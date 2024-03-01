Ähnliche Nachrichten

Verstärkung des Angebots!
Für mehr Komfort profitiert die Linie 5141 von einem zusätzlichen Rennen um 7:22 Uhr von Villaroy in Richtung Versailles Chantiers.
Bessere Regelmäßigkeit!
Die Linien 5106, 5110, 5133, 5145, 5150 ändern die Fahrpläne, um Ihre Reisen reibungsloser zu gestalten.
Auf der Linie 5132 wird die Fahrt um 16:39 Uhr vom Bahnhof Trappes an Wochentagen um 9 Minuten vorverlegt. Der Rest der Zeitpläne bleibt unverändert.
Ein neuer Service
Ab dem 5. Januar 2026 bedienen die Linien 5102 und 5134 die Haltestelle "Quartier Gally" in Versailles.
Ein Stopp wurde entfernt
Die Haltestelle "Le Gradient" im Technocentre in Guyancourt wird auf den Linien 5121 und 5152 entfernt.
Müssen Sie die Fahrpläne einsehen?
- Auf der Website von Île-de-France Mobilités > Fortbewegung > Fahrpläne
- Über die Anwendung von Île-de-France Mobilités
- An Haltepunkten
- In unserem Customer Relations Center unter 0 800 10 20 20
- Bei der Mobilitätsagentur im Bahnhof Saint-Quentin-en-Yvelines
- In einem Rathaus oder einer Mediathek in Ihrer Nähe