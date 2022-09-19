Mobilidade(s) e desenvolvimento sustentável, a Île-de-France Mobilités está comprometida

2030: Transporte 100% limpo

A Île-de-France Mobilités trabalha diariamente para descarbonizar sua frota de equipamentos. Além dos bondes e trens, que são elétricos, os ônibus e ônibus que você usa diariamente estão gradualmente migrando para energias mais limpas – BioNGV e eletricidade.

Desde 2016, a Île-de-France Mobilités encerrou a aquisição de ônibus a diesel e tem investido, junto com seus operadores, em um processo de transição energética para sua frota de ônibus e ônibus.

Hoje, 700 ônibus Île-de-France Mobilités operam com gás 100% renovável e, até o final de 2021, 1.400 ônibus e ônibus circularão na BioNGV.

Um objetivo: equipar 100% da frota com veículos limpos até 2025 em áreas urbanas densas, e até 2029 para toda a região.