Ähnliche Nachrichten

Bessere Regelmäßigkeit!

Die Linien 5106, 5110, 5133, 5145, 5150 ändern die Fahrpläne, um Ihre Reisen reibungsloser zu gestalten.

Auf der Linie 5132 wird die Fahrt um 16:39 Uhr vom Bahnhof Trappes an Wochentagen um 9 Minuten vorverlegt. Der Rest der Zeitpläne bleibt unverändert.