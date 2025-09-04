Modernisierung und Erweiterung der Linie 4
Die Linie 4 wird nach Süden verlängert, von Mairie de Montrouge nach Bagneux (92).
Parallel zu ihrer Erweiterung ist die Metro 4 Gegenstand eines integralen Automatisierungsprojekts, das dem Modell der Metro 1 nachempfunden ist.
Modernisierung der Linie 6
Seit Herbst 2018 hat die Linie 6 ein ehrgeiziges Modernisierungsprogramm mit der Vorbereitung und Verstärkung der Gleise und der Anpassung der Infrastruktur für die Erneuerung der Züge der Strecke in Angriff genommen. Parallel zur Ankunft dieser Züge wird ein neues Steuer- und Überwachungssystem eingerichtet, um die Regelmäßigkeit auf der Strecke zu erhöhen.
Modernisierung und Ausbau der Linie 11
Die Verlängerung der Linie 11 nach Rosny-Bois-Perrier (93) bedient die Städte Les Lilas, Romainville, Noisy-le-Sec, Montreuil und Rosny-Bois-Perrier.
Parallel zu ihrer Erweiterung wird die Metro 11 weiterentwickelt und modernisiert, wobei die Anpassung bestehender Stationen parallel zur Verlängerung und planmäßigen Erneuerung der Züge der Linie erfolgt.
Verlängerung der Linie 12
Die Verlängerung der Linie 12 verbindet Mairie d'Aubervilliers (93).
Nördliche und südliche Erweiterungen der Linie 14
Die Verlängerung der Linie 14 nach Norden verbindet das Rathaus von Saint-Ouen (93) mit der Schaffung von 4 Stationen: Pont Cardinet, Porte de Clichy, Clichy Saint-Ouen und Mairie de Saint-Ouen.
Parallel zur Erweiterung werden die Stationen der Metro 14 modernisiert, um sich an die zukünftige Agentur anzupassen und neue Fahrgäste unter den besten Bedingungen willkommen zu heißen.
Die Verlängerung der Metro 14 nach Süden wird den Flughafen Orly (91, 94) erreichen und 10 Städte zwischen Paris, Val-de-Marne und Essonne bedienen.
Und um noch weiter zu gehen: die Linien 15, 16, 17 und 18 des Grand Paris Express
Der Grand Paris Express (GPE) ist ein öffentliches Verkehrsnetzprojekt, das aus der Verlängerung der Linie 14 (siehe oben) und dem Bau von vier automatischen U-Bahn-Linien rund um Paris besteht: den Linien 15, 16, 17 und 18.
Das U-Bahn-Netz wird sich damit fast verdoppeln. Tatsächlich werden mehr als 200 km neue Linien und 68 U-Bahn-Stationen in Betrieb genommen. All diese neuen Linien sollen mehr als eine Million Fahrgäste aufnehmen, die von stark verkürzten Transportzeiten und optimaler Servicequalität angezogen werden. Für das "historische" Netz wird der Passagierstrom besser verteilt.
Um mehr über diese neuen U-Bahn-Linien zu erfahren: