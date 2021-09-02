Le linee RER, per Réseau Express Régional, si differenziano dalle altre linee ferroviarie perché non sono capolinea a Parigi, ma attraversano la capitale sottoterra, consentendo ai viaggiatori di spostarsi da un'estremità all'altra della regione con la stessa linea di trasporto. Queste 5 linee da sole hanno più di 3 milioni di utenti, sono cogestite da RATP e SNCF (linee A e B) o gestite dalla sola SNCF (linee C, D ed E).
Breve storia della RER
La prima linea RER creata nel 1970 è l'attuale RER A. Trasversando l'Île-de-France da ovest a est per 109 km (di cui 26 sotterranei), è ora la linea ferroviaria più importante d'Europa con picchi regolari di traffico a oltre 1,3 milioni di passeggeri al giorno. Nelle ore di punta, 640.000 viaggiatori lo utilizzano, più della popolazione della città di Lione! Va notato che la seconda linea più trafficata in Europa è anche una linea RER, poiché è la linea B che corre tra il nord e il sud dell'Île-de-France, che supera regolarmente il milione di passeggeri al giorno.
L'aumento delle presenze
Le linee RER stanno affrontando una crescita molto forte del numero di passeggeri (+20% nell'arco di 10 anni), che ha portato a un deterioramento del servizio su molte sezioni. Per far fronte a questo fenomeno, Île-de-France Mobilités, con gli operatori RATP, SNCF, SNCF Réseau, lo Stato, la Regione Île-de-France e le autorità locali, in consultazione permanente con i funzionari eletti e le associazioni di viaggiatori, ha lanciato numerosi programmi di investimento per offrire ai residenti dell'Ile-de-France una qualità del servizio all'altezza.