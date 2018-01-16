[O trabalho está avançando] Nova Linha 9 de Bonde

A nova linha do Bonde 9 aumentará a oferta de transporte público em Paris e no Val-de-Marne , oferecendo uma nova ligação rápida e confiável entre os polos de emprego e cultura da região. A assinatura do acordo de financiamento pelos parceiros financiadores do projeto é um grande avanço para o projeto, que permitirá que a Île-de-France Mobilités, a proprietária do projeto, realize o trabalho até a conclusão. Valérie Pécresse, presidente da Região da Île-de-France e da Île-de-France Mobilités, Laurent Prévost, prefeito de Val-de-Marne, Christian Favier, presidente do Conselho Departamental de Val-de-Marne, e Michel Leprêtre, presidente do Estabelecimento Público Territorial de Grand-Orly Seine Bièvre, estavam todos presentes no evento.