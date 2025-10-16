Which transport tickets can I load onto my Navigo pass?
The Navigo pass allows you to load:
- a Navigo Month Pass,
- a Navigo Week Pass,
- a Navigo Day Pass,
- a Navigo Liberté + contract,
- a Navigo Forfait Gratuité / Gratuité Jeunes en insertion,
- a 75% Navigo Solidarity Pass and a 50% Discount
- Amethyst Package.
Good to know
- You can buy up to two Navigo Day (or Week or Month) passes in a single purchase. A Navigo pass can contain up to two Navigo Day (or Week or Month) passes.
- Particularity of the Navigo Liberté + contract: If you have a Navigo Liberté + contract and a valid pass on your pass (week, month in particular), the pass will be given priority for validation.