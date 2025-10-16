Quali biglietti di trasporto posso caricare sul mio pass Navigo imagine R?

Aggiornato su 16 ottobre 2025

Il pass Navigo imagine R consente di caricare i seguenti pacchetti e biglietti:

Buono a sapersi

È possibile acquistare fino a due pacchetti giornalieri Navigo (o settimanali o mensili) in un unico atto di acquisto. Un pass Navigo può contenere fino a due pass giornalieri Navigo (o settimanali o mensili).

Scopri di più sul pass Navigo imagine R

Iscriviti al pacchetto imagine R