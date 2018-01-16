[I lavori stanno procedendo] Nuova linea Tram 9

La nuova linea del tram 9 consentirà di potenziare l'offerta di trasporto pubblico a Parigi e nella Val-de-Marne offrendo un nuovo collegamento rapido e affidabile tra i centri occupazionali e culturali della regione. La firma dell'accordo di finanziamento da parte dei partner finanziatori del progetto è un importante passo avanti per il progetto che consentirà a Île-de-France Mobilités, proprietaria del progetto, di completare i lavori. Valérie Pécresse, Presidente della Regione Île-de-France e Île-de-France Mobilités, Laurent Prévost, Prefetto di Val-de-Marne, Christian Favier, Presidente del Consiglio Dipartimentale Val-de-Marne, e Michel Leprêtre, Presidente dell'Istituzione Pubblica Territoriale Grand-Orly Seine Bièvre, erano tutti presenti all'evento.