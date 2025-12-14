Cavo C1: come viaggiare a bordo?

Il cavo C1 è stato progettato per viaggi semplici e fluidi. Tutte le stazioni sono accessibili su un unico livello, un agente accompagna l'imbarco e le cabine arrivano ogni 30 secondi al massimo. Validazione del biglietto, informazioni in tempo reale, sicurezza a bordo: ti guidiamo passo dopo passo per viaggiare serenamente.