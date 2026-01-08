Avvicinare persone e territori
Lanciato il 6 luglio 2022, il T13 porta Saint-Germain-en-Laye a Saint-Cyr-l'Ecole in circa trenta minuti per promuovere viaggi più veloci e confortevoli nel cuore del dipartimento degli Yvelines grazie alla sua corsia di traffico dedicata e all'alta frequenza di passaggio.
Il tram T13 serve sette città:
- cantone di Saint-Germain
- Mareil-Marly
- L'Étang-la-Ville
- Noisy-le-Roi
- Bailly
- Versailles
- Saint-Cyr-l'École
Grazie ai suoi collegamenti con molte linee di autobus, ma anche con la RER e il treno, il T13 è completamente integrato nella rete di trasporto regionale per migliorare gli spostamenti quotidiani nella zona ovest di Parigi.
Il T13, un tram veloce, accessibile e confortevole!
Il T13 è in servizio tutti i giorni della settimana, compresi i fine settimana, dalle 6 del mattino a mezzanotte.
Dopo un periodo di rodaggio, la sua frequenza prevista è di 15 minuti nelle ore di punta e ogni 20-30 minuti il resto della giornata e la sera.
Dalla fine di settembre 2022, la frequenza aumenterà a 10 minuti nelle ore di punta, 20 minuti nelle ore non di punta e ogni 30 minuti dalle 22 a mezzanotte.
Distributori automatici in tutte le stazioni per acquistare il biglietto di trasporto o ricaricare il pass.
Stazioni e treni adattati e accessibili per accogliere tutti i passeggeri (passeggini, persone con mobilità ridotta, ecc.).
Informazioni in tempo reale sugli orari dei tram e delle linee di collegamento a bordo dei treni e nelle stazioni.
Un design elegante, moderno e luminoso.
Prese USB sulle maniglioni per ricaricare lo smartphone.
Per saperne di più sulla realizzazione del T13, vai alla playlist ad esso dedicata:
Cifre chiave
- 19 chilometri
- 12 stazioni
- 7 città servite
- Circa 30 minuti tra Saint-Germain-en-Laye e Saint-Cyr-l'Ecole
- 21.000 passeggeri giornalieri attesi
- 11 treni spaziosi e luminosi
Informazioni pratiche
Il tram T13 è accessibile con:
- un abbonamento mensile o annuale Navigo
oppure
- un biglietto da acquistare presso la stazione, il cui importo è calcolato in base all'origine e alla destinazione del viaggio (valido tra due stazioni del T13 o in collegamento con un altro modo ferroviario)
Contatti
- Per telefono: 36 58 (dal lunedì alla domenica dalle 7 alle 20 - 0,25 €/min esclusi eventuali costi aggiuntivi)
- Per e-mail: [email protected]
- Tramite Twitter: @T13_IDFM