Movilidad(es) y desarrollo sostenible, Île-de-France Mobilités está comprometida
2030: Transporte 100% limpio
Île-de-France Mobilités trabaja a diario para descarbonizar su flota de equipos. Además de los tranvías y trenes, que son eléctricos, los autocares y autobuses que usas cada día están cambiando gradualmente hacia energías más limpias: BioNGV y electricidad.
Desde 2016, Île-de-France Mobilités ha puesto fin a la adquisición de autobuses diésel y ha estado invirtiendo junto a sus operadores en un proceso de transición energética para su flota de autobuses y autocares.
Actualmente, 700 autobuses Île-de-France Mobilités funcionan con gas 100% renovable y, a finales de 2021, 1400 autobuses y autocares circularán con BioNGV.
Uno de los objetivos: equipar el 100% de la flota con vehículos limpios para 2025 en zonas urbanas densas, y para 2029 para toda la región.
Véligo Rental: está rodando para la bicicleta eléctrica
¡Qué éxito! Apenas 2 años de existencia y ya 65.000 suscripciones acumuladas... Podemos decirlo con serenidad: Véligo Location ha encontrado a su público.
Lanzado en 2019, este servicio de alquiler a largo plazo de bicicletas asistidas eléctricamente (EABs) tenía como objetivo introducir esta nueva forma de movilidad y ayudar a las personas a comprar una bicicleta eléctrica personal (con la ayuda de una subvención de compra de 500 €).
¿Resultado? El 90% de los usuarios de Véligo Location planean viajar más o tanto en bicicleta y se han presentado más de 200.000 solicitudes para el programa de asistencia para la compra. Un éxito, te lo decimos :)
Intermodalidad: la opción sostenible para desplazarse
Transporte público, coche compartido, coche compartido, aparcamiento y aparcamiento para bicicletas: Île-de-France Mobilités se compromete a permitir que todos combinen los modos de transporte que les convientan, lo más cerca posible de sus necesidades, limitaciones, deseos y la realidad diaria.
Porque el transporte sostenible es, ante todo, el transporte que eliges.
Construir de forma sostenible
Depósitos de autobuses que cumplan los criterios de Alta Calidad Ambiental, obras compensadas, renaturalización de los sitios: convertirse en la primera metrópoli europea con transporte 100% libre de carbono también requiere un enfoque sostenible en la construcción.