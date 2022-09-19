Mobilità(i) e sviluppo sostenibile, Île-de-France Mobilités si impegna

2030: trasporti puliti al 100%

Île-de-France Mobilités lavora quotidianamente per decarbonizzare la sua flotta di attrezzature. Oltre ai tram e ai treni, che sono elettrici, i pullman e gli autobus che prendi ogni giorno stanno gradualmente passando a energie più pulite - BioNGV ed elettricità.

Dal 2016, Île-de-France Mobilités ha quindi messo fine alle acquisizioni di autobus diesel e investe, con i suoi operatori, in un processo di transizione energetica della sua flotta di autobus e pullman.

Oggi, 700 autobus di Île-de-France Mobilités funzionano con gas rinnovabili al 100% ed entro la fine del 2021, 1400 autobus e pullman funzioneranno con BioNGV.

Un obiettivo: dotare il 100% della flotta di veicoli puliti entro il 2025 nelle aree urbane densamente popolate e il 2029 per l'intera Regione.