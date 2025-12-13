Cavo C1: il percorso e le stazioni

La prima funivia urbana dell'Île-de-France, il cavo C1 collega Villeneuve-Saint-Georges, Limeil-Brévannes e Valenton alla stazione Créteil – Pointe du Lac (linea 8 della metropolitana). Progettato per aprire il sud-est della Val-de-Marne e offrire viaggi più veloci e affidabili, sarà messo in servizio il 13 dicembre 2025.