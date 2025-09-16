Transporte Île-de-France: por trás das obras, uma revolução na vida cotidiana

Ecoando as preocupações da Semana Europeia da Mobilidade por transporte acessível para todos e os objetivos internacionais de desenvolvimento sustentável, a Île-de-France Mobilités iniciou uma revolução histórica na mobilidade coletiva em toda a região, começando pelas tarifas e bilhetes.

Duas tarifas para viajar para onde quiser

Imagine que, antes de 1º de setembro de 2025, 50.000 tarifas diferentes eram aplicadas para viagens na Île-de-France. Hoje, duas tarifas únicas dão acesso a toda a região:

Uma passagem de €2 para um passeio de ônibus ou bonde

para um passeio de ônibus ou bonde um bilhete de €2,50 para viagem de metrô, trem ou RER

Seja você morando em Fontainebleau ou Saint-Denis, viajando pelos subúrbios ou pelo centro de Paris, a mobilidade está a serviço da igualdade, o preço permanece o mesmo para todos.

E como a mobilidade não é um luxo, mas um direito, Île-de-France Mobilités, a Região e os departamentos oferecem tarifas projetadas para se adaptar às situações e necessidades de cada indivíduo.