Which transport tickets can I load onto my Navigo pass?

Updated on Oct 16 2025

The Navigo pass allows you to load:

 

Good to know

  • You can buy up to two Navigo Day (or Week or Month) passes in a single purchase. A Navigo pass can contain up to two Navigo Day (or Week or Month) passes.
  • Particularity of the Navigo Liberté + contract: If you have a Navigo Liberté + contract and a valid pass on your pass (week, month in particular), the pass will be given priority for validation.

