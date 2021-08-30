Verbesserungsprojekte

Infrastrukturarbeiten, barrierefreie Bahnhöfe... Entdecken Sie die Arbeiten und Projekte auf dem Bahnnetz!

Arbeiten und Projekte an der Linie H

Nehmen Sie die H-Linie? Besuchen Sie diese Seite, um herauszufinden, ob sich derzeit Arbeiten auf die Linie auswirken

Es werden verschiedene Arten von Arbeiten durchgeführt, um die Regelmäßigkeit der Linie H zu verbessern und ihre Infrastruktur zu modernisieren, wie zum Beispiel:

  • Die Erneuerung von 31 km Strecke zwischen Persant-Beaumont und Creil;
  • Bau von 6 Stellwerken zwischen Creil und Compiègne zur Verbesserung des Verkehrsflusses;
  • Die Zugänglichkeit von drei Bahnhöfen (Épinay-Villetaneuse, Persan-Beaumont und Pontoise).

Arbeiten und Projekte an der Linie J

Nehmen Sie die Linie J? Besuchen Sie diese Seite, um herauszufinden, ob sich derzeit Arbeiten auf die Linie auswirken

Hier sind die wichtigsten Arbeiten, die unternommen wurden, um die Regelmäßigkeit der Linie J zu verbessern und ihre Infrastruktur zu modernisieren:

  • Erneuerung von 9,6 km Gleis zwischen den Bahnhöfen Ermont Eaubonne und Bois Colombes;
  • Der Austausch von 9 Weichen im Bahnhof Paris Saint Lazare, um die Gleise zu modernisieren und den Fahrgastkomfort zu verbessern;
  • Der Austausch von Weichen und die Erneuerung von 2055 Metern Gleis im Bahnhof Aubergenville;
  • Die Zugänglichkeit des Bahnhofs Argenteuil.

Arbeiten und Projekte an der Linie K

Nehmen Sie die Linie K? Besuchen Sie diese Seite, um herauszufinden, ob sich derzeit Arbeiten auf die Linie auswirken

Arbeiten und Projekte auf der Linie L

Nehmen Sie die Linie L? Besuchen Sie diese Seite, um herauszufinden, ob sich derzeit Arbeiten auf die Linie auswirken

Hier sind die wichtigsten Arbeiten, die unternommen wurden, um die Regelmäßigkeit der Linie L zu verbessern und ihre Infrastruktur zu modernisieren:

  • Der Austausch von 15 Weichen und die Erneuerung von 1200 Metern Eisenbahn in Bobigny;
  • Der Austausch von 9 Weichen im Bahnhof Paris Saint Lazare;
  • Zugänglichkeit der Bahnhöfe Courbevoie, Marly-le-Roi, Pont Cardinet, Sèvres Ville d'Avray und Viroflay Rive Droite

Arbeiten und Projekte auf der Linie N

Nehmen Sie die Linie N? Besuchen Sie diese Seite, um herauszufinden, ob sich derzeit Arbeiten auf die Linie auswirken

Hier sind die wichtigsten Arbeiten, die unternommen wurden, um die Regelmäßigkeit der Linie N zu verbessern und ihre Infrastruktur zu modernisieren:

  • Der Austausch von 13 Weichen und die Erneuerung von 417 Metern Gleis im Bahnhof Paris Montparnasse;
  • Der Austausch von 4 Weichen und die Erneuerung von 2055 Metern Gleis im Bahnhof Saint-Cyr;
  • Anpassung der Infrastruktur zwischen Paris und Sèvres, um neue Regio 2n-Züge von Paris-Montparnasse nach Dreux, Rambouillet und Mantes-La-Jolie aufnehmen zu können.

Arbeiten und Projekte an der Linie P

Nehmen Sie die Linie P? Besuchen Sie diese Seite, um herauszufinden, ob sich derzeit Arbeiten auf die Linie auswirken

Hier sind die wichtigsten Arbeiten, die unternommen wurden, um die Regelmäßigkeit der Linie P zu verbessern und ihre Infrastruktur zu modernisieren:

  • Die erste Phase der Elektrifizierung der Strecke zwischen Gretz und Nogent;
  • Die vollständige Erneuerung des Stellwerks Romilly-sur-Seine im Rahmen der Elektrifizierung der Strecke;
  • Die Erneuerung von 15 km Strecke in Nangis-Verneuil L'Étang;
  • Die Erneuerung von 2,5 km Gleis am Gare de l'Est;
  • Bau neuer Zugwartungsanlagen in Vaires-sur-Marne;
  • Der Austausch von 4 Weichen und die Erneuerung von 2055 Metern Gleis in Germigny L'Évêque.

Arbeiten und Projekte auf der R-Linie

Nehmen Sie die Linie R? Besuchen Sie diese Seite, um herauszufinden, ob sich derzeit Arbeiten auf die Linie auswirken

Hier sind die wichtigsten Arbeiten, die unternommen wurden, um die Regelmäßigkeit der R-Linie zu verbessern und ihre Infrastruktur zu modernisieren:

  • Der Austausch von 4 Weichen und die Erneuerung von 2055 Metern Gleis in Vert de Maisons;
  • Modernisierung des Stellwerks Villeneuve Saint-Georges;
  • Die Zugänglichkeit des Bahnhofs Montereau.

Arbeiten und Projekte auf der U-Linie

Nehmen Sie die U-Linie? Besuchen Sie diese Seite, um herauszufinden, ob sich derzeit Arbeiten auf die Linie auswirken

Hier sind die wichtigsten Arbeiten, die unternommen wurden, um die Regelmäßigkeit der U-Linie zu verbessern und ihre Infrastruktur zu modernisieren:

  • Der Austausch von 4 Weichen und die Erneuerung von 2055 Metern Gleis im Bahnhof Saint-Cyr.
Um mehr über all diese Arbeiten zu erfahren, besuchen Sie die Website von SNCF Réseau