Un nuovo inizio per discutere del futuro del prolungamento della linea 1
Sono in corso studi di approfondimento del progetto
Come abbiamo annunciato l'anno scorso, i proprietari congiunti del progetto Île-de-France Mobilités e RATP hanno ripreso gli studi per sviluppare il progetto di estensione della linea 1 della metropolitana a Val de Fontenay, guidati dalle lezioni dell'inchiesta pubblica del 2022. L'obiettivo di questi studi? Conciliare le esigenze tecniche e le aspettative dei cittadini per realizzare un progetto condiviso per l'estensione della linea 1 fino a Val de Fontenay, strutturando per il futuro dei trasporti nella regione.
Una consultazione sarà organizzata sotto l'egida del CNDP, sull'opportunità del progetto e presenterà le sue evoluzioni
Il dialogo con le parti interessate locali e tutti i pubblici rimane una priorità per i proprietari dei progetti. Pertanto, Île-de-France Mobilités e RATP intendono rafforzare questo legame. I nuovi studi e varianti del progetto (principi di integrazione e condizioni per la realizzazione dell'estensione al capolinea del Castello di Vincennes, del Centro di soccorso stradale dei treni e dell'emergenza delle stazioni; impatti ambientali; costi di investimento; vincoli operativi; previsioni di presenze), saranno quindi condivisi con tutti alla fine dell'anno durante un consultazione pubblica preliminare. Questa consultazione consentirà un dibattito informato sull'opportunità e la concezione del progetto.
Île-de-France Mobilités ha deferito la questione alla Commissione nazionale per il dibattito pubblico (CNDP), un'entità indipendente, per garantire questa consultazione preliminare. I garanti designati dal CNDP per garantire il regolare svolgimento della consultazione preliminare sul progetto di estensione della linea 1 della metropolitana sono: Nathalie DURAND, Marie-Liane SCHÜTZLER e Caroline WERKOFF. Saranno incaricati di convalidare il file dell'amministrazione aggiudicatrice (file di consultazione) nonché le modalità di informazione e partecipazione del pubblico.
La Commissione nazionale per il dibattito pubblico (CNDP), un'entità indipendente:
Il CNDP è l'autorità indipendente che garantisce il diritto all'informazione e alla partecipazione del pubblico nello sviluppo di progetti e politiche pubbliche che hanno un impatto sull'ambiente e presentano forti interessi socio-economici.
- Per saperne di più sul CNDP: https://www.debatpublic.fr/cndp-une-entite-independante-671
I prossimi passi di quest'anno fino alla consultazione:
- Preparazione della consultazione preliminare, sotto l'egida dei garanti del CNDP
- Studio di contesto effettuato dai garanti del CNDP, per individuare le modalità di informazione e partecipazione da mettere in atto
- Finalizzazione degli studi esplorativi condotti dai proprietari del progetto
- Definizione delle modalità di consultazione da parte del CNDP
- Organizzazione della consultazione e della comunicazione in un calendario da definire
- Apertura della consultazione (prevista per la fine dell'anno)