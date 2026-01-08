Scopri il tram T13

Il tram T13 collega Saint-Germain-en-Laye a Saint-Cyr-l'Ecole in circa trenta minuti dall'estate 2022. Le sue 12 stazioni serviranno sette comuni dal 6 luglio 2022, 7 giorni su 7, con una frequenza ogni 15 minuti nelle ore di punta e poi ogni 10 minuti dalla fine di settembre 2022.

Consulta la brochure di presentazione della nuova linea Tram T13

Avvicinare persone e territori

Lanciato il 6 luglio 2022, il T13 porta Saint-Germain-en-Laye a Saint-Cyr-l'Ecole in circa trenta minuti per promuovere viaggi più veloci e confortevoli nel cuore del dipartimento degli Yvelines grazie alla sua corsia di traffico dedicata e all'alta frequenza di passaggio.

Il tram T13 serve sette città:

  • cantone di Saint-Germain
  • Mareil-Marly
  • L'Étang-la-Ville
  • Noisy-le-Roi
  • Bailly
  • Versailles
  • Saint-Cyr-l'École

Grazie ai suoi collegamenti con molte linee di autobus, ma anche con la RER e il treno, il T13 è completamente integrato nella rete di trasporto regionale per migliorare gli spostamenti quotidiani nella zona ovest di Parigi.

Il T13, un tram veloce, accessibile e confortevole!

Il T13 è in servizio tutti i giorni della settimana, compresi i fine settimana, dalle 6 del mattino a mezzanotte.

Dopo un periodo di rodaggio, la sua frequenza prevista è di 15 minuti nelle ore di punta e ogni 20-30 minuti il resto della giornata e la sera.

Dalla fine di settembre 2022, la frequenza aumenterà a 10 minuti nelle ore di punta, 20 minuti nelle ore non di punta e ogni 30 minuti dalle 22 a mezzanotte.

Distributori automatici in tutte le stazioni per acquistare il biglietto di trasporto o ricaricare il pass.

Stazioni e treni adattati e accessibili per accogliere tutti i passeggeri (passeggini, persone con mobilità ridotta, ecc.).

Informazioni in tempo reale sugli orari dei tram e delle linee di collegamento a bordo dei treni e nelle stazioni.

Un design elegante, moderno e luminoso.

Prese USB sulle maniglioni per ricaricare lo smartphone.

Per saperne di più sulla realizzazione del T13, vai alla playlist ad esso dedicata:

Tram T13 Video Playlist

Cifre chiave

  • 19 chilometri
  • 12 stazioni
  • 7 città servite
  • Circa 30 minuti tra Saint-Germain-en-Laye e Saint-Cyr-l'Ecole
  • 21.000 passeggeri giornalieri attesi
  • 11 treni spaziosi e luminosi
Immagine del tram T13 © Sennse / C. Badet
Immagine del tram T13 © Sennse / C. Badet

Informazioni pratiche

Il tram T13 è accessibile con:

  • un abbonamento mensile o annuale Navigo
    oppure
  • un biglietto da acquistare presso la stazione, il cui importo è calcolato in base all'origine e alla destinazione del viaggio (valido tra due stazioni del T13 o in collegamento con un altro modo ferroviario)

Contatti

  • Per telefono: 36 58 (dal lunedì alla domenica dalle 7 alle 20 - 0,25 €/min esclusi eventuali costi aggiuntivi)
  • Per e-mail: [email protected]
  • Tramite Twitter: @T13_IDFM

