Verbesserungsprojekte

Es werden verschiedene Arten von Arbeiten durchgeführt, um die Regelmäßigkeit der Linie H zu verbessern und ihre Infrastruktur zu modernisieren, wie zum Beispiel:

Die Erneuerung von 31 km Strecke zwischen Persant-Beaumont und Creil;

Bau von 6 Stellwerken zwischen Creil und Compiègne zur Verbesserung des Verkehrsflusses;

Die Zugänglichkeit von drei Bahnhöfen (Épinay-Villetaneuse, Persan-Beaumont und Pontoise).