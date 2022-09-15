Semana Europeia da Mobilidade 2022: viva a intermodalidade!

Organizada todos os anos nos últimos 21 anos, em toda a Europa, a Semana Europeia da Mobilidade tem como objetivo incentivar cidadãos e autoridades locais a optarem por modos de transporte mais sustentáveis.

O tema deste ano de 2022? "Para melhores conexões, combine mobilidade!"

Ao mesmo tempo, o público da Rentrée du transport deseja conscientizar entre não usuários e usuários ocasionais do transporte público, para incentivá-los a mudar seus hábitos de viagem.

Intermodalidade, mudança de hábitos de viagem e transporte público...? Achamos que tínhamos algumas soluções para compartilhar com você!