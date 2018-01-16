[O trabalho está avançando] Nova Linha 9 de Bonde
A nova linha do Bonde 9 aumentará a oferta de transporte público em Paris e no Val-de-Marne , oferecendo uma nova ligação rápida e confiável entre os polos de emprego e cultura da região. A assinatura do acordo de financiamento pelos parceiros financiadores do projeto é um grande avanço para o projeto, que permitirá que a Île-de-France Mobilités, a proprietária do projeto, realize o trabalho até a conclusão. Valérie Pécresse, presidente da Região da Île-de-France e da Île-de-France Mobilités, Laurent Prévost, prefeito de Val-de-Marne, Christian Favier, presidente do Conselho Departamental de Val-de-Marne, e Michel Leprêtre, presidente do Estabelecimento Público Territorial de Grand-Orly Seine Bièvre, estavam todos presentes no evento.
A infraestrutura do projeto, que representa um investimento de €404 milhões, é financiada pela Região da Île-de-France (52,5%), pelo Estado (22,5%), pelo Conselho Departamental de Val-de-Marne (21%), pela Cidade de Paris (3%) e pelo EPT Grand-Orly Seine Bièvre (1%). Vale ressaltar que a Île-de-France Mobilités também financia a operação da linha (10 milhões de euros/ano) e do material rodante (75 milhões de euros), ou seja, 22 trens.
Infográfico: O financiamento e os atores do projeto. Infraestrutura, ou seja, operação de €404 milhões ou €75 milhões (custos estimados atualmente em consolidação)
Trabalho em andamento
Após uma fase inicial, incluindo trabalhos preparatórios e a realocação das redes subterrâneas, o ano de 2018 marcará o início das obras de infraestrutura. O objetivo é construir a plataforma de tráfego do bonde, reorganizar o espaço público e reurbanizar as vias, desenvolver os ambientes urbanos e paisagísticos próximos à linha e construir as estações (plataformas, instalações dedicadas aos passageiros, etc.).
O Posto de Manutenção e Armazenamento também está em construção em Orly para acomodar os 22 trens da frota do Bonde 9 e o Posto de Comando Centralizado, que será responsável por gerenciar todas as funções regulamentares da linha.
A entrada em operação do Bonde 9 está prevista para o final de 2020.
O projeto em um olhar
Cruzando 6 cidades, Ivry-sur-Seine, Vitry-sur-Seine, Choisy-le-Roi, Thiais, Orly e Paris, o Bonde 9 oferecerá aos passageiros uma conexão eficiente e regular, com um tempo de viagem de cerca de 30 minutos de terminal a terminal. A nova linha consiste em 19 estações para 10 km de nova via. Diversas conexões também marcarão o trajeto do Bonde 9, com o RER C, Bonde 3a e Metrô 7, além da futura linha 15 do Metrô em Vitry-sur-Seine e do Bus Tzen 5 em Choisi-le-Roi.
O trajeto do Bonde 9 de Orly-ville a Porte de Choisy
A mobilidade suave não deve ficar atrás, pois dois armários seguros Véligo serão instalados próximos à futura estação da linha 15 do metrô em Vitry-sur-Seine e na Place Gaston Viens em Orly-Ville, além de suportes para bicicletas em cada estação e ciclovias ao longo de toda a linha.
A chegada do Bonde 9, no qual se esperam 80.000 passageiros diários, aliviará as linhas de ônibus ao longo do mesmo eixo Paris-Orly. Contra 100 pessoas em um ônibus, o Bonde 9 poderá acomodar 300 pessoas por trem. Os passageiros terão acesso a um novo meio de transporte que seja confortável, limpo, eficiente e, acima de tudo, acessível, especialmente para pessoas com mobilidade reduzida.
Para mais informações, você pode visitar o site dedicado ao projeto: www.tram9.fr.
Crédito da foto: Célia Pernot.