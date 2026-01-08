Die Zuglinien des Île-de-France Mobilités-Netzes bedienen viele Bahnhöfe in der Region und haben als Abfahrt oder Endstation die großen Pariser Bahnhöfe oder La Défense für die Linie U. Sie werden von der SNCF betrieben und wagen sich sogar für einige Haltestellen der Linien J, H und R außerhalb der Region. Von bestehenden Linien geerbt, In der ersten Hälfte der 2000er Jahre erhielten sie ihre heutigen Namen. Diese Züge sind für die Mobilität der Einwohner der Ile-de-France unerlässlich und dieses Netz ist sehr dynamisch: Jeden Tag verkehren in der Île-de-France so viele Züge wie TER in ganz Frankreich!