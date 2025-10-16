Which transport tickets can I load onto my Navigo imagine R pass?

Updated on Oct 16 2025

The Navigo imagine R pass allows you to load the following passes and tickets:

Good to know

You can buy up to two Navigo Day (or Week or Month) passes in a single purchase. A Navigo pass can contain up to two Navigo Day (or Week or Month) passes.

