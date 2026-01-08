Lavori e progetti sulla RER A
Île-de-France Mobilités, RATP e SNCF stanno lavorando insieme per sostenere l'aumento dell'utenza della RER A, tra cui:
- Alla stazione di Bussy-Saint-Georges, la costruzione di un nuovo binario che consente di assorbire i ritardi ;
- La costruzione di corsie di svolta a Etoile e Val-de-Fontenay, nonché la costruzione di una corsia di svolta e di raccordo a Marne-la-Vallée Chessy consentiranno un traffico più fluido e regolare;
- La costruzione del Centro di Comando Unico a Vincennes, per una migliore reattività ed efficienza in caso di gestione degli incidenti legati al traffico;
- Nel 2022, la linea E (EOLE) collegherà La Défense e Gare du Nord (Magenta) in 10 minuti. Le linee RER A e RER B saranno sgravate rispettivamente dal 15% e dal 10% del loro utilizzo.
Per semplificare i tuoi collegamenti, migliora i percorsi tra Gare de Lyon, Bercy e Austerlitz.
Lavori e progetti sulla RER B
Poiché la RER B è particolarmente richiesta, sono in corso numerosi lavori di ristrutturazione di stazioni e binari, segnalamento e scambi per migliorare l'affidabilità della linea e garantire una migliore fluidità:
Lavori e progetti sulla RER C
Per migliorare l'affidabilità della linea, la sua modernizzazione interessa sia i treni in fase di ristrutturazione, sia l'infrastruttura:
- La rimozione del passaggio a livello ad Antony spostando i binari ferroviari;
- La sostituzione di 9 scambi e il rinnovo di 50 metri di binario nella stazione di Austerlitz;
- Ammodernamento delle infrastrutture (segnalamento, binari, catenarie, ecc.) presso la Bibliothèque François Mitterrand;
- La sostituzione di 6 scambi e il rinnovo di 363 metri di binari a Brétigny-sur-Orge;
- La costruzione di una sottostazione (alimentazione) a Égly-Arpajon;
- L'accessibilità delle stazioni di Ivry-sur-Seine, Saules, Versailles Chantiers e Viroflay Rive Gauche;
- La sostituzione di 4 scambi e il rinnovo di 2055 metri di binari a Saint-Cyr.
Inoltre, i famosi lavori "castoro" che i passeggeri che utilizzano la linea probabilmente conoscono, si svolgono ogni estate e per qualche altro anno. Il loro obiettivo? Consolidare la volta dei tunnel sotterranei parigini utilizzando un guscio di cemento, eseguendo al contempo le necessarie operazioni di manutenzione nelle stazioni.
Lavori di castoro sulla RER C
Lavori e progetti sulla RER D
Poiché il numero di passeggeri che utilizzano la linea aumenta ogni anno, è stata intrapresa una riorganizzazione della RER D oltre a importanti lavori di ammodernamento delle infrastrutture. L'obiettivo è ottimizzare i tempi di coincidenza, migliorare l'affidabilità ma anche le informazioni ai passeggeri sull'intera linea per un migliore comfort dei passeggeri.
Scopri i dettagli dei lavori intrapresi sulla RER D:
- La sostituzione di 4 scambi e il rinnovo di 2055 metri di binario a Juvisy;
- Ammodernamento delle piattaforme sugli assi Juvisy-Melun / Corbeil-Malesherbes per accogliere nuovi treni;
- La costruzione di 6 posti di controllo tra Creil e Compiègne;
- La sostituzione di 4 scambi e il rinnovo di 2055 metri di binario a Vert de Maisons;
- Ammodernamento della cabina di segnalazione di Villeneuve Saint-Georges;
- Il rinnovo di 31,2 km di binari tra Persan e Creil;
- L'accessibilità di 11 stazioni, tra cui Brunoy, Juvisy, Louvres, Saint-Denis e Villeneuve Saint-Georges.
Lavori e progetti sulla RER E
Il progetto Eole, un'estensione della RER E a ovest fino a Mantes-la-Jolie (78), migliorerà il servizio verso l'ovest dell'Ile-de-France offrendo un'alternativa alla RER A, la cui sezione centrale è molto trafficata nelle ore di punta. Consiste nel riqualificare la linea esistente tra Mantes-la-Jolie e La Défense e perforare un tunnel da La Défense a Haussmann Saint-Lazare.
Questa estensione, che è uno dei più grandi progetti di trasporto della regione, riguarda 650.000 passeggeri giornalieri! Sarà fatto in due fasi, con:
- una prima messa in servizio tra Haussmann Saint-Lazare e Nanterre;
- poi un secondo tra Nanterre e Mantes-la-Jolie.
3 nuove stazioni sono in costruzione a Porte Maillot, La Défense e Nanterre. Tra Houilles-Carrières-sur-Seine e Mantes-la-Jolie, 10 stazioni saranno completamente rinnovate per questa estensione.
Piano per il prolungamento della RER E verso ovest
Ammodernamento dell'infrastruttura RER E esistente
Per migliorare il comfort dei passeggeri, è all'ordine del giorno anche il rinnovamento delle infrastrutture e delle stazioni già servite, con:
- Il rinnovo di 18,8 km di binari a Parigi-Nord;
- il rinnovo di 15 km di pista a Verneuil l'Etang;
- a Pantin, il rifacimento del tetto, il cambio delle 2 scale, i lavori sulla passerella;
- a Body, l'installazione di servizi igienici automatici;
- a Rosny-sous-Bois, l'installazione di servizi igienici automatici, la creazione di spazi di coworking, la ristrutturazione di tutte le scale;
- a Haussmann Saint-Lazare, la rigenerazione dell'illuminazione.