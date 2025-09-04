Ammodernamento della linea 6

Dall'autunno 2018, la linea 6 ha intrapreso un ambizioso programma di modernizzazione con la preparazione e il rafforzamento dei binari e l'adeguamento delle infrastrutture per il rinnovo dei treni della linea. Un nuovo sistema di sterzo e supervisione sarà istituito parallelamente all'arrivo di questi treni per una maggiore regolarità sulla linea.