Progetti di miglioramento

Lavori e progetti sulla linea H

Sono in corso diversi tipi di lavori per migliorare la regolarità della linea H e modernizzare la sua infrastruttura, come ad esempio:

  • Il rinnovo di 31 km di binari tra Persant-Beaumont e Creil;
  • La costruzione di 6 cabine di segnalazione tra Creil e Compiègne per migliorare il flusso del traffico;
  • L'accessibilità di tre stazioni (Épinay-Villetaneuse, Persan-Beaumont e Pontoise).

Lavori e progetti sulla linea J

Ecco i principali lavori intrapresi per migliorare la regolarità della linea J e modernizzare la sua infrastruttura:

  • Il rinnovo di 9,6 km di binari tra le stazioni di Ermont Eaubonne e Bois Colombes;
  • La sostituzione di 9 scambi nella stazione di Parigi Saint Lazare al fine di modernizzare i binari e migliorare il comfort dei passeggeri;
  • La sostituzione degli scambi e il rinnovo di 2055 metri di binari nella stazione di Aubergenville;
  • L'accessibilità della stazione di Argenteuil.

Lavori e progetti sulla linea K

Lavori e progetti sulla linea L

Ecco i principali lavori intrapresi per migliorare la regolarità della linea L e modernizzare la sua infrastruttura:

  • La sostituzione di 15 scambi e il rinnovo di 1200 metri di ferrovia a Bobigny;
  • La sostituzione di 9 scambi nella stazione di Parigi Saint Lazare;
  • L'accessibilità delle stazioni di Courbevoie, Marly-le-Roi, Pont Cardinet, Sèvres Ville d'Avray e Viroflay Rive Droite

Lavori e progetti sulla linea N

Ecco i principali lavori intrapresi per migliorare la regolarità della linea N e modernizzare la sua infrastruttura:

  • La sostituzione di 13 scambi e il rinnovo di 417 metri di binari nella stazione di Parigi Montparnasse;
  • La sostituzione di 4 scambi e il rinnovo di 2055 metri di binari nella stazione di Saint-Cyr;
  • L'adeguamento dell'infrastruttura tra Parigi e Sèvres per poter ospitare nuovi treni Regio 2n da Parigi-Montparnasse a Dreux, Rambouillet e Mantes-La-Jolie.

Lavori e progetti sulla linea P

Ecco i principali lavori intrapresi per migliorare la regolarità della linea P e modernizzarne l'infrastruttura:

  • La prima fase dell'elettrificazione della linea, tra Gretz e Nogent;
  • Il rinnovo completo della cabina di segnalazione di Romilly-sur-Seine nell'ambito dell'elettrificazione della linea;
  • Il rinnovo di 15 km di pista a Nangis-Verneuil L'Étang;
  • Il rinnovo di 2,5 km di binari alla Gare de l'Est;
  • La costruzione di nuovi impianti di manutenzione dei treni a Vaires-sur-Marne;
  • La sostituzione di 4 scambi e il rinnovo di 2055 metri di binario a Germigny L'Évêque.

Lavori e progetti sulla linea R

Ecco i principali lavori intrapresi per migliorare la regolarità della linea R e modernizzare la sua infrastruttura:

  • La sostituzione di 4 scambi e il rinnovo di 2055 metri di binario a Vert de Maisons;
  • Ammodernamento della cabina di segnalazione di Villeneuve Saint-Georges;
  • L'accessibilità della stazione di Montereau.

Lavori e progetti sulla linea U

Ecco i principali lavori intrapresi per migliorare la regolarità della linea U e modernizzare la sua infrastruttura:

  • La sostituzione di 4 scambi e il rinnovo di 2055 metri di binari nella stazione di Saint-Cyr.
