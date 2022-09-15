Semana Europeia da Mobilidade 2022: viva a intermodalidade!
Organizada todos os anos nos últimos 21 anos, em toda a Europa, a Semana Europeia da Mobilidade tem como objetivo incentivar cidadãos e autoridades locais a optarem por modos de transporte mais sustentáveis.
O tema deste ano de 2022? "Para melhores conexões, combine mobilidade!"
Ao mesmo tempo, o público da Rentrée du transport deseja conscientizar entre não usuários e usuários ocasionais do transporte público, para incentivá-los a mudar seus hábitos de viagem.
Intermodalidade, mudança de hábitos de viagem e transporte público...? Achamos que tínhamos algumas soluções para compartilhar com você!
Intermodalidade: mobilidade sob medida
Transporte público? É bom para o planeta, porque usá-los economiza CO2 e é bom para sua carteira (encontre o ingresso ou o ingresso de temporada que combine com você) – uma consideração que faz sentido nestes tempos de crise energética.
Mas também sabemos que, às vezes, a estação fica um pouco longe da sua casa. Ou que esse ônibus que seria adequado para você não chega no horário que convém a você.
E é para responder a isso, para reduzir esses incômodos o máximo possível, que uma das missões da Île-de-France Mobilités é, claro, expandir e melhorar a rede de transporte público na região da Île-de-France... Mas também para desenvolver e facilitar a intermodalidade.
Intermodalidade: mas o que é?
E isso é bom, porque este ano a Semana Europeia da Mobilidade, que acontece de 16 a 22 de setembro, escolheu destacar as (imensas!) virtudes da intermodalidade.
Inter o quê? Intermodalidade: essa é a possibilidade de combinar diferentes modos de transporte dentro da mesma rede.
Em Île-de-France, por exemplo, praticar intermodalidade significa levar sua bicicleta Véligo Location para ir até a estação de trem ou RER, a poucos quilômetros de casa. Um Véligo Rent que você deixará para o dia, gratuitamente, no seguro estacionamento de bicicletas Île-de-France Mobilités .
A menos que seja seu carro, que você estacionou gratuitamente em um estacionamento com opção de estacionamento e passeio, graças à sua assinatura anual do Navigo.
Quando você chega à estação de destino, pode terminar sua viagem com alguns minutos de bonde, ônibus ou metrô.
Intermodalidade também significa combinar carona ou compartilhamento de carros com viagens de transporte público.
App, identificador único e serviços associados: com a Île-de-France Mobilités, a intermodalidade está se tornando digital
Facilitar o desenvolvimento da intermodalidade também envolve o desenvolvimento de ferramentas e soluções digitais que facilitem sua transição de um modo de transporte para outro. É isso que chamamos de MaaS (Mobilidade como Serviço).
Em termos concretos, MaaS se traduz em um aplicativo Île-de-France Mobilités (e um espaço pessoal em nosso site) que abre cada vez mais portas para você. Compre seus bilhetes de transporte, assine ofertas de motos self-service, carona ou carsharing : você pode fazer tudo diretamente no app, com um identificador único !
E amanhã, seu aplicativo ainda permitirá validar diretamente com o celular! Mas shhh, vamos conversar de novo muito em breve!
Na verdade, intermodalidade é permitir que você componha a jornada que convém a VOCÊ. Aquela que torna sua vida diária mais fácil, aquela que você adapta aos seus imperativos.