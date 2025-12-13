Il percorso e le stazioni
Il cavo C1 serve 5 stazioni distanziate da 500 a 1.800 metri l'una dall'altra:
- Pointe du Lac (Créteil) - trasferimento alla linea 8 della metropolitana
- Limeil-Brévannes, Spiaggia Blu
- Valenton, il castello
- La Végétale, La Fontaine Saint-Martin (Limeil-Brévannes)
- Villa Nova (Villeneuve-Saint-Georges)
In ogni stazione:
- Accesso su un unico livello (senza scale, senza ascensore)
- Percorsi dolci
- Parcheggi per biciclette accessibili con il Navigo Pass
- Informazioni dinamiche e presenza umana rafforzata
Perché una funivia qui?
Il settore è caratterizzato da:
- strade congestionate,
- grandi tagli urbani (ferrovia, RD, valli),
- linee di autobus rallentate,
- quartieri isolati.
La funivia è la soluzione più adatta :
- veloce da costruire,
- basso impatto sul terreno (tralicci + stazioni compatte),
- silenzioso,
- non dipendente dal traffico stradale,
- in grado di garantire una frequenza molto elevata.
Il cavo C1 fa parte della strategia globale di Île-de-France Mobilités per rendere i viaggi più fluidi, ridurre i tempi di accesso alla metropolitana e migliorare la qualità del servizio nella Val-de-Marne.