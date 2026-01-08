Il progetto Eole, un'estensione della RER E a ovest fino a Mantes-la-Jolie (78), migliorerà il servizio verso l'ovest dell'Ile-de-France offrendo un'alternativa alla RER A, la cui sezione centrale è molto trafficata nelle ore di punta. Consiste nel riqualificare la linea esistente tra Mantes-la-Jolie e La Défense e perforare un tunnel da La Défense a Haussmann Saint-Lazare.

Questa estensione, che è uno dei più grandi progetti di trasporto della regione, riguarda 650.000 passeggeri giornalieri! Sarà fatto in due fasi, con:

una prima messa in servizio tra Haussmann Saint-Lazare e Nanterre;

poi un secondo tra Nanterre e Mantes-la-Jolie.

3 nuove stazioni sono in costruzione a Porte Maillot, La Défense e Nanterre. Tra Houilles-Carrières-sur-Seine e Mantes-la-Jolie, 10 stazioni saranno completamente rinnovate per questa estensione.