Quali biglietti di trasporto posso caricare sul mio pass Navigo imagine R?
Il pass Navigo imagine R consente di caricare i seguenti pacchetti e biglietti:
- Pacchetto imagine R Junior
- Pacchetto Imagine R School
- Pacchetto Imagine R Student
- Pacchetto Navigo Month
- Pacchetto Navigo Week
- Pass giornaliero Navigo
- Pacchetto anti-inquinamento
- Biglietto Festa della Musica
Buono a sapersi
È possibile acquistare fino a due pacchetti giornalieri Navigo (o settimanali o mensili) in un unico atto di acquisto. Un pass Navigo può contenere fino a due pass giornalieri Navigo (o settimanali o mensili).
