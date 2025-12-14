Cavo C1: come viaggiare a bordo?

Come posso viaggiare nel cavo C1?
- Arrivo alla stazione : accesso in autobus, bici o drop-off. Le stazioni sono completamente accessibili.
- Raggiungo la mia banchina : il percorso è su un unico livello, con dolci pendenze e segnaletica chiara.
- Confermo il mio biglietto : Navigo Pass (viaggi inclusi), Navigo Liberté+ (1,60 €) o biglietto singolo Bus-Tram-Cable (2 €) - possibile acquisto su smartphone. Prima di convalidare il mio biglietto, rispetto le istruzioni dell'agente operativo e aspetto il mio turno.
- Sto aspettando la mia cabina : un display visivo e sonoro mi informa del prossimo arrivo. Una cabina passa ogni 30 secondi al massimo. Rispetto le istruzioni dell'agente operativo prima dell'imbarco. Rispetto l'area di imbarco prioritaria per gli utenti prioritari.
- Sono accompagnato da un agente, presente su ogni piattaforma, l'agente: facilita l'imbarco e lo sbarco, guida i viaggiatori, aiuta le persone in sedia a rotelle, facilita l'imbarco di passeggini/bagagli e regola i flussi
- Il mio viaggio a bordo: 10 posti, videosorveglianza in tempo reale, citofoni e pulsanti di chiamata, informazioni trasmesse tramite schermo
- Scendo alla stazione : le cabine si aprono automaticamente. I collegamenti in autobus ti consentono di continuare il tuo viaggio.
E l'accessibilità?
Il cavo C1 è accessibile al 100% PSH (Persone con Disabilità):
- Stazioni a livello
- Cabine adattate per sedie a rotelle
- Assistenza umana nella stazione
- Informazioni audio e visive
- citofoni di chiamata
- Strisce guida dallo spazio pubblico alla piattaforma di imbarco
Questo dispositivo facilita anche gli spostamenti con passeggini o bagagli.
Cosa è permesso/non consentito a bordo
Attrezzature per la mobilità
❌ Non ammessi: scooter elettrici e sedie a rotelle di grandi dimensioni (sup. 0,75 × 1,25 m)
✔ Consentiti: monopattini classici, sedie a rotelle standard, passeggini, ausili per la mobilità (nella misura)
Animali
✔ Animali di piccola taglia trasportati in sacchetti
✔ Cani al guinzaglio e con museruola
✔ Cani guida e cani guida
❌ Animali non tenuti / non controllabili
Pacchi ingombranti
❌ Non accettato: articoli pericolosi, prodotti infiammabili, pacchi > 1 m
Quale prezzo prendere in prestito il cavo C1?
Il cavo C1 applica le stesse tariffe di autobus e tram.
- Con un Navigo Pass : viaggio incluso, senza costi aggiuntivi
- Viaggiatori occasionali : biglietto Bus-Tram-Cavo: 2 €
- Con Navigo Liberté + : 1,60 € il viaggio combinato metro + cavo (collegamenti offerti)
- Bambini : gratis < 4 ans, demi-tarif de 4 à 10 ans et plein tarif au-delà