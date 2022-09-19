Movilidad(es) y desarrollo sostenible, Île-de-France Mobilités está comprometida

2030: Transporte 100% limpio

Île-de-France Mobilités trabaja a diario para descarbonizar su flota de equipos. Además de los tranvías y trenes, que son eléctricos, los autocares y autobuses que usas cada día están cambiando gradualmente hacia energías más limpias: BioNGV y electricidad.

Desde 2016, Île-de-France Mobilités ha puesto fin a la adquisición de autobuses diésel y ha estado invirtiendo junto a sus operadores en un proceso de transición energética para su flota de autobuses y autocares.

Actualmente, 700 autobuses Île-de-France Mobilités funcionan con gas 100% renovable y, a finales de 2021, 1400 autobuses y autocares circularán con BioNGV.

Uno de los objetivos: equipar el 100% de la flota con vehículos limpios para 2025 en zonas urbanas densas, y para 2029 para toda la región.