Transporte Île-de-France: por trás das obras, uma revolução na vida cotidiana
É hora de voltar às aulas. O trabalho esteve a todo vapor durante todo o verão, com suas caretas, mas também boas notícias. Esses projetos, embora desconfortáveis no curto prazo, anunciam melhorias concretas para as viagens de milhões de passageiros:
- Novas linhas e extensões para reduzir seus tempos de viagem
- Material rodante modernizado para viagens mais confortáveis
- Fortalecimento das conexões entre territórios anteriormente isolados
Transporte que transforma mais do que apenas seu trajeto
O transporte público é uma alavanca poderosa para melhorar a qualidade de vida, proteger o meio ambiente, fortalecer a justiça social e a igualdade de oportunidades (nada menos). Eles moldam nosso acesso ao emprego, à educação, ao cuidado, ao lazer e aos nossos entes queridos.
E neste mês de setembro, destaques nos convidam a refletir sobre seu impacto em nossa sociedade :
- A Semana Europeia da Mobilidade (de 16/09 a 22/09): que este ano defende a mobilidade "para todos": mais equitativa, acessível e acessível.
- Semana do Desenvolvimento Sustentável (de 18/09 a 08/10): focada no cumprimento da Agenda 2030, o plano de 17 metas da ONU para um futuro mais justo e verde, no qual o transporte desempenha um papel essencial (34% das emissões nacionais de gases de efeito estufa vêm do transporte na França em 2023).
- O Retorno às Aulas do Transporte Público (de 16 a 22 de setembro): todos os anos, redes de transporte público, autoridades locais e seus parceiros e usuários se reúnem por toda a França para discutir uma mobilidade mais sustentável e acessível para todos. Este ano, o foco será nos jovens e estudantes, e seu acesso à mobilidade.
Duas passagem, duas tarifas, uma variedade de destinos e mais justiça para suas viagens
Ecoando as preocupações da Semana Europeia da Mobilidade por transporte acessível para todos e os objetivos internacionais de desenvolvimento sustentável, a Île-de-France Mobilités iniciou uma revolução histórica na mobilidade coletiva em toda a região, começando pelas tarifas e bilhetes.
Duas tarifas para viajar para onde quiser
Imagine que, antes de 1º de setembro de 2025, 50.000 tarifas diferentes eram aplicadas para viagens na Île-de-France. Hoje, duas tarifas únicas dão acesso a toda a região:
- Uma passagem de €2 para um passeio de ônibus ou bonde
- um bilhete de €2,50 para viagem de metrô, trem ou RER
Seja você morando em Fontainebleau ou Saint-Denis, viajando pelos subúrbios ou pelo centro de Paris, a mobilidade está a serviço da igualdade, o preço permanece o mesmo para todos.
E como a mobilidade não é um luxo, mas um direito, Île-de-France Mobilités, a Região e os departamentos oferecem tarifas projetadas para se adaptar às situações e necessidades de cada indivíduo.
Extensões e novas linhas: quando o transporte de amanhã consertar os erros do passado
Novas linhas e extensões não são apenas linhas em um mapa: são pontes entre territórios, economizando tempo diariamente, oportunidades de emprego, estudo e lazer, para milhões de pessoas.
Por décadas, os subúrbios internos e externos foram os grandes esquecidos nas políticas de transporte. Hoje, a rede está se desenvolvendo, adaptando e corrigindo os erros de planejamento urbano do passado, para uma mobilidade mais equitativa em toda a região.
Alguns exemplos emblemáticos:
Imagem 1 de 5
- Linha 14: desde 2024, ela conecta Saint-Denis ao aeroporto de Orly, do norte ao sul da Île-de-France, com um metrô automático, com ar-condicionado e rápido (circula a cada 85 segundos durante o horário de pico).
- Desde 2024, a RER E oferece uma alternativa à RER A, que frequentemente fica saturada durante o horário de pico, com novas paradas entre Saint-Lazare e Nanterre-La Folie. Ele continuará seu trajeto um pouco mais a oeste da região da Île-de-France, em Mantes-la-Jolie (Yvelines), até 2027.
- Linha 15 sul (em andamento): a partir do final de 2026 simplificará as viagens subúrbio-subúrbio com um anel viário de 75 km ao redor de Paris (finalizado até 2031 após a abertura dos trechos oeste e leste).
- Linha 18 (em andamento): Orly, Massy, Saclay, Versailles, essa nova linha automática conectará polos de inovação a áreas residenciais, para impulsionar empregos e treinamento no sul da Île-de-France. A comissionamento começará com uma primeira seção no
- O bonde T12: cruza o Essonne e melhora a mobilidade local no departamento desde 2023, conectando bairros anteriormente isolados a estações de trem e parques empresariais.
Uma oferta de transporte que abrange todos os territórios
Île-de-France é um mosaico de paisagens e estilos de vida: floresta, paralelepípedos, vinhedos, uma capital, áreas urbanas densas, grandes monumentos e vilarejos muito pequenos. Para que todos possam se mover, a rede precisa ser capaz de se adaptar a essa diversidade.
Transporte sob demanda: o ônibus, mas somente quando você precisa
Em quase 70 áreas dos subúrbios periféricos, o Transporte Responsivo à Demanda (DRT) funciona como um ônibus que você reserva conforme suas necessidades. Ao preço de uma passagem padrão (€2,50), conecta municípios remotos a estações de trem, centros urbanos e serviços essenciais.
Serviços que se adaptam ao seu estilo de vida
Trabalhar cedo, chegar tarde, sair com amigos... A vida nunca para, e o transporte também não :
- Ônibus da noite: O último trem chegou? O ônibus está esperando você terminar sua viagem.
- Desça a pedido : Depois das 22h, peça ao motorista para te deixar o mais perto possível do seu destino, mesmo entre duas paradas.
Uma rede que se adapta a todos os passageiros
A Île-de-France Mobilités está investindo massivamente para garantir que a rede de transporte seja realmente acessível a todos.
Mulheres grávidas, idosos, pais com carrinhos de bebê, turistas com bagagem, passageiros em cadeiras de rodas ou pessoas com deficiência : trabalhamos para garantir que a rede transporte todos os residentes da Île-de-France em seu dia a dia.
E o progresso é tangível:
- + 300 estações disponibilizadas desde 2016 (ou seja, 95% do tráfego)
- 100% das linhas de bonde são acessíveis em Île-de-France
- 540 linhas de ônibus e ônibus são acessíveis na Île-de-France, incluindo 100% das linhas parisienses desde 2010
- €2,4 bilhões investidos desde 2016
Transporte mais limpo para ar mais respirável
Por fim, mas não menos importante, a mobilidade coletiva é uma das alavancas mais poderosas quando se trata de pegada de carbono e melhoria ambiental, especialmente nas cidades.
Reduzir o número de carros, uma frota de ônibus 100% limpa, engenharia para reduzir a emissão de partículas finas e CO2: viver melhor na Île-de-France também significa respirar melhor e mudar nossos hábitos, para controlar o termômetro desgovernado.
E isso exige investimentos concretos, especialmente no lado dos ônibus:
- Até o final de 2025, o diesel acabou graças ao combustível HVO, uma alternativa vegetal ao diesel
- Até 2029, 100% dos 10.500 ônibus e ônibus da rede terão 0 emissão de CO2 graças à eletricidade e BioNGV
Na Île-de-France, o transporte público não é mais apenas conectar pontos em um mapa: ele reduz desigualdades, abre novas oportunidades, protege o meio ambiente e faz uma diferença real na vida de milhões de pessoas.
Seja tarifas mais justas, rotas estendidas, serviços sob medida ou uma frota mais limpa, cada passo adiante abre caminho para uma mobilidade mais sustentável, acessível e justa para todos.