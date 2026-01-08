Il T13, un tram veloce, accessibile e confortevole!

Il T13 è in servizio tutti i giorni della settimana, compresi i fine settimana, dalle 6 del mattino a mezzanotte.

Dopo un periodo di rodaggio, la sua frequenza prevista è di 15 minuti nelle ore di punta e ogni 20-30 minuti il resto della giornata e la sera.

Dalla fine di settembre 2022, la frequenza aumenterà a 10 minuti nelle ore di punta, 20 minuti nelle ore non di punta e ogni 30 minuti dalle 22 a mezzanotte.

Distributori automatici in tutte le stazioni per acquistare il biglietto di trasporto o ricaricare il pass.

Stazioni e treni adattati e accessibili per accogliere tutti i passeggeri (passeggini, persone con mobilità ridotta, ecc.).

Informazioni in tempo reale sugli orari dei tram e delle linee di collegamento a bordo dei treni e nelle stazioni.

Un design elegante, moderno e luminoso.

Prese USB sulle maniglioni per ricaricare lo smartphone.

Per saperne di più sulla realizzazione del T13, vai alla playlist ad esso dedicata: