Which transport tickets can I load onto my Navigo imagine R pass?
The Navigo imagine R pass allows you to load the following passes and tickets:
- imagine R Junior Package
- Imagine R School Package
- imagine R Student Package
- Navigo Month Pass
- Navigo Week Pass
- Navigo Day Pass
- Anti-pollution package
- Music Day Ticket
Good to know
You can buy up to two Navigo Day (or Week or Month) passes in a single purchase. A Navigo pass can contain up to two Navigo Day (or Week or Month) passes.
