Le linee ferroviarie della rete Île-de-France Mobilités servono molte stazioni della regione e hanno come partenza o capolinea le principali stazioni parigine, o La Défense per la linea U. Gestite dalla SNCF, si avventurano anche fuori regione per alcune fermate sulle linee J, H e R. Ereditati da linee già esistenti, È stato nella prima metà degli anni 2000 che hanno acquisito i loro nomi attuali. Questi treni sono essenziali per la mobilità dei residenti dell'Ile-de-France e questa rete è molto dinamica: ogni giorno, tanti treni circolano nell'Île-de-France quanti TER in tutta la Francia!