giovani e studenti e sul loro accesso alla mobilità.
Due biglietti, due tariffe, una moltitudine di destinazioni e più equità per i tuoi viaggi
Facendo eco alle preoccupazioni della Settimana europea della mobilità per trasporti accessibili a tutti e agli obiettivi internazionali di sviluppo sostenibile, Île-de-France Mobilités ha intrapreso una rivoluzione storica nella mobilità collettiva in tutta la regione, a partire dalle tariffe e dalla bigliettazione.
Due tariffe per spostarti dove vuoi
Immagina, prima del 1 ° settembre 2025, 50.000 diverse tariffe applicate per i viaggi nell'Île-de-France. Oggi, due tariffe uniche danno accesso all'intera regione:
- Un biglietto da 2 € per un viaggio in autobus o in tram
- un biglietto a 2,50 € per un viaggio in metro, treno o RER
Che tu viva a Fontainebleau o Saint-Denis, che tu viaggi in periferia o nel centro di Parigi, la mobilità è al servizio dell'uguaglianza, il prezzo rimane lo stesso per tutti.
E poiché la mobilità non è un lusso, ma un diritto, Île-de-France Mobilités, la Regione e i dipartimenti offrono tariffe progettate per adattarsi alle situazioni e alle esigenze di ciascuno.
Estensioni e nuove linee: quando i trasporti di domani riparano gli errori del passato
Le nuove linee e le estensioni non sono semplici linee su una mappa: sono ponti tra territori, risparmio di tempo quotidiano, opportunità di lavoro, studio e tempo libero, per milioni di persone.
Per decenni, le periferie interne e grandi sono state dimenticate nelle politiche dei trasporti. Oggi la rete si sta sviluppando, adattando e riparando gli errori urbanistici del passato, per una mobilità più equa in tutta la regione.
Alcuni esempi emblematici:
Immagine 1 di 5
- Linea 14: collega Saint-Denis all'aeroporto di Orly dal 2024, da nord a sud dell'Île-de-France, con una metropolitana automatica, climatizzata e veloce (passa ogni 85 secondi nelle ore di punta).
- RER E: dal 2024 fornisce un'alternativa alla RER A, spesso satura nelle ore di punta, con nuove fermate tra Saint-Lazare e Nanterre-La Folie. Continuerà la sua corsa un po 'lontano a ovest dell'Ile-de-France, a Mantes-la-Jolie (Yvelines), entro il 2027.
- Linea 15 sud (in corso): semplificherà, dalla fine del 2026, i viaggi suburbano-suburbano con una circonvallazione di 75 km intorno a Parigi (completata entro il 2031 dopo l'apertura delle sezioni ovest e est).
- Linea 18 (in corso): Orly, Massy, Saclay, Versailles, questa nuova linea automatica collegherà i poli di innovazione alle aree residenziali, per promuovere l'occupazione e la formazione nel sud dell'Île-de-France. La messa in servizio inizierà con una prima sezione presso l'ho
- Il tram T12: attraversa l'Essonne e migliora la mobilità locale nel dipartimento dal 2023, collegando quartieri precedentemente isolati alle stazioni ferroviarie e alle aree commerciali.
Un'offerta di trasporto che copre tutti i territori
L'Île-de-France è un mosaico di paesaggi e stili di vita: foreste, ciottoli, vigneti, una capitale, aree urbane dense, grandi monumenti e villaggi molto piccoli. Affinché tutti possano muoversi, la rete deve sapersi adattare a questa diversità.
Trasporto su richiesta: l'autobus, ma solo quando ne hai bisogno
In quasi 70 aree periferiche, Transport on Demand (TàD) funziona come un autobus che prenoti in base alle tue esigenze. Al prezzo di un biglietto standard (2,50 €), collega i comuni remoti alle stazioni ferroviarie, ai centri città e ai servizi essenziali.
Servizi che si adattano al tuo stile di vita
Lavorare presto, tornare a casa tardi, uscire con gli amici... La vita non si ferma mai, e nemmeno i trasporti :
- Autobus serale: è arrivato l'ultimo treno? L'autobus ti aspetta per terminare il tuo viaggio.
- Discesa su richiesta : dopo le 10 di sera, chiedi all'autista di lasciarti il più vicino possibile alla tua destinazione, anche tra una fermata e l'altra.
Una rete che si adatta a tutti i viaggiatori
Île-de-France Mobilités investe molto per garantire che la rete di trasporto sia veramente accessibile a tutti.
Donne incinte, anziani, genitori con passeggini, turisti con bagagli, passeggeri in sedia a rotelle o persone con disabilità : lavoriamo per garantire che la rete trascini tutti i residenti dell'Ile-de-France nella loro vita quotidiana.
E il progresso è tangibile:
- + 300 stazioni rese accessibili dal 2016 (95% del traffico)
- Il 100% delle linee tranviarie sono accessibili nell'Île-de-France
- 540 linee di autobus e pullman sono accessibili nell'Île-de-France, incluso il 100% delle linee parigine dal 2010
- 2,4 miliardi di euro investiti dal 2016
Trasporti più puliti per un'aria più respirabile
Ultimo ma non meno importante, la mobilità collettiva è una delle leve più potenti quando si tratta di impronta di carbonio e miglioramento ambientale, soprattutto nelle città.
Riduzione del numero di auto, flotta di autobus puliti al 100%, ingegneria per ridurre le emissioni di polveri sottili e CO2: vivere meglio nell'Île-de-France significa anche respirare meglio e cambiare le nostre abitudini, per controllare il termometro fuori controllo.
E questo richiede investimenti concreti, soprattutto sul versante degli autobus:
- Entro la fine del 2025, la fine del gasolio grazie al carburante HVO, un'alternativa vegetale al diesel
- Entro il 2029, il 100% dei 10.500 autobus e pullman della rete avrà zero emissioni di CO2 grazie a veicoli elettrici e BioNGV
Nell'Île-de-France, il trasporto pubblico non si limita più a collegare i punti su una mappa: riduce le disuguaglianze, apre nuove opportunità, protegge l'ambiente e migliora concretamente la vita di milioni di persone.
Che si tratti di tariffe più eque, linee estese, servizi su misura o una flotta più pulita, ogni passo avanti apre la strada a una mobilità più sostenibile, accessibile ed equa per tutti.