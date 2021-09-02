Le linee RER, per Réseau Express Régional, si differenziano dalle altre linee ferroviarie perché non sono capolinea a Parigi, ma attraversano la capitale sottoterra, consentendo ai viaggiatori di spostarsi da un'estremità all'altra della regione con la stessa linea di trasporto. Queste 5 linee da sole hanno più di 3 milioni di utenti, sono cogestite da RATP e SNCF (linee A e B) o gestite dalla sola SNCF (linee C, D ed E).

Breve storia della RER

La prima linea RER creata nel 1970 è l'attuale RER A. Trasversando l'Île-de-France da ovest a est per 109 km (di cui 26 sotterranei), è ora la linea ferroviaria più importante d'Europa con picchi regolari di traffico a oltre 1,3 milioni di passeggeri al giorno. Nelle ore di punta, 640.000 viaggiatori lo utilizzano, più della popolazione della città di Lione! Va notato che la seconda linea più trafficata in Europa è anche una linea RER, poiché è la linea B che corre tra il nord e il sud dell'Île-de-France, che supera regolarmente il milione di passeggeri al giorno.