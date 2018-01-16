[I lavori stanno procedendo] Nuova linea Tram 9
La nuova linea del tram 9 consentirà di potenziare l'offerta di trasporto pubblico a Parigi e nella Val-de-Marne offrendo un nuovo collegamento rapido e affidabile tra i centri occupazionali e culturali della regione. La firma dell'accordo di finanziamento da parte dei partner finanziatori del progetto è un importante passo avanti per il progetto che consentirà a Île-de-France Mobilités, proprietaria del progetto, di completare i lavori. Valérie Pécresse, Presidente della Regione Île-de-France e Île-de-France Mobilités, Laurent Prévost, Prefetto di Val-de-Marne, Christian Favier, Presidente del Consiglio Dipartimentale Val-de-Marne, e Michel Leprêtre, Presidente dell'Istituzione Pubblica Territoriale Grand-Orly Seine Bièvre, erano tutti presenti all'evento.
L'infrastruttura del progetto, che rappresenta un investimento di 404 milioni di euro, è finanziata dalla Regione Île-de-France (52,5%), dallo Stato (22,5%), dal Consiglio dipartimentale Val-de-Marne (21%), dalla Città di Parigi (3%) e dall'EPT Grand-Orly Seine Bièvre (1%). Va notato che Île-de-France Mobilités finanzia anche la gestione della linea (10 milioni di euro/anno) e il materiale rotabile (75 milioni di euro), ovvero 22 treni.
Infografica: Finanziamento e attori del progetto. Infrastrutture pari a 404 milioni di euro o 75 milioni di euro, operazioni (costi stimati in fase di consolidamento)
Lavori in corso
Dopo una prima fase, comprendente i lavori preparatori e il trasferimento delle reti sotterranee, il 2018 vedrà l'inizio dei lavori infrastrutturali. Ciò comporta la costruzione della piattaforma di circolazione della tramvia, la riorganizzazione dello spazio pubblico e la riqualificazione delle strade, lo sviluppo degli ambienti urbani e paesaggistici vicino alla linea o la costruzione delle stazioni (banchine, attrezzature dedicate ai passeggeri, ecc.).
Anche il sito di manutenzione e stoccaggio è in costruzione a Orly per ospitare i 22 treni della flotta Tram 9 e il posto di comando centralizzato, che sarà responsabile della gestione di tutte le funzioni di controllo della linea.
La messa in servizio del tram 9 è prevista per la fine del 2020.
Il progetto in breve
Attraversando 6 città, Ivry-sur-Seine, Vitry-sur-Seine, Choisy-le-Roi, Thiais, Orly e Parigi, il tram 9 offrirà ai passeggeri un collegamento efficiente e regolare con un tempo di percorrenza di circa 30 minuti da capolinea a capolinea. La nuova linea è composta da 19 stazioni per 10 km di nuovi binari. Diversi collegamenti segneranno anche il percorso del tram 9, con la RER C, il tram 3a e la metropolitana 7, oltre alla futura linea della metropolitana 15 a Vitry-sur-Seine e all'autobus Tzen 5 a Choisi-le-Roi.
Il percorso del tram 9 da Orly-ville a Porte de choisy
La mobilità dolce non è da meno, perché due armadietti Véligo sicuri saranno installati vicino alla futura stazione della linea 15 della metropolitana a Vitry-sur-Seine e in Place Gaston Viens a Orly-Ville, così come cerchi per biciclette in ogni stazione e piste ciclabili lungo tutto il lineare.
L'arrivo del tram 9, sul quale sono attesi 80.000 passeggeri giornalieri, alleggerirà le linee di autobus che seguono lo stesso asse Parigi-Orly. Contro 100 persone su un autobus, il tram 9 sarà in grado di ospitare 300 persone per treno. I viaggiatori avranno accesso a una nuova modalità di trasporto confortevole, pulita, efficiente e, soprattutto, accessibile, soprattutto per le persone a mobilità ridotta.
Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito dedicato al progetto: www.tram9.fr.
Credito fotografico: Célia Pernot.