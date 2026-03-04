Métrolinea 1

EstensioneChâteau de Vincennes < > Val de Fontenay

Un nuovo inizio per discutere del futuro del prolungamento della linea 1

Sono in corso studi di approfondimento del progetto

Come abbiamo annunciato l'anno scorso, i proprietari congiunti del progetto Île-de-France Mobilités e RATP hanno ripreso gli studi per sviluppare il progetto di estensione della linea 1 della metropolitana a Val de Fontenay, guidati dalle lezioni dell'inchiesta pubblica del 2022. L'obiettivo di questi studi? Conciliare le esigenze tecniche e le aspettative dei cittadini per realizzare un progetto condiviso per l'estensione della linea 1 fino a Val de Fontenay, strutturando per il futuro dei trasporti nella regione.

Trova qui il programma degli studi di approfondimento del progetto in corso

Una consultazione sarà organizzata sotto l'egida del CNDP, sull'opportunità del progetto e presenterà le sue evoluzioni

Il dialogo con le parti interessate locali e tutti i pubblici rimane una priorità per i proprietari dei progetti. Pertanto, Île-de-France Mobilités e RATP intendono rafforzare questo legame. I nuovi studi e varianti del progetto (principi di integrazione e condizioni per la realizzazione dell'estensione al capolinea del Castello di Vincennes, del Centro di soccorso stradale dei treni e dell'emergenza delle stazioni; impatti ambientali; costi di investimento; vincoli operativi; previsioni di presenze), saranno quindi condivisi con tutti alla fine dell'anno durante un consultazione pubblica preliminare. Questa consultazione consentirà un dibattito informato sull'opportunità e la concezione del progetto.

Île-de-France Mobilités ha deferito la questione alla Commissione nazionale per il dibattito pubblico (CNDP), un'entità indipendente, per garantire questa consultazione preliminare. I garanti designati dal CNDP per garantire il regolare svolgimento della consultazione preliminare sul progetto di estensione della linea 1 della metropolitana sono: Nathalie DURAND, Marie-Liane SCHÜTZLER e Caroline WERKOFF. Saranno incaricati di convalidare il file dell'amministrazione aggiudicatrice (file di consultazione) nonché le modalità di informazione e partecipazione del pubblico.

La Commissione nazionale per il dibattito pubblico (CNDP), un'entità indipendente:

Il CNDP è l'autorità indipendente che garantisce il diritto all'informazione e alla partecipazione del pubblico nello sviluppo di progetti e politiche pubbliche che hanno un impatto sull'ambiente e presentano forti interessi socio-economici.

- Per saperne di più sul CNDP: https://www.debatpublic.fr/cndp-une-entite-independante-671

I prossimi passi di quest'anno fino alla consultazione:

- Preparazione della consultazione preliminare, sotto l'egida dei garanti del CNDP

- Studio di contesto effettuato dai garanti del CNDP, per individuare le modalità di informazione e partecipazione da mettere in atto

- Finalizzazione degli studi esplorativi condotti dai proprietari del progetto

- Definizione delle modalità di consultazione da parte del CNDP

- Organizzazione della consultazione e della comunicazione in un calendario da definire

- Apertura della consultazione (prevista per la fine dell'anno)

