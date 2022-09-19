Mobilidade(s) e desenvolvimento sustentável, a Île-de-France Mobilités está comprometida
2030: Transporte 100% limpo
A Île-de-France Mobilités trabalha diariamente para descarbonizar sua frota de equipamentos. Além dos bondes e trens, que são elétricos, os ônibus e ônibus que você usa diariamente estão gradualmente migrando para energias mais limpas – BioNGV e eletricidade.
Desde 2016, a Île-de-France Mobilités encerrou a aquisição de ônibus a diesel e tem investido, junto com seus operadores, em um processo de transição energética para sua frota de ônibus e ônibus.
Hoje, 700 ônibus Île-de-France Mobilités operam com gás 100% renovável e, até o final de 2021, 1.400 ônibus e ônibus circularão na BioNGV.
Um objetivo: equipar 100% da frota com veículos limpos até 2025 em áreas urbanas densas, e até 2029 para toda a região.
Véligo Rental: está rolando para a bicicleta elétrica
Que sucesso! Mal 2 anos de existência e já 65.000 assinaturas acumuladas... Podemos dizer com serenidade: Véligo Location encontrou seu público.
Lançado em 2019, esse serviço de aluguel de longo prazo para bicicletas assistidas eletricamente (EABs) tinha como objetivo introduzir essa nova forma de mobilidade e ajudar as pessoas a comprar uma bicicleta elétrica pessoal (com o auxílio de um subsídio de compra de €500).
Resultado? 90% dos usuários do Véligo Location planejam viajar mais ou tanto de bicicleta e mais de 200.000 solicitações já foram enviadas para o programa de assistência à compra. Um sucesso, a gente te diz :)
Intermodalidade: a escolha sustentável para se locomover
Transporte público, carona, carsharing, park-and-ride ou bike park: a Île-de-France Mobilités está comprometida em permitir que todos combinem os meios de transporte que mais lhes convierem, o mais próximo possível de suas necessidades, limitações, desejos e realidade cotidiana.
Porque transporte sustentável é, antes de tudo, o transporte que você escolhe.
Construindo de forma sustentável
Depósitos de ônibus que atendam aos critérios de Alta Qualidade Ambiental, obras remuneradas, locais renaturados: tornar-se a primeira metrópole europeia com transporte 100% livre de carbono também exige uma abordagem sustentável para a construção.