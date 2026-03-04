Un nuovo inizio per discutere del futuro del prolungamento della linea 1

Una consultazione sarà organizzata sotto l'egida del CNDP, sull'opportunità del progetto e presenterà le sue evoluzioni

Il dialogo con le parti interessate locali e tutti i pubblici rimane una priorità per i proprietari dei progetti. Pertanto, Île-de-France Mobilités e RATP intendono rafforzare questo legame. I nuovi studi e varianti del progetto (principi di integrazione e condizioni per la realizzazione dell'estensione al capolinea del Castello di Vincennes, del Centro di soccorso stradale dei treni e dell'emergenza delle stazioni; impatti ambientali; costi di investimento; vincoli operativi; previsioni di presenze), saranno quindi condivisi con tutti alla fine dell'anno durante un consultazione pubblica preliminare. Questa consultazione consentirà un dibattito informato sull'opportunità e la concezione del progetto.

Île-de-France Mobilités ha deferito la questione alla Commissione nazionale per il dibattito pubblico (CNDP), un'entità indipendente, per garantire questa consultazione preliminare. I garanti designati dal CNDP per garantire il regolare svolgimento della consultazione preliminare sul progetto di estensione della linea 1 della metropolitana sono: Nathalie DURAND, Marie-Liane SCHÜTZLER e Caroline WERKOFF. Saranno incaricati di convalidare il file dell'amministrazione aggiudicatrice (file di consultazione) nonché le modalità di informazione e partecipazione del pubblico.



