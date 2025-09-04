Progetti di miglioramento

Ammodernamento, ampliamenti, nuove linee... Scopri i principali progetti per la modernizzazione della metropolitana di Parigi.

Ammodernamento e prolungamento della linea 4

La linea 4 sarà prolungata verso sud, da Mairie de Montrouge a Bagneux (92).

Parallelamente alla sua estensione, la Metro 4 è oggetto di un progetto di automazione integrale, sul modello di quanto realizzato sulla Metro 1.

Ammodernamento della linea 6

Dall'autunno 2018, la linea 6 ha intrapreso un ambizioso programma di modernizzazione con la preparazione e il rafforzamento dei binari e l'adeguamento delle infrastrutture per il rinnovo dei treni della linea. Un nuovo sistema di sterzo e supervisione sarà istituito parallelamente all'arrivo di questi treni per una maggiore regolarità sulla linea.

Linea 6: La metropolitana con vista, completamente rivista e migliorata

Ammodernamento e prolungamento della linea 11

Il prolungamento della linea 11 fino a Rosny-Bois-Perrier (93) servirà le città di Les Lilas, Romainville, Noisy-le-Sec, Montreuil e Rosny-Bois-Perrier.

Parallelamente alla sua estensione, la Metro 11 si sta evolvendo e modernizzando con l'adattamento delle stazioni esistenti effettuato in parallelo con l'estensione e il rinnovo programmato dei treni della linea.

Prolungamento della linea 12

Il prolungamento della linea 12 collegherà Mairie d'Aubervilliers (93).

Prolungamenti nord e sud della linea 14

L'estensione della linea 14 a nord collegherà Mairie de Saint-Ouen (93) con la creazione di 4 stazioni: Pont Cardinet, Porte de Clichy, Clichy Saint-Ouen e Mairie de Saint-Ouen.

Parallelamente all'estensione, le stazioni della Metro 14 vengono modernizzate per adattarsi alla futura agenzia e accogliere i nuovi passeggeri nelle migliori condizioni.

Lavori alla stazione Mairie de Saint-Ouen nel gennaio 2020

L'estensione della metropolitana 14 a sud raggiungerà l'aeroporto di Orly (91, 94) e servirà10 città divise tra Parigi, Val-de-Marne ed Essonne.

E per andare oltre: le linee 15, 16, 17 e 18 del Grand Paris Express

Il Grand Paris Express (GPE) è un progetto di rete di trasporto pubblico costituito dall'estensione della linea 14 (vista sopra) e dalla costruzione di quattro linee automatiche della metropolitana intorno a Parigi: linee 15, 16, 17 e 18.

La rete metropolitana raddoppierà così di dimensioni. Saranno infatti messi in servizio oltre 200 km di nuove linee e 68 stazioni della metropolitana. Tutte queste nuove linee dovrebbero accogliere più di un milione di passeggeri attratti da tempi di trasporto notevolmente ridotti e da una qualità ottimale del servizio. Per la rete "storica", il flusso di passeggeri sarà meglio distribuito.

Per saperne di più su queste nuove linee della metropolitana:

Metro 15 Sud: Pont de Sèvres <> Noisy-Champs
Metro 15 Ovest: Pont de Sèvres <> Saint-Denis Pleyel
Metro 15 Est: Saint-Denis Pleyel <> Champigny Centre
Metro 16: Saint-Denis Pleyel <> Noisy-Champs
Metro 17: Saint-Denis Pleyel <> Le Mesnil Amelot
Metro 18: Aeroporto di Orly <> Versailles Chantiers