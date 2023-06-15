La metropolitana dell'Ile-de-France oggi

Le 14 linee – di cui 2 automatiche – che oggi compongono la rete servono Parigi e il primo anello in Hauts de Seine (linee 1, 3, 4, 10 e 12), Seine Saint-Denis (linee 3, 5, 7, 9, 11, 14), Val de Marne (linee 1, 7 e 8). A queste 14 linee si aggiungono le linee 3bis e 7bis. Ha una presenza annuale di 1.520 milioni di viaggi.

L'arrivo delle nuove metropolitane

Per offrire ai viaggiatori metropolitane più silenziose e confortevoli. Le vetture sono refrigerate o climatizzate e dotate di migliori informazioni a bordo (piani luminosi e annunci sonori che indicano la stazione successiva)... I treni della linea 7 sono in fase di ristrutturazione, quelli della linea 14 saranno gradualmente sostituiti da maggio 2020 da treni più lunghi a 8 carrozze (contro 6 carrozze) e quelli della linea 4 saranno sostituiti da navette senza conducente (dalla fine del 2020). Anche quelli della linea 11 saranno sostituiti da treni a 5 carrozze (contro 4 carrozze) per rispondere all'aumento del traffico indotto dall'estensione della linea a Rosny-Bois-Perrier (2023).

Inoltre, è stato effettuato un ordine per sostituire le metropolitane di 8 linee della rete Ile-de-France dal 2024: linee 3, 3bis, 7, 7bis, 8, 10, 12 e 13.