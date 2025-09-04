Modernisierung und Erweiterung der Linie 4

Die Linie 4 wird nach Süden verlängert, von Mairie de Montrouge nach Bagneux (92).

Parallel zu ihrer Erweiterung ist die Metro 4 Gegenstand eines integralen Automatisierungsprojekts, das dem Modell der Metro 1 nachempfunden ist.