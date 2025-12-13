Cavo C1: il percorso e le stazioni

La prima funivia urbana dell'Île-de-France, il cavo C1 collega Villeneuve-Saint-Georges, Limeil-Brévannes e Valenton alla stazione Créteil – Pointe du Lac (linea 8 della metropolitana). Progettato per aprire il sud-est della Val-de-Marne e offrire viaggi più veloci e affidabili, sarà messo in servizio il 13 dicembre 2025.

Il percorso e le stazioni

Il cavo C1 serve 5 stazioni distanziate da 500 a 1.800 metri l'una dall'altra:

  1. Pointe du Lac (Créteil) - trasferimento alla linea 8 della metropolitana
  2. Limeil-Brévannes, Spiaggia Blu
  3. Valenton, il castello
  4. La Végétale, La Fontaine Saint-Martin (Limeil-Brévannes)
  5. Villa Nova (Villeneuve-Saint-Georges)

In ogni stazione:

  • Accesso su un unico livello (senza scale, senza ascensore)
  • Percorsi dolci
  • Parcheggi per biciclette accessibili con il Navigo Pass
  • Informazioni dinamiche e presenza umana rafforzata

Perché una funivia qui?

Il settore è caratterizzato da:

  • strade congestionate,
  • grandi tagli urbani (ferrovia, RD, valli),
  • linee di autobus rallentate,
  • quartieri isolati.

La funivia è la soluzione più adatta :

  • veloce da costruire,
  • basso impatto sul terreno (tralicci + stazioni compatte),
  • silenzioso,
  • non dipendente dal traffico stradale,
  • in grado di garantire una frequenza molto elevata.

Il cavo C1 fa parte della strategia globale di Île-de-France Mobilités per rendere i viaggi più fluidi, ridurre i tempi di accesso alla metropolitana e migliorare la qualità del servizio nella Val-de-Marne.