Cavo C1: come viaggiare a bordo?

Il cavo C1 è stato progettato per viaggi semplici e fluidi. Tutte le stazioni sono accessibili su un unico livello, un agente accompagna l'imbarco e le cabine arrivano ogni 30 secondi al massimo. Validazione del biglietto, informazioni in tempo reale, sicurezza a bordo: ti guidiamo passo dopo passo per viaggiare serenamente.

Come posso viaggiare nel cavo C1?

  1. Arrivo alla stazione : accesso in autobus, bici o drop-off. Le stazioni sono completamente accessibili.
  2. Raggiungo la mia banchina : il percorso è su un unico livello, con dolci pendenze e segnaletica chiara.
  3. Confermo il mio biglietto : Navigo Pass (viaggi inclusi), Navigo Liberté+ (1,60 €) o biglietto singolo Bus-Tram-Cable (2 €) - possibile acquisto su smartphone. Prima di convalidare il mio biglietto, rispetto le istruzioni dell'agente operativo e aspetto il mio turno.
  4. Sto aspettando la mia cabina : un display visivo e sonoro mi informa del prossimo arrivo. Una cabina passa ogni 30 secondi al massimo. Rispetto le istruzioni dell'agente operativo prima dell'imbarco. Rispetto l'area di imbarco prioritaria per gli utenti prioritari.
  5. Sono accompagnato da un agente, presente su ogni piattaforma, l'agente: facilita l'imbarco e lo sbarco, guida i viaggiatori, aiuta le persone in sedia a rotelle, facilita l'imbarco di passeggini/bagagli e regola i flussi
  6. Il mio viaggio a bordo: 10 posti, videosorveglianza in tempo reale, citofoni e pulsanti di chiamata, informazioni trasmesse tramite schermo
  7. Scendo alla stazione : le cabine si aprono automaticamente. I collegamenti in autobus ti consentono di continuare il tuo viaggio.

E l'accessibilità?

Il cavo C1 è accessibile al 100% PSH (Persone con Disabilità):

  • Stazioni a livello
  • Cabine adattate per sedie a rotelle
  • Assistenza umana nella stazione
  • Informazioni audio e visive
  • citofoni di chiamata
  • Strisce guida dallo spazio pubblico alla piattaforma di imbarco

Questo dispositivo facilita anche gli spostamenti con passeggini o bagagli.

Cosa è permesso/non consentito a bordo

Attrezzature per la mobilità
❌ Non ammessi: scooter elettrici e sedie a rotelle di grandi dimensioni (sup. 0,75 × 1,25 m)
✔ Consentiti: monopattini classici, sedie a rotelle standard, passeggini, ausili per la mobilità (nella misura)

Animali
✔ Animali di piccola taglia trasportati in sacchetti
✔ Cani al guinzaglio e con museruola
✔ Cani guida e cani guida
❌ Animali non tenuti / non controllabili

Pacchi ingombranti
❌ Non accettato: articoli pericolosi, prodotti infiammabili, pacchi > 1 m

Quale prezzo prendere in prestito il cavo C1?

Il cavo C1 applica le stesse tariffe di autobus e tram.

  • Con un Navigo Pass : viaggio incluso, senza costi aggiuntivi
  • Viaggiatori occasionali : biglietto Bus-Tram-Cavo: 2 €
  • Con Navigo Liberté + : 1,60 € il viaggio combinato metro + cavo (collegamenti offerti)
  • Bambini : gratis < 4 ans, demi-tarif de 4 à 10 ans et plein tarif au-delà