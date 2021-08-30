Progetti di miglioramento

Lavori e progetti sulla linea H
Sono in corso diversi tipi di lavori per migliorare la regolarità della linea H e modernizzare la sua infrastruttura, come ad esempio:
- Il rinnovo di 31 km di binari tra Persant-Beaumont e Creil;
- La costruzione di 6 cabine di segnalazione tra Creil e Compiègne per migliorare il flusso del traffico;
- L'accessibilità di tre stazioni (Épinay-Villetaneuse, Persan-Beaumont e Pontoise).
Lavori e progetti sulla linea J
Ecco i principali lavori intrapresi per migliorare la regolarità della linea J e modernizzare la sua infrastruttura:
- Il rinnovo di 9,6 km di binari tra le stazioni di Ermont Eaubonne e Bois Colombes;
- La sostituzione di 9 scambi nella stazione di Parigi Saint Lazare al fine di modernizzare i binari e migliorare il comfort dei passeggeri;
- La sostituzione degli scambi e il rinnovo di 2055 metri di binari nella stazione di Aubergenville;
- L'accessibilità della stazione di Argenteuil.
Lavori e progetti sulla linea K
Lavori e progetti sulla linea L
Ecco i principali lavori intrapresi per migliorare la regolarità della linea L e modernizzare la sua infrastruttura:
- La sostituzione di 15 scambi e il rinnovo di 1200 metri di ferrovia a Bobigny;
- La sostituzione di 9 scambi nella stazione di Parigi Saint Lazare;
- L'accessibilità delle stazioni di Courbevoie, Marly-le-Roi, Pont Cardinet, Sèvres Ville d'Avray e Viroflay Rive Droite
Lavori e progetti sulla linea N
Ecco i principali lavori intrapresi per migliorare la regolarità della linea N e modernizzare la sua infrastruttura:
- La sostituzione di 13 scambi e il rinnovo di 417 metri di binari nella stazione di Parigi Montparnasse;
- La sostituzione di 4 scambi e il rinnovo di 2055 metri di binari nella stazione di Saint-Cyr;
- L'adeguamento dell'infrastruttura tra Parigi e Sèvres per poter ospitare nuovi treni Regio 2n da Parigi-Montparnasse a Dreux, Rambouillet e Mantes-La-Jolie.
Lavori e progetti sulla linea P
Ecco i principali lavori intrapresi per migliorare la regolarità della linea P e modernizzarne l'infrastruttura:
- La prima fase dell'elettrificazione della linea, tra Gretz e Nogent;
- Il rinnovo completo della cabina di segnalazione di Romilly-sur-Seine nell'ambito dell'elettrificazione della linea;
- Il rinnovo di 15 km di pista a Nangis-Verneuil L'Étang;
- Il rinnovo di 2,5 km di binari alla Gare de l'Est;
- La costruzione di nuovi impianti di manutenzione dei treni a Vaires-sur-Marne;
- La sostituzione di 4 scambi e il rinnovo di 2055 metri di binario a Germigny L'Évêque.
Lavori e progetti sulla linea R
Ecco i principali lavori intrapresi per migliorare la regolarità della linea R e modernizzare la sua infrastruttura:
- La sostituzione di 4 scambi e il rinnovo di 2055 metri di binario a Vert de Maisons;
- Ammodernamento della cabina di segnalazione di Villeneuve Saint-Georges;
- L'accessibilità della stazione di Montereau.
Lavori e progetti sulla linea U
Ecco i principali lavori intrapresi per migliorare la regolarità della linea U e modernizzare la sua infrastruttura:
- La sostituzione di 4 scambi e il rinnovo di 2055 metri di binari nella stazione di Saint-Cyr.