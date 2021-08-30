Verbesserungsprojekte

Arbeiten und Projekte an der Linie H
Es werden verschiedene Arten von Arbeiten durchgeführt, um die Regelmäßigkeit der Linie H zu verbessern und ihre Infrastruktur zu modernisieren, wie zum Beispiel:
- Die Erneuerung von 31 km Strecke zwischen Persant-Beaumont und Creil;
- Bau von 6 Stellwerken zwischen Creil und Compiègne zur Verbesserung des Verkehrsflusses;
- Die Zugänglichkeit von drei Bahnhöfen (Épinay-Villetaneuse, Persan-Beaumont und Pontoise).
Arbeiten und Projekte an der Linie J
Hier sind die wichtigsten Arbeiten, die unternommen wurden, um die Regelmäßigkeit der Linie J zu verbessern und ihre Infrastruktur zu modernisieren:
- Erneuerung von 9,6 km Gleis zwischen den Bahnhöfen Ermont Eaubonne und Bois Colombes;
- Der Austausch von 9 Weichen im Bahnhof Paris Saint Lazare, um die Gleise zu modernisieren und den Fahrgastkomfort zu verbessern;
- Der Austausch von Weichen und die Erneuerung von 2055 Metern Gleis im Bahnhof Aubergenville;
- Die Zugänglichkeit des Bahnhofs Argenteuil.
Arbeiten und Projekte an der Linie K
Arbeiten und Projekte auf der Linie L
Hier sind die wichtigsten Arbeiten, die unternommen wurden, um die Regelmäßigkeit der Linie L zu verbessern und ihre Infrastruktur zu modernisieren:
- Der Austausch von 15 Weichen und die Erneuerung von 1200 Metern Eisenbahn in Bobigny;
- Der Austausch von 9 Weichen im Bahnhof Paris Saint Lazare;
- Zugänglichkeit der Bahnhöfe Courbevoie, Marly-le-Roi, Pont Cardinet, Sèvres Ville d'Avray und Viroflay Rive Droite
Arbeiten und Projekte auf der Linie N
Hier sind die wichtigsten Arbeiten, die unternommen wurden, um die Regelmäßigkeit der Linie N zu verbessern und ihre Infrastruktur zu modernisieren:
- Der Austausch von 13 Weichen und die Erneuerung von 417 Metern Gleis im Bahnhof Paris Montparnasse;
- Der Austausch von 4 Weichen und die Erneuerung von 2055 Metern Gleis im Bahnhof Saint-Cyr;
- Anpassung der Infrastruktur zwischen Paris und Sèvres, um neue Regio 2n-Züge von Paris-Montparnasse nach Dreux, Rambouillet und Mantes-La-Jolie aufnehmen zu können.
Arbeiten und Projekte an der Linie P
Hier sind die wichtigsten Arbeiten, die unternommen wurden, um die Regelmäßigkeit der Linie P zu verbessern und ihre Infrastruktur zu modernisieren:
- Die erste Phase der Elektrifizierung der Strecke zwischen Gretz und Nogent;
- Die vollständige Erneuerung des Stellwerks Romilly-sur-Seine im Rahmen der Elektrifizierung der Strecke;
- Die Erneuerung von 15 km Strecke in Nangis-Verneuil L'Étang;
- Die Erneuerung von 2,5 km Gleis am Gare de l'Est;
- Bau neuer Zugwartungsanlagen in Vaires-sur-Marne;
- Der Austausch von 4 Weichen und die Erneuerung von 2055 Metern Gleis in Germigny L'Évêque.
Arbeiten und Projekte auf der R-Linie
Hier sind die wichtigsten Arbeiten, die unternommen wurden, um die Regelmäßigkeit der R-Linie zu verbessern und ihre Infrastruktur zu modernisieren:
- Der Austausch von 4 Weichen und die Erneuerung von 2055 Metern Gleis in Vert de Maisons;
- Modernisierung des Stellwerks Villeneuve Saint-Georges;
- Die Zugänglichkeit des Bahnhofs Montereau.
Arbeiten und Projekte auf der U-Linie
Hier sind die wichtigsten Arbeiten, die unternommen wurden, um die Regelmäßigkeit der U-Linie zu verbessern und ihre Infrastruktur zu modernisieren:
- Der Austausch von 4 Weichen und die Erneuerung von 2055 Metern Gleis im Bahnhof Saint-Cyr.