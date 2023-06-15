Die U-Bahn der Ile-de-France heute

Die 14 Linien – darunter 2 automatische Linien –, die heute das Netz bilden, bedienen Paris und die erste Krone in Hauts de Seine (Linien 1, 3, 4, 10 und 12), Seine Saint-Denis (Linien 3, 5, 7, 9, 11,14), Val de Marne (Linien 1, 7 und 8). Zu diesen 14 Linien kommen die Linien 3bis und 7bis hinzu. Es hat eine jährliche Besucherzahl von 1.520 Millionen Fahrten.

Die Ankunft der neuen U-Bahnen

Um den Fahrgästen leisere und komfortablere U-Bahnen zu bieten. Die Autos sind gekühlt oder klimatisiert und mit besseren Informationen an Bord ausgestattet (Lichtpläne und akustische Durchsagen, die die nächste Station anzeigen)... Die Züge der Linie 7 werden renoviert, die der Linie 14 werden ab Mai 2020 schrittweise durch längere Züge mit 8 Wagen (gegenüber 6 Wagen) ersetzt und die der Linie 4 werden durch fahrerlose Shuttles ersetzt (ab Ende 2020). Die Züge der Linie 11 werden ebenfalls durch 5-teilige Züge (gegenüber 4 Wagen) ersetzt, um auf die Zunahme des Verkehrs zu reagieren, die durch die Verlängerung der Linie nach Rosny-Bois-Perrier (2023) verursacht wird.

Darüber hinaus wurde ein Auftrag erteilt, um die U-Bahnen von 8 Linien des Ile-de-France-Netzes ab 2024 zu ersetzen: Linien 3, 3bis, 7, 7bis, 8, 10, 12 und 13.