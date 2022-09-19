Mobilità(i) e sviluppo sostenibile, Île-de-France Mobilités si impegna
2030: trasporti puliti al 100%
Île-de-France Mobilités lavora quotidianamente per decarbonizzare la sua flotta di attrezzature. Oltre ai tram e ai treni, che sono elettrici, i pullman e gli autobus che prendi ogni giorno stanno gradualmente passando a energie più pulite - BioNGV ed elettricità.
Dal 2016, Île-de-France Mobilités ha quindi messo fine alle acquisizioni di autobus diesel e investe, con i suoi operatori, in un processo di transizione energetica della sua flotta di autobus e pullman.
Oggi, 700 autobus di Île-de-France Mobilités funzionano con gas rinnovabili al 100% ed entro la fine del 2021, 1400 autobus e pullman funzioneranno con BioNGV.
Un obiettivo: dotare il 100% della flotta di veicoli puliti entro il 2025 nelle aree urbane densamente popolate e il 2029 per l'intera Regione.
Véligo Location: si pedala per la bici elettrica
Che successo! Appena 2 anni di esistenza e già 65.000 abbonamenti cumulativi... Possiamo dirlo serenamente: Véligo Location ha trovato il suo pubblico.
Lanciato nel 2019, questo servizio di noleggio a lungo termine di biciclette a pedalata assistita (VAE) mirava a introdurre questa nuova forma di mobilità e a sostenere l'acquisto di una e-bike personale (con l'aiuto di un bonus di € 500 di assistenza all'acquisto).
Il risultato? Il 90% degli utenti di Véligo Location prevede di viaggiare più o altrettanto in bicicletta e sono state presentate più di 200.000 domande per il sistema di assistenza all'acquisto. Un successo, vi diciamo:)
Intermodalità: la scelta sostenibile per spostarsi
Trasporto pubblico, carpooling, car-sharing, park-and-ride o bike park: Île-de-France Mobilités si impegna a consentire a tutti di combinare modalità di trasporto che assomiglino a loro, il più vicino possibile alle loro esigenze, ai loro vincoli, ai loro desideri e alla loro realtà quotidiana.
Perché il trasporto sostenibile è prima di tutto il trasporto che scegli.
Edilizia sostenibile
Depositi di autobus che soddisfano criteri di alta qualità ambientale, lavori compensati, siti rinaturati: diventare la prima metropoli europea con trasporti privi di carbonio al 100% richiede anche un approccio sostenibile alla costruzione.